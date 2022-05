сегодня



Басист SYSTEM OF A DOWN работает над тяжёлым проектом



Shavo Odadjian недавно поделился планами относительно новой музыки:



«SYSTEM берёт небольшой перерыв до следующего года, поэтому я работаю над пластинкой NORTH KINGSLEY. Она почти готова. Это мой сайд-проект. Мы записали шесть песен. Вы можете прослушать их на Spotify. Это новый проект, поэтому он постоянно растёт и развивается. И по мере того, как я развиваюсь, я бросаю то, что мы только что сделали, и мы переходим к следующему стилю. Это весело. Это свобода в музыке. Это действительно здорово. А ещё у меня есть музыка, которую я делаю как сайд-проект, — только я один, сольно. Он называется THE SHAVO PROJECT, и он очень тяжёлый. Это всё, что я могу сказать прямо сейчас».







