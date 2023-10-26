Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 59
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 36
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 26
*Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!» 23
*MARKO HIETALA: «Вернусь ли я в NIGHTWISH? Это вряд ли» 19
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Из-за моих взглядов многие от ... 18
*THE OFFSPRING что-то выпустят в 2024 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 59
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 36
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
[= ||| все новости группы



*

System of a Down

*



26 окт 2023 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Из-за моих взглядов многие от меня отвернулись»

24 май 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «ЗСРНР меня не стимулирует»

15 май 2023 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

21 апр 2023 : 		 SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард

10 апр 2023 : 		 Вокалист KORN на сольной пластинке басиста SYSTEM OF A DOWN

9 мар 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN завершает работу над сольным альбомом

25 окт 2022 : 		 SYSTEM OF A DOWN что-то обещают. Но в 2023 году

19 июл 2022 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN спели на улице

13 июл 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть дар, а мы растрачиваем его впустую»

10 июл 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Мне не стыдно, что я голосовал за Трампа»

25 май 2022 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN работает над тяжёлым проектом

3 апр 2022 : 		 MACHINE GUN KELLY исполняет SYSTEM OF A DOWN

1 мар 2022 : 		 Музыканты FILTER и QUEENSRŸCHE ответили барабанщику SYSTEM OF A DOWN

1 мар 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «COVID — это только из-за денег»

24 фев 2022 : 		 В чем отличие SYSTEM OF A DOWN от других?

15 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек SYSTEM OF A DOWN

25 ноя 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN критикует COVID-меры в Лос-Анджелесе

18 окт 2021 : 		 SYSTEM OF A DOWN исполнили новые песни

1 июл 2021 : 		 SYSTEM OF A DOWN и PUCK HCKY выпустили мерч

11 июн 2021 : 		 Как басист SYSTEM OF A DOWN делает деньги на кайфе

6 май 2021 : 		 SERJ TANKIAN — о новом материале SYSTEM OF A DOWN

1 май 2021 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN надеется, что группа ещё запишет новую музыку

29 апр 2021 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN поблагодарили Байдена

25 мар 2021 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Люблю я Кардашьян!»

14 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «То, что люди хотят новую музыку SYSTEM OF A DOWN, это самый большой комплимент»

25 фев 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о культуре отмены
Показать далее
| - |

|||| 26 окт 2023

Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Из-за моих взглядов многие от меня отвернулись»



zoom
John Dolmayan недавно опубликовал в своём аккаунте следующее сообщение:

«За последние несколько лет я потерял людей, которых считал друзьями, в основном из-за моего нежелания принимать нарративы, в достоверности которых они теперь сомневаются. Не говоря уже о сотнях тысяч поклонников, которые не могли смириться с моим мнением здесь, в Ин-100-грамм. Когда ты пытаешься помочь тем, кто находится в опасности, или направить тех, кого обманывают, иногда ты проигрываешь в этой ситуации. Но ты всё равно это делаешь».

После чего добавил:

«И я сделаю это снова»




Like!+7Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 18 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
Пиздуй-ка ты в Аштарак или Гюмри, посмотрим на тебя.
Like!1
26 окт 2023
graillyc
Вашингтон Ирвинг, а чем ему в Гюмри-то плохо будет?
26 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
graillyc, скучно там, нечего смотреть. А вот Дилижан крутой, очень хорошая природа, приятный древний город.
26 окт 2023
graillyc
Вашингтон Ирвинг, ну тут каждому свое (удивительно, да?))). Дилижан крутой, но мне в Гюмри понравилось больше. с тем, что там нечего смотреть, не соглашусь, он просто совсем другой кншн, это да
а вообще лично мне всего милее Джермук, без сомнений
26 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
graillyc, джермук хорош, хотя Бжни мне нравится больше) Я мб зря своего друга тогда послушал, выросшего в Ереване, надо было в Гюмри как следует зависнуть… Куда тогда отправим Долмаяна? Может Спитак?
26 окт 2023
graillyc
Вашингтон Ирвинг, а еще в Гюмри есть памятник Мгеру Мкртчяну
26 окт 2023
G
GlowoErzum
От тебя отвернулись, чтобы не стоять к публике жопой на концерте. Такова жизнь драммера.
Like!1
26 окт 2023
O
Old Nothing
А че он сказал то?
26 окт 2023
Corpsegrinder04
Old Nothing, денег нет, но вы держитесь. Удачи вам, хорошего дня....
А если без приколов - за Трампа топил и смешивал с говном несогласных.
Like!1
26 окт 2023
ZzergRusher
Corpsegrinder04, он ещё вроде за армян топил во время Карабахского конфликта. Или я его с Сержем путаю?
26 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
ZzergRusher, все армяне топили за армян, ты 100% не мог ошибиться)
Like!3
26 окт 2023
WahrandPhain
армяшей выкинули на хрен из Карабаха, а СОАД молчат, странно))
26 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
WahrandPhain, да потому что у армян не было повода для гордости с 1915-го года никакого, кроме того, что они в 90-х отпиздили азеров, отвоевали Карабах и часть Азербайджана. Сейчас просрали всё обратно, вот и нечего сказать, потому что блять сами виноваты - с такими соседями нихуя в армию не вкладывались. У меня товарищ 2 года в Карабахе служил с нерабочей СВД, и там полно таких было. Всё просрали сами, правильно делают, что молчат.
Like!4
26 окт 2023
Aiming High
WahrandPhain, потому что согласно международно признанным границам,Нагорный Карабах входит в состав Азербайджана.Ничего странного.
Like!3
26 окт 2023
I
Inhuman
Aiming High, как будто их раньше волновало что, где и кем там признано
26 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
Aiming High, странно то, что мировая общественность при этом признавало право местных армян на самоопределение, т.е. отделение от Азербайджана, в итоге получился конфликт между двумя пунктами международного права, взаимоисключающие параграфы, короче. Но по факту целостность границ уважается больше, ибо если каждый народ решит жить в своем государстве, будет дохренища войн и дохренища мелких государств.
26 окт 2023
Aiming High
Вашингтон Ирвинг, почему странно? Мировая общественность точно так-же признавала в составе РФ автономные республики,при этом подразумевая границы РФ на момент принятия Декларации о независимости 12 июля 1990 года.
26 окт 2023
E
Evil Dmitry
Свобода слова она такая......пока не противоречит официальной позиции властей страны.
Like!2

просмотров: 2228

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом