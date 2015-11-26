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System of a Down

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29 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»

23 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»

23 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается

17 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»

17 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»

14 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах

13 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»

7 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»

5 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»

4 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»

28 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет

19 май 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о появлении коронавируса

27 апр 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «Не уверен, что хочу писать альбом с SYSTEM OF A DOWN»

20 апр 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «Они были на самом пике»

3 апр 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN о невозможности SYSTEM OF A DOWN выпустить что-то новое

28 мар 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN о панике вокруг коронавируса

23 мар 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «В SYSTEM OF A DOWN всегда был раздрай»

6 янв 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об убийстве Касема Сулеймани

15 дек 2019 : 		 SERJ TANKIAN за выпуск нереализованного материала SYSTEM OF A DOWN

4 ноя 2019 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не горжусь несколькими концертами, которые мы отыграли»

1 окт 2019 : 		 SYSTEM OF A DOWN объявили даты европейского тура

19 сен 2019 : 		 SERJ TANKIAN о новой музыке SYSTEM OF A DOWN

18 сен 2019 : 		 SYSTEM OF A DOWN выступят в Европе в 2020

19 авг 2019 : 		 Бас-гитарист SYSTEM OF A DOWN о вероятности появления новой музыки: «Почему этого не происходит — это очень большой вопрос»

16 май 2019 : 		 Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Творческие разногласия с Serj'ем не позволили выпустить альбом»
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»



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Вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian опубликовал в Инстаграм сообщение, в котором говорит, что ненависть в их адрес за отражение точки зрения просто зашкаливает:

«Мой барабанщик @johndolmayan_, которого я люблю и уважаю, независимо от наших чрезвычайно поляризованных политических комментариев и разногласий, всегда был моим верным союзником в усилиях по признанию Геноцида армян в SOAD.

Количество сетевой ненависти и глупости по отношению к нему и ко мне неоправданно: социальные сети создали ошибочное цифровое общество, которое частично процветает в этой реальности.

Помните: независимо от позиции только те творческие люди, которые действительно заботятся и бесстрастны, рискуют оттолкнуть от себя свою базу за то, что они считают правдой. Наша дилемма и возможные ошибочные представления заключаются в том, что мы вместе играем в одной группе. Некоторые могут считать, что это слабость, но артистическая, политическая и социальная дихотомия, если не квадрихотомия (ни слова!), сделала @systemofadown тем, кем они являются на сегодняшний день.

Спасибо всем за то, что прочитали. Мы все должны читать больше, но не в онлайне :)».

SYSTEM OF A DOWN





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