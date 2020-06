сегодня



Вокалист SYSTEM OF A DOWN : «На нас с Johnом льют столько грязи»



Вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian опубликовал в Инстаграм сообщение, в котором говорит, что ненависть в их адрес за отражение точки зрения просто зашкаливает:



«Мой барабанщик @johndolmayan_, которого я люблю и уважаю, независимо от наших чрезвычайно поляризованных политических комментариев и разногласий, всегда был моим верным союзником в усилиях по признанию Геноцида армян в SOAD.



Количество сетевой ненависти и глупости по отношению к нему и ко мне неоправданно: социальные сети создали ошибочное цифровое общество, которое частично процветает в этой реальности.



Помните: независимо от позиции только те творческие люди, которые действительно заботятся и бесстрастны, рискуют оттолкнуть от себя свою базу за то, что они считают правдой. Наша дилемма и возможные ошибочные представления заключаются в том, что мы вместе играем в одной группе. Некоторые могут считать, что это слабость, но артистическая, политическая и социальная дихотомия, если не квадрихотомия (ни слова!), сделала @systemofadown тем, кем они являются на сегодняшний день.



Спасибо всем за то, что прочитали. Мы все должны читать больше, но не в онлайне :)».













