сегодня



SERJ TANKIAN рад приёму новых песен SYSTEM OF A DOWN



В рамках недавнего разговора с Hawaii Public Radio вокалист SYSTEM OF A DOWN SERJ TANKIAN рассказал, как родились эти песни:



«Я был [дома] в Новой Зеландии и уже вёл деятельность по просвещению о том, что происходит, и занимался сбором средств. И мы [четыре участника SYSTEM OF A DOWN] общались по поводу того, чтобы SYSTEM OF A DOWN помогали распространять эту информацию, что мы и делали. А потом John [Dolmayan, барабаны] взял и сказал:



«Послушайте, ребята, я знаю, что мы не были в студии и не выпускали музыку очень давно. Но я думаю, что было бы жизненно важно сделать что-то для нашего народа. Что вы думаете на этот счёт? И мы все сразу согласились. И оказалось, что у Daron'а есть песня, которую он написал о солдатах, защищающих землю, которые защищают свои семьи именно в Арцахе. И вот он поставил её нам, он прислал нам песню, мы ее послушали и это было полным попаданием, текст песни был прямолинейным. И вот я начал работать над некоторыми гармониями и вещами в своей студии в Новой Зеландии и прислал это ему. А потом у него появилась ещё одна песня, которую он написал ранее, и он хотел, чтобы SYSTEM сделали её так, как мы никогда не делали. Сначала я подумал, что мы делаем одну песню, но потом она превратилась в две, и это нормально. Но всё это было сделано за три дня в студии».



По словам Serj'a, запись двух треков была проведена всего за пару дней, и это «не наш обычный стиль работы»:



«При нормальных обстоятельствах мы бы сели, пересмотрели музыку, попробовали разные части, попробовали разные вещи, и всё в таком духе. Но всё это ради ускорения работы, цель была такой: "Нам нужно выпустить это на следующей неделе. Мы должны сделать это для наших людей". И поэтому мы несколько ослабили личный контроль, так как делали всё не ради себя и не были очень критичны. Мы просто решили: "Давайте сделаем это. Давайте сделаем это как можно лучше". И я думаю, что у нас получилось. И поэтому такой резонанс. Я считаю, что это не имеет никакого отношения к SYSTEM, всё это куда больше связано с нашей страстью к справедливости и помощи нашим людям».



На вопрос о том, где всё в итоге было записано, в Новой Зеландии или Лос-Анджелесе, Serj ответил:



«Я мог бы сделать записи [в Новой Зеландии] по вокалу, потому что у меня есть небольшая студия, но мы всё равно возвращались, чтобы повидаться с семьёй, потому что мы были в Новой Зеландии около девяти месяцев. Так что я всё равно прилетел сюда, и мы сделали это буквально... Я пришёл в студию буквально через два дня после того, как прилетел. Мы просто пришли и сделали это, а потом начали делать программу, чтобы осветить происходящие события и попытаться собрать средства... И мы просто хотим сохранить импульс. Мы ценим то, как люди реагируют на эти треки, и волнение вокруг них.



Здорово видеть искусство непредвзятым. Именно в это я всегда верил, и именно так занимался музыкой в течение многих лет, но очень здорово видеть такую реакцию, когда дело касается проблем. У группы есть послание, с которым вы легко можете познакомиться и понять, что эти песни значат для нас, и что происходит в Армении и Арцахе, и как это важно для нас. Это понимание очень важно, и оно действительно изменило ситуацию к лучшему. И мы всё ещё работаем — у нас много работы, мы не остановимся, пока не добьёмся справедливости».

























+2 -1



просмотров: 609