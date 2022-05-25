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*Новая песня AVANTASIA 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 15
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System of a Down

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25 май 2022 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN работает над тяжёлым проектом

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14 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «То, что люди хотят новую музыку SYSTEM OF A DOWN, это самый большой комплимент»

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7 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN рад приёму новых песен SYSTEM OF A DOWN

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28 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN — о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN
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Басист SYSTEM OF A DOWN работает над тяжёлым проектом



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Shavo Odadjian недавно поделился планами относительно новой музыки:

«SYSTEM берёт небольшой перерыв до следующего года, поэтому я работаю над пластинкой NORTH KINGSLEY. Она почти готова. Это мой сайд-проект. Мы записали шесть песен. Вы можете прослушать их на Spotify. Это новый проект, поэтому он постоянно растёт и развивается. И по мере того, как я развиваюсь, я бросаю то, что мы только что сделали, и мы переходим к следующему стилю. Это весело. Это свобода в музыке. Это действительно здорово. А ещё у меня есть музыка, которую я делаю как сайд-проект, — только я один, сольно. Он называется THE SHAVO PROJECT, и он очень тяжёлый. Это всё, что я могу сказать прямо сейчас».




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25 май 2022
Х
Хрю Джекман
Аааа нюю да, Шаво у нас тот еще миталист, хз, пока скепсис, помню он такой ерунды наиграл на гитаре на видосе String Theory, именно если не считая то что он там на басу нарезал репертуар системы, хз, пока скепсис. Не думаю что будет че то интересное в общем. Но если правда что то выгорит, будет занятно.

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