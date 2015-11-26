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System of a Down

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6 ноя 2020 : 		 Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN

29 окт 2020 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха

20 окт 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»

8 окт 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль

7 окт 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе

2 окт 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN

11 сен 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе

20 авг 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»

17 авг 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях

8 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»

4 июл 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»

29 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»

23 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»

23 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается

17 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»

17 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»

14 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах

13 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»

7 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»

5 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»

4 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»

28 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет

19 май 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о появлении коронавируса

27 апр 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «Не уверен, что хочу писать альбом с SYSTEM OF A DOWN»
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Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN



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Прошло 15 лет с тех пор, как лауреаты Грэмми SYSTEM OF A DOWN, одна из самых любимых рок-групп в мире, выпустила новую музыку. В течение многих лет фэны и пресса спекулировали на эту тему, и в последнее время фабрика слухов стала полниться тем, что коллектив может вернуться в студию. Сегодня, мотивированная недавно разгоревшимся конфликтом между Арцахом и Азербайджаном, которому помогает Турция и несёт ответственность за наибольшее количество насилия в регионе за 26 лет, SYSTEM OF A DOWN — Daron Malakian (гитары, вокал), Serj Tankian (вокал), Shavo Odadjian (бас) и John Dolmayan (барабаны) — объявляют о выпуске своих новых, первых за последние 15 лет песен: "Protect The Land" и "Genocidal Humanoidz". Спродюсированные Malakian'ом, который также написал музыку и тексты, обе песни сейчас доступны на всех цифровых площадках, а также на Bandcamp, а все вырученные средства будут направлены в фонд Армении.

Так почему же сейчас? В прошлом месяце поражённый в связи внезапным нападением и бомбардировками гражданского населения, совершённых Азербайджаном и Турцией (Турция была ответственна за геноцид 1,5 миллиона армян в 1915 году, а также за более чем 100-летнее отрицание этого факта), Dolmayan отправил смс-ки трём своим коллегам по группе:

«Я написал: "Неважно, что мы чувствуем друг к другу, какие бы проблемы ни были в прошлом, мы должны отложить их в сторону, потому что это больше, чем SYSTEM OF A DOWN, и больше, чем все мы... Мы должны сделать что-то, чтобы поддержать наш народ"».

Связавшись по конференц-связи, все озвучили одну и ту же озабоченность и жизненную важность помощи, и они решили сделать это таким образом, который знают лучше всего — музыкой.

«Агрессия и несправедливость, совершаемые Азербайджаном и Турцией против армянского народа в Арцахе и Армении, являются нарушением прав человека и военным преступлением, — говорит Serj. — Все мы в SYSTEM понимаем, что это экзистенциальная битва за наш народ, поэтому всё происходящее для нас важно на личном уровне. Нам сейчас нужно, чтобы мир отложил политику в сторону и поддержал Армению, наложив санкции на Турцию и Азербайджан и признав Арцах».

Сегодня SYSTEM OF A DOWN выпускают также музыкальный клип на "Protect The Land", который включает в себя последние кадры протестов и борьбы на местах в Арцахе, но выполненный в очень личном и эстетическом ключе. Как и на всех предыдущих релизах SYSTEM OF A DOWN, Odadjian курировал весь процесс:

«Я хотел показать объединение наших людей по всему миру для одного общего дела, иллюстрируя силу цифр, поэтому мы собрали людей всех возрастов и профессий, которые верят в одно и то же дело и борются за него. Одно дело придумать идею, но увидеть, как она оживает, как в случае с этим клипом — просто неописуемо!»

О записи "Protect The Land" и "Genocidal Humanoidz" Odadjian сказал:

«Для нас было в удовольствие находиться вновь в студии вместе, всё было очень комфортно и естественно, как будто не прошло и года».

Официальное заявление коллектива, аудиоверсия композиции "Genocidal Humanoidz", а также клип на "Protect The Land" доступны ниже.

SYSTEM OF A DOWN Releases First New Music In 15 Years










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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Mistis


6 ноя 2020, 17:03		нежданчиком, но война на родине все же смогла их объединить! песни неплохи, будем надеяться что это подталкнет их к написанию альбома, во что конечно не очень и вериться

Exceptional


6 ноя 2020, 17:05		Даже не знаю кого процитировать: Эскобара или Питера Грифина?

Ress


6 ноя 2020, 17:21		Раз они агитируют в войнушке поучаствовать "стоя с оружием в руках", то, видимо, скоро это продемонстрируют личным примером.

graillyc


6 ноя 2020, 17:34		Грустно, что для их воссоединения потребовалось нечто такое, конечно.
Genocidal Humanoidz зацепила, в первую пока не впилил как-то

Sw0Rn


6 ноя 2020, 18:04		Поступок хороший, ещё могли бы онлайн концерт организовать, донаты от которого пошли бы так же в фонд

father


6 ноя 2020, 18:20		Хачи они и есть хачи: душа за родную (родную ли?) Армению болит на расстоянии

Санчез


6 ноя 2020, 18:33		Люди ждут от них нового музла уже 15 лет - им пофиг
в Карабахе, который почти никому не всрался случился конфликт - о давайте напишем песни))))


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