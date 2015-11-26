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System of a Down

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20 авг 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»

17 авг 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях

8 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»

4 июл 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»

29 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»

23 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»

23 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается

17 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»

17 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»

14 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах

13 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»

7 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»

5 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»

4 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»

28 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет

19 май 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о появлении коронавируса

27 апр 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «Не уверен, что хочу писать альбом с SYSTEM OF A DOWN»

20 апр 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «Они были на самом пике»

3 апр 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN о невозможности SYSTEM OF A DOWN выпустить что-то новое

28 мар 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN о панике вокруг коронавируса

23 мар 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «В SYSTEM OF A DOWN всегда был раздрай»

6 янв 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об убийстве Касема Сулеймани

15 дек 2019 : 		 SERJ TANKIAN за выпуск нереализованного материала SYSTEM OF A DOWN

4 ноя 2019 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не горжусь несколькими концертами, которые мы отыграли»
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»



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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN John Dolmayan, который в последние недели хвалил Трампа и обвинял демократов в «демонизации» президента и «обвинении его во всех грехах», в недавнем сообщении в Instagram опубликовал следующее сообщение, снабдив его пародией на браслет Livestrong, который носили поклонники Лэнса Армстронга:

«Победить любыми средствами. Мошенничество, убийство, вымогательство, расовая приманка, разделение народа, искажение фактов, ловля на живца, ложь, подстрекательство к насилию, стирание истории, нападение на религиозные убеждения и многое другое. Всё это стоит того, если мы победим — такова мантра властных брокеров.

В ближайшие недели вы многое увидите и услышите о почтовой службе США, услышите это от людей, занимающих высокие посты, многие из которых недавно не могли даже сказать вам, как выглядит внутренняя часть почтового отделения [Трамп признал на прошлой неделе во время интервью Fox News, что он выступает против, по крайней мере, части предложенного чрезвычайного финансирования почтовой службы, потому что он считает, что всплеск активности в таком виде голосования во время пандемии благоприятно скажется на результатах демократов. Он также повторил свое необоснованное утверждение о том, что голосование по почте приведёт к фальсификации результатов, заявив, что 3,5 миллиарда долларов, направленные на проведение почтового голосования, пойдут "на то, что окажется фальсификацией"].

Идёт борьба. Байден — слабый кандидат, если не сказать хуже, и для тех, кто презирает Дональда Трампа, его освобождение от должности любым необходимым способом гораздо важнее, чем наш избирательный процесс.

Есть люди с обеих сторон, которые сожгли бы эту страну дотла, если бы не могли сделать в ней всё по своему образу и подобию, не будьте одним из них. Если вам не нравится президент или кто-то ещё у власти, голосуйте по своим убеждениям. Если кандидат, который вам не нравится, победит, примите это и надейтесь на лучшее для этой страны.

Мы должны привлечь к ответственности наших лидеров, у нас должна быть третья партия, и мы должны остановить разрушение и гражданскую войну мыслей и поступков. Наконец мы должны лишить финансирования средств массовой информации, которые калечат всех нас сенсационными страхами, они принадлежат и управляются теми же самыми элитами, и многие из вас так отчаянно пытаются осуждать то, что нужно быть лидером, а не последователем, а ведь вам нужно быть примером для следующего поколения, потому что они смотрят на вас и учатся у вас, — так учите их высоким моральным ценностям!»

SYSTEM OF A DOWN





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