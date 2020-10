сегодня



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN John Dolmayan некоторое время назад поделился популярным мемом в своём аккаунте и подписал его:



«А знаете, ведь совершенно нормально не соглашаться ни с либералами, ни с консерваторами? Это называется мыслить самим, и я крайне рекомендую вам это».



На что один из пользователей заметил: «Именно поэтому Вы и постите только сообщения правого толка? Если вы и правду такой свободомыслящий, вам стоит предлагать больше, чем одну точку зрения в своих сообщениях, однако вы продолжаете отстаивать только правостороннюю позицию. Это всего лишь наблюдение».



На это John ответил: «Всё правильно. У Serj'a исключительно левая позиция по большинству вопросов, поэтому я представляю другую точку зрения для поклонников группы, которые не обязательно согласны с мнением Serj'a. Так что люди знают, что есть разные позиции».











+2 -3



просмотров: 423