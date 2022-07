сегодня



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Мне не стыдно, что я голосовал за Трампа»



John Dolmayan в программе "The Right View With Lara Trump" вновь коснулся темы своих политических предпочтений:



«Мне очень трудно держать рот на замке, когда я вижу несправедливость. И я считаю, что то, что происходит с консерваторами, полностью противоположно справедливости, полностью противоположно пониманию и состраданию, когда мы становимся жертвами людей, которые должны защищать вас: новостные агентства, все социальные медиаплатформы с одним мышлением; Google с одним мышлением.



Вопрос, который я хочу задать людям, заключается в том, что если богатейшие и крупнейшие корпорации думают одинаково, не следует ли вам хотя бы изучить другой образ мышления? Потому что будут существовать такие ситуации, которые отвечают их собственным интересам. То, что у них просто интересное название или цель, за которую, как вам кажется, можно ухватиться, и лозунг, вовсе не означает, что это хорошо. Узнайте, кто те люди, на основе которых строятся эти организации, и постарайтесь изучить их немного глубже, чтобы увидеть перспективу и быть открытым для мнения других людей.



Послушайте, я не оказал себе никакой услуги. На меня обрушилось много критики, я потерял много подписчиков, лишился финансовых возможностей, и в первую очередь потому, что я поддержал Дональда Трампа как президента. Потому что он был моим президентом — я голосовал за него дважды, и мне не стыдно об этом сказать. Я бы проголосовал за него снова. Я буду голосовать за него снова, если он будет баллотироваться. А я надеюсь, что он будет. Я надеюсь, что он это сделает, я поддержу его. И причиной этого является то, что я считаю, что он делает всё по верным мотивам».



После того, как он отметил, что в SYSTEM OF A DOWN «существуют очень разные мнения», особенно когда речь идет о нём и вокалисте группы (который также является его шурином), Лара Трамп спросила его, какова была первоначальная реакция его коллег по группе, когда он заявил о своей поддержке Дональда Трампа.Он ответил:



«Я получал советы от некоторых членов группы, моего менеджера и моей жены, которые звучали примерно так: "Слушай, может быть, это не самая лучшая идея — выставлять на всеобщее обозрение подобные взгляды". И мой ответ им был таков: я поддерживал своего вокалиста во всём, что он когда-либо говорил, хотя я не всегда был согласен со всем, что он когда-либо говорил, и я просто хочу вернуть то же уважение сейчас. Я не говорю, что у него не должно быть права на своё мнение. Я хочу сказать, что в школах учатся дети, и они ещё очень молоды, они впечатлительные. И есть дети, которые думают так же, как я, и они по большей части остаются в одиночестве, потому что их мнение меняется в другую сторону. Учителя — ваши воспитатели, люди, которые вас окружают. Вам внушают с самого раннего возраста в этой стране то, с чем мы имеем дело прямо сейчас, сегодня. И кто говорит от имени тех детей, которые чувствуют, что они не правы, но не могут ничего поделать с тем, как они думают? На кого они смотрят и говорят: "Этот человек, по крайней мере, согласен со мной". Может быть, я не донесу до всех, но если я донесу мысль до нескольких из них, то для меня этого достаточно. И если это означает, что мне придётся зарабатывать немного меньше денег, то так тому и быть. Моя семья не голодает — у нас всё хорошо. Если это означает, что у меня будет меньше возможностей, пусть будет так.



Трудно занять какую-то позицию. Большинство людей просто пытаются зарабатывать на жизнь, заботиться о своих семьях, дать своим детям более благоприятные условия для жизни, чем были у них, и это всё, на чём они сосредоточены, — на попытках не пропускать счета по кредитной карте, ипотеке и аренде, или ещё что-нибудь в этом роде.



Всё, что я могу сказать, это то, что если достаточное количество людей молчит, то происходят очень плохие вещи, если вспомнить историю. Но если много людей высказывается, то временно всё может стать плохо, но в конечном итоге всегда становится лучше».







