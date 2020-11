сегодня



Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN



Прошло 15 лет с тех пор, как лауреаты Грэмми SYSTEM OF A DOWN, одна из самых любимых рок-групп в мире, выпустила новую музыку. В течение многих лет фэны и пресса спекулировали на эту тему, и в последнее время фабрика слухов стала полниться тем, что коллектив может вернуться в студию. Сегодня, мотивированная недавно разгоревшимся конфликтом между Арцахом и Азербайджаном, которому помогает Турция и несёт ответственность за наибольшее количество насилия в регионе за 26 лет, SYSTEM OF A DOWN — Daron Malakian (гитары, вокал), Serj Tankian (вокал), Shavo Odadjian (бас) и John Dolmayan (барабаны) — объявляют о выпуске своих новых, первых за последние 15 лет песен: "Protect The Land" и "Genocidal Humanoidz". Спродюсированные Malakian'ом, который также написал музыку и тексты, обе песни сейчас доступны на всех цифровых площадках, а также на Bandcamp, а все вырученные средства будут направлены в фонд Армении.



Так почему же сейчас? В прошлом месяце поражённый в связи внезапным нападением и бомбардировками гражданского населения, совершённых Азербайджаном и Турцией (Турция была ответственна за геноцид 1,5 миллиона армян в 1915 году, а также за более чем 100-летнее отрицание этого факта), Dolmayan отправил смс-ки трём своим коллегам по группе:



«Я написал: "Неважно, что мы чувствуем друг к другу, какие бы проблемы ни были в прошлом, мы должны отложить их в сторону, потому что это больше, чем SYSTEM OF A DOWN, и больше, чем все мы... Мы должны сделать что-то, чтобы поддержать наш народ"».



Связавшись по конференц-связи, все озвучили одну и ту же озабоченность и жизненную важность помощи, и они решили сделать это таким образом, который знают лучше всего — музыкой.



«Агрессия и несправедливость, совершаемые Азербайджаном и Турцией против армянского народа в Арцахе и Армении, являются нарушением прав человека и военным преступлением, — говорит Serj. — Все мы в SYSTEM понимаем, что это экзистенциальная битва за наш народ, поэтому всё происходящее для нас важно на личном уровне. Нам сейчас нужно, чтобы мир отложил политику в сторону и поддержал Армению, наложив санкции на Турцию и Азербайджан и признав Арцах».



Сегодня SYSTEM OF A DOWN выпускают также музыкальный клип на "Protect The Land", который включает в себя последние кадры протестов и борьбы на местах в Арцахе, но выполненный в очень личном и эстетическом ключе. Как и на всех предыдущих релизах SYSTEM OF A DOWN, Odadjian курировал весь процесс:



«Я хотел показать объединение наших людей по всему миру для одного общего дела, иллюстрируя силу цифр, поэтому мы собрали людей всех возрастов и профессий, которые верят в одно и то же дело и борются за него. Одно дело придумать идею, но увидеть, как она оживает, как в случае с этим клипом — просто неописуемо!»



О записи "Protect The Land" и "Genocidal Humanoidz" Odadjian сказал:



«Для нас было в удовольствие находиться вновь в студии вместе, всё было очень комфортно и естественно, как будто не прошло и года».



Официальное заявление коллектива, аудиоверсия композиции "Genocidal Humanoidz", а также клип на "Protect The Land" доступны ниже.























+7 -1



( 7 ) просмотров: 1306