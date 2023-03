сегодня



Басист SYSTEM OF A DOWN завершает работу над сольным альбомом



Басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian подтвердил, что он завершает работу над своим дебютным сольным альбомом.



48-летний армяно-американский музыкант, урождённый Shavarsh Odadjian, работает над альбомом с гитаристом WINDS OF PLAGUE Michael'ом Montoya (он же MorgothBeatz), продюсером и автором песен, который ранее сотрудничал с Travis'ом Barker'ом, JuiceWrld, Lil Xan, Jonathan'ом Davis'ом, ISSUES и многими другими.



Shavo рассказал о своих планах на сольный материал, приняв участие в серии "My 3 Questions To" Джонатана Монтенегро:



«У меня очень скоро выходит сольная пластинка. Она тяжёлая и грандиозная. Это не хип-хоп. Это просто безумие. Все мои сайд-проекты были чем-то вроде хип-хопа или электро... Я хотел сделать что-то, что с самого начала казалось мне правильным. Это моя ДНК. Так что ждите сольную пластинку».



Odadjian также поделился фрагментом сольной музыки, над которой он работает, в своих социальных сетях, написав в сопроводительном сообщении:



«После многих лет экспериментов с различными стилями и жанрами для моих сайд-проектов я решил вернуться к своим корням и записать тяжёлую сольную пластинку. Уже несколько месяцев я усердно сочиняю и записываюсь с моим братом MorgothBeatz. Вот небольшой отрывок того, что будет дальше. Кто хочет услышать больше?»





View this post on Instagram

















+1 -0



просмотров: 241