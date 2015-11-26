Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN John Dolmayan некоторое время назад поделился популярным мемом в своём аккаунте и подписал его:
«А знаете, ведь совершенно нормально не соглашаться ни с либералами, ни с консерваторами? Это называется мыслить самим, и я крайне рекомендую вам это».
На что один из пользователей заметил: «Именно поэтому Вы и постите только сообщения правого толка? Если вы и правду такой свободомыслящий, вам стоит предлагать больше, чем одну точку зрения в своих сообщениях, однако вы продолжаете отстаивать только правостороннюю позицию. Это всего лишь наблюдение».
На это John ответил: «Всё правильно. У Serj'a исключительно левая позиция по большинству вопросов, поэтому я представляю другую точку зрения для поклонников группы, которые не обязательно согласны с мнением Serj'a. Так что люди знают, что есть разные позиции».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).