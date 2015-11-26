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System of a Down

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15 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек SYSTEM OF A DOWN

25 ноя 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN критикует COVID-меры в Лос-Анджелесе

18 окт 2021 : 		 SYSTEM OF A DOWN исполнили новые песни

1 июл 2021 : 		 SYSTEM OF A DOWN и PUCK HCKY выпустили мерч

11 июн 2021 : 		 Как басист SYSTEM OF A DOWN делает деньги на кайфе

6 май 2021 : 		 SERJ TANKIAN — о новом материале SYSTEM OF A DOWN

1 май 2021 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN надеется, что группа ещё запишет новую музыку

29 апр 2021 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN поблагодарили Байдена

25 мар 2021 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Люблю я Кардашьян!»

14 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «То, что люди хотят новую музыку SYSTEM OF A DOWN, это самый большой комплимент»

25 фев 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о культуре отмены

15 фев 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выступил с защитой Джины Карано

9 фев 2021 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Вот станем старыми, вспомним, что упустили, и скажем: "Ну и ... мы были!"»

31 янв 2021 : 		 Новое видео SYSTEM OF A DOWN

29 дек 2020 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN — о "Chop Suey!"

22 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Лишь время даст ответ, будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

15 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не думаем о новом альбоме»

8 дек 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN никогда не стремился к паузе в деятельности SYSTEM OF A DOWN

7 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN рад приёму новых песен SYSTEM OF A DOWN

3 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы никогда не стремились к мейнстримовой аудитории»

28 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN — о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN

27 ноя 2020 : 		 Клип SYSTEM OF A DOWN набрал миллиард

24 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN снимут ещё один клип

20 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN стали первыми

18 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

14 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000
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Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек SYSTEM OF A DOWN



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Видео того, как Scott Ian и его десятилетний сын Revel Young Ian исполняют композицию SYSTEM OF A DOWN "Bounce", доступно для просмотра ниже.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

thoxic_ololost


15 фев 2022, 13:21		не доступно


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