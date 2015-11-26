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System of a Down

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10 ноя 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»

6 ноя 2020 : 		 Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN

29 окт 2020 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха

20 окт 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»

8 окт 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль

7 окт 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе

2 окт 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN

11 сен 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе

20 авг 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»

17 авг 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях

8 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»

4 июл 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»

29 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»

23 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»

23 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается

17 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»

17 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»

14 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах

13 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»

7 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»

5 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»

4 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»

28 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет

19 май 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о появлении коронавируса
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Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»



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В прошлую пятницу SYSTEM OF A DOWN выпустили "Protect The Land" и "Genocidal Humanoidz" — первые новые песни группы за 15 лет. Мотивом для этих треков послужил недавно разразившийся конфликт между Нагорным Карабахом (Арцахом) и Азербайджаном, и конфронтация достигла наивысшей точки за 26 лет. Спродюсированные гитаристом/вокалистом Daron'ом Malakian'ом, который также написал музыку и тексты, обе песни в настоящее время представлены на всех стриминговых платформах и доступны для покупки на Bandcamp, — средства будут отправлены в фонд Армении.

Басист группы Shavo Odadjian рассказал Аракси Карапетян, что идея быстро воплотилась в жизнь, когда барабанщик Jphn Dolmayan разослал всем участникам группы сообщение:

«Он написал и сказал, что мы должны всё оставить позади и что-то сделать. Мы должны стать частью этого. Мы должны помогать всем, чем можем. Это важнее нас, важнее, чем наши эмоции, важнее, чем наши чувства, важнее, чем наше эго. Поехали. И тут же Daron ответил, что у него есть кое-что, что может сэкономить время».

За две недели Malakian, Odadjian, Dolmayan и вокалист Serj Tankian смогли воплотить в жизнь две песни и клип.

Shavo также сказал:

«Мы были вместе, когда ездили в туры, вместе выступали на шоу, вместе тусили, вместе обедали, ужинали. Мы друзья, понимаете, о чём я? Мы все друзья. Просто мы не смогли договориться в творческом плане. Так что когда мы приступили к работе, сначала было небольшое напряжение, потому что мы не знали, как всё пройдёт, но примерно через пять минут мы разговаривали, смеялись, говорили о песне, о том, какой она будет, как мы собираемся помочь, и что это сделает для наших людей. Главное заключалось в том, как это будет работать и помогать, как это поможет нашим людям. Потому что я чувствую, что это что-то вроде троянского коня, знаете, как будто мы пришли без приглашения, и мир собирается это слушать, потому что прошло 15 лет, а мы ничего не сделали».

Tankian добавил:

«Речь идет о повышении информированности о том, что происходит с гуманитарной катастрофой, совершённой Азербайджаном и Турцией, и о попытке собрать средства. Группа передает все свои средства в фонд Армении».

SYSTEM OF A DOWN Bassist On Decision To Release New Music To Benefit Armenia:











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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Санчез


10 ноя 2020, 13:23		Ну раз уж песни важнее, то пишет музло епта! 15 лет бездействовали, за то политикой занимались))))

Mistis


10 ноя 2020, 13:24		ну уже альбом запилите и от него все средства в фонд! вот это я понимаю помощь будет

Санчез


10 ноя 2020, 13:43		>ну уже альбом запилите и от него все средства в фонд! вот это я понимаю помощь будет
Солидарен, лучше бы сделали таким образом: дропнули два альбома без рекламы и без обьявлений как это Эминем тоже делает в последнее время

hansi_hrb


10 ноя 2020, 14:12		Нужно что клип снял Сарик Андреасян)

gravitgroove


10 ноя 2020, 14:41		Тема про Карабах более неактуальна. Пусть запишут песню какой Пашинян молодец ))) А тем временем в Азербайджане сегодня, как я полагаю, праздник.

Corum


10 ноя 2020, 15:11		Все потрачено, расходимся. Геноцид, кстати, тоже отменяется, надеюсь.


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