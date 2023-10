26 окт 2023



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Из-за моих взглядов многие от меня отвернулись»



John Dolmayan недавно опубликовал в своём аккаунте следующее сообщение:



«За последние несколько лет я потерял людей, которых считал друзьями, в основном из-за моего нежелания принимать нарративы, в достоверности которых они теперь сомневаются. Не говоря уже о сотнях тысяч поклонников, которые не могли смириться с моим мнением здесь, в Ин-100-грамм. Когда ты пытаешься помочь тем, кто находится в опасности, или направить тех, кого обманывают, иногда ты проигрываешь в этой ситуации. Но ты всё равно это делаешь».



После чего добавил:



«И я сделаю это снова»





