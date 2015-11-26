SERJ TANKIAN рад приёму новых песен SYSTEM OF A DOWN
В рамках недавнего разговора с Hawaii Public Radio вокалист SYSTEM OF A DOWN SERJ TANKIAN рассказал, как родились эти песни:
«Я был [дома] в Новой Зеландии и уже вёл деятельность по просвещению о том, что происходит, и занимался сбором средств. И мы [четыре участника SYSTEM OF A DOWN] общались по поводу того, чтобы SYSTEM OF A DOWN помогали распространять эту информацию, что мы и делали. А потом John [Dolmayan, барабаны] взял и сказал:
«Послушайте, ребята, я знаю, что мы не были в студии и не выпускали музыку очень давно. Но я думаю, что было бы жизненно важно сделать что-то для нашего народа. Что вы думаете на этот счёт? И мы все сразу согласились. И оказалось, что у Daron'а есть песня, которую он написал о солдатах, защищающих землю, которые защищают свои семьи именно в Арцахе. И вот он поставил её нам, он прислал нам песню, мы ее послушали и это было полным попаданием, текст песни был прямолинейным. И вот я начал работать над некоторыми гармониями и вещами в своей студии в Новой Зеландии и прислал это ему. А потом у него появилась ещё одна песня, которую он написал ранее, и он хотел, чтобы SYSTEM сделали её так, как мы никогда не делали. Сначала я подумал, что мы делаем одну песню, но потом она превратилась в две, и это нормально. Но всё это было сделано за три дня в студии».
По словам Serj'a, запись двух треков была проведена всего за пару дней, и это «не наш обычный стиль работы»:
«При нормальных обстоятельствах мы бы сели, пересмотрели музыку, попробовали разные части, попробовали разные вещи, и всё в таком духе. Но всё это ради ускорения работы, цель была такой: "Нам нужно выпустить это на следующей неделе. Мы должны сделать это для наших людей". И поэтому мы несколько ослабили личный контроль, так как делали всё не ради себя и не были очень критичны. Мы просто решили: "Давайте сделаем это. Давайте сделаем это как можно лучше". И я думаю, что у нас получилось. И поэтому такой резонанс. Я считаю, что это не имеет никакого отношения к SYSTEM, всё это куда больше связано с нашей страстью к справедливости и помощи нашим людям».
На вопрос о том, где всё в итоге было записано, в Новой Зеландии или Лос-Анджелесе, Serj ответил:
«Я мог бы сделать записи [в Новой Зеландии] по вокалу, потому что у меня есть небольшая студия, но мы всё равно возвращались, чтобы повидаться с семьёй, потому что мы были в Новой Зеландии около девяти месяцев. Так что я всё равно прилетел сюда, и мы сделали это буквально... Я пришёл в студию буквально через два дня после того, как прилетел. Мы просто пришли и сделали это, а потом начали делать программу, чтобы осветить происходящие события и попытаться собрать средства... И мы просто хотим сохранить импульс. Мы ценим то, как люди реагируют на эти треки, и волнение вокруг них.
Здорово видеть искусство непредвзятым. Именно в это я всегда верил, и именно так занимался музыкой в течение многих лет, но очень здорово видеть такую реакцию, когда дело касается проблем. У группы есть послание, с которым вы легко можете познакомиться и понять, что эти песни значат для нас, и что происходит в Армении и Арцахе, и как это важно для нас. Это понимание очень важно, и оно действительно изменило ситуацию к лучшему. И мы всё ещё работаем — у нас много работы, мы не остановимся, пока не добьёмся справедливости».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).