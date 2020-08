сегодня



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN : «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN John Dolmayan, который в последние недели хвалил Трампа и обвинял демократов в «демонизации» президента и «обвинении его во всех грехах», в недавнем сообщении в Instagram опубликовал следующее сообщение, снабдив его пародией на браслет Livestrong, который носили поклонники Лэнса Армстронга:



«Победить любыми средствами. Мошенничество, убийство, вымогательство, расовая приманка, разделение народа, искажение фактов, ловля на живца, ложь, подстрекательство к насилию, стирание истории, нападение на религиозные убеждения и многое другое. Всё это стоит того, если мы победим — такова мантра властных брокеров.



В ближайшие недели вы многое увидите и услышите о почтовой службе США, услышите это от людей, занимающих высокие посты, многие из которых недавно не могли даже сказать вам, как выглядит внутренняя часть почтового отделения [Трамп признал на прошлой неделе во время интервью Fox News, что он выступает против, по крайней мере, части предложенного чрезвычайного финансирования почтовой службы, потому что он считает, что всплеск активности в таком виде голосования во время пандемии благоприятно скажется на результатах демократов. Он также повторил свое необоснованное утверждение о том, что голосование по почте приведёт к фальсификации результатов, заявив, что 3,5 миллиарда долларов, направленные на проведение почтового голосования, пойдут "на то, что окажется фальсификацией"].



Идёт борьба. Байден — слабый кандидат, если не сказать хуже, и для тех, кто презирает Дональда Трампа, его освобождение от должности любым необходимым способом гораздо важнее, чем наш избирательный процесс.



Есть люди с обеих сторон, которые сожгли бы эту страну дотла, если бы не могли сделать в ней всё по своему образу и подобию, не будьте одним из них. Если вам не нравится президент или кто-то ещё у власти, голосуйте по своим убеждениям. Если кандидат, который вам не нравится, победит, примите это и надейтесь на лучшее для этой страны.



Мы должны привлечь к ответственности наших лидеров, у нас должна быть третья партия, и мы должны остановить разрушение и гражданскую войну мыслей и поступков. Наконец мы должны лишить финансирования средств массовой информации, которые калечат всех нас сенсационными страхами, они принадлежат и управляются теми же самыми элитами, и многие из вас так отчаянно пытаются осуждать то, что нужно быть лидером, а не последователем, а ведь вам нужно быть примером для следующего поколения, потому что они смотрят на вас и учатся у вас, — так учите их высоким моральным ценностям!»













