Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»



В прошлую пятницу SYSTEM OF A DOWN выпустили "Protect The Land" и "Genocidal Humanoidz" — первые новые песни группы за 15 лет. Мотивом для этих треков послужил недавно разразившийся конфликт между Нагорным Карабахом (Арцахом) и Азербайджаном, и конфронтация достигла наивысшей точки за 26 лет. Спродюсированные гитаристом/вокалистом Daron'ом Malakian'ом, который также написал музыку и тексты, обе песни в настоящее время представлены на всех стриминговых платформах и доступны для покупки на Bandcamp, — средства будут отправлены в фонд Армении.



Басист группы Shavo Odadjian рассказал Аракси Карапетян, что идея быстро воплотилась в жизнь, когда барабанщик Jphn Dolmayan разослал всем участникам группы сообщение:



«Он написал и сказал, что мы должны всё оставить позади и что-то сделать. Мы должны стать частью этого. Мы должны помогать всем, чем можем. Это важнее нас, важнее, чем наши эмоции, важнее, чем наши чувства, важнее, чем наше эго. Поехали. И тут же Daron ответил, что у него есть кое-что, что может сэкономить время».



За две недели Malakian, Odadjian, Dolmayan и вокалист Serj Tankian смогли воплотить в жизнь две песни и клип.



Shavo также сказал:



«Мы были вместе, когда ездили в туры, вместе выступали на шоу, вместе тусили, вместе обедали, ужинали. Мы друзья, понимаете, о чём я? Мы все друзья. Просто мы не смогли договориться в творческом плане. Так что когда мы приступили к работе, сначала было небольшое напряжение, потому что мы не знали, как всё пройдёт, но примерно через пять минут мы разговаривали, смеялись, говорили о песне, о том, какой она будет, как мы собираемся помочь, и что это сделает для наших людей. Главное заключалось в том, как это будет работать и помогать, как это поможет нашим людям. Потому что я чувствую, что это что-то вроде троянского коня, знаете, как будто мы пришли без приглашения, и мир собирается это слушать, потому что прошло 15 лет, а мы ничего не сделали».



Tankian добавил:



«Речь идет о повышении информированности о том, что происходит с гуманитарной катастрофой, совершённой Азербайджаном и Турцией, и о попытке собрать средства. Группа передает все свои средства в фонд Армении».

























