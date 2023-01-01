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System of a Down

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Басист SYSTEM OF A DOWN завершает работу над сольным альбомом



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Басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian подтвердил, что он завершает работу над своим дебютным сольным альбомом.

48-летний армяно-американский музыкант, урождённый Shavarsh Odadjian, работает над альбомом с гитаристом WINDS OF PLAGUE Michael'ом Montoya (он же MorgothBeatz), продюсером и автором песен, который ранее сотрудничал с Travis'ом Barker'ом, JuiceWrld, Lil Xan, Jonathan'ом Davis'ом, ISSUES и многими другими.

Shavo рассказал о своих планах на сольный материал, приняв участие в серии "My 3 Questions To" Джонатана Монтенегро:

«У меня очень скоро выходит сольная пластинка. Она тяжёлая и грандиозная. Это не хип-хоп. Это просто безумие. Все мои сайд-проекты были чем-то вроде хип-хопа или электро... Я хотел сделать что-то, что с самого начала казалось мне правильным. Это моя ДНК. Так что ждите сольную пластинку».

Odadjian также поделился фрагментом сольной музыки, над которой он работает, в своих социальных сетях, написав в сопроводительном сообщении:

«После многих лет экспериментов с различными стилями и жанрами для моих сайд-проектов я решил вернуться к своим корням и записать тяжёлую сольную пластинку. Уже несколько месяцев я усердно сочиняю и записываюсь с моим братом MorgothBeatz. Вот небольшой отрывок того, что будет дальше. Кто хочет услышать больше?»




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