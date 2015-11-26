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System of a Down

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23 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»

23 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается

17 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»

17 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»

14 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах

13 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»

7 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»

5 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»

4 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»

28 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет

19 май 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о появлении коронавируса

27 апр 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «Не уверен, что хочу писать альбом с SYSTEM OF A DOWN»

20 апр 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «Они были на самом пике»

3 апр 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN о невозможности SYSTEM OF A DOWN выпустить что-то новое

28 мар 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN о панике вокруг коронавируса

23 мар 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «В SYSTEM OF A DOWN всегда был раздрай»

6 янв 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об убийстве Касема Сулеймани

15 дек 2019 : 		 SERJ TANKIAN за выпуск нереализованного материала SYSTEM OF A DOWN

4 ноя 2019 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не горжусь несколькими концертами, которые мы отыграли»

1 окт 2019 : 		 SYSTEM OF A DOWN объявили даты европейского тура

19 сен 2019 : 		 SERJ TANKIAN о новой музыке SYSTEM OF A DOWN

18 сен 2019 : 		 SYSTEM OF A DOWN выступят в Европе в 2020

19 авг 2019 : 		 Бас-гитарист SYSTEM OF A DOWN о вероятности появления новой музыки: «Почему этого не происходит — это очень большой вопрос»

16 май 2019 : 		 Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Творческие разногласия с Serj'ем не позволили выпустить альбом»

21 дек 2018 : 		 SERJ TANKIAN: «Никаких обсуждений альбома SYSTEM OF A DOWN нет»

20 дек 2018 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть материал, который превосходит всё, что мы делали»
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается



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Недавно вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian опубликовал слова песни "Temper" и назвал всех, кому она нравится и нравится Трамп, лицемерами. Что думает на этот счёт барабанщик группы, John Dolmayan, решил узнать один из поклонников:

«Надеюсь, его неправильно поняли, когда он это сказал. Я не верю, что он так думает».

Когда другой поклонник спросил его, по прошествии времени стал ли он в конечном итоге несогласным с некоторыми текстами, декларируемыми SOAD на протяжении многих лет, если он всегда не согласен с некоторыми текстами даже при создании музыки SOAD, барабанщик ответил:

«Я согласен с некоторыми и несогласен с другими. Я стараюсь брать лучшее».

SYSTEM OF A DOWN









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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Mistis


23 июн 2020, 12:26		заебали уже

Freestyler90


23 июн 2020, 12:39		заебали уже [2]

dmitry.chetverov


23 июн 2020, 12:51		да как эти люди вообще вместе играли ахахах)

Hellg


23 июн 2020, 14:21		Барабанщики самые трезвомыслящие люди в рок-музыке. А начиная с гитаристов там всё катится по нисходящей в геометрической прогрессии))

Freestyler90


23 июн 2020, 14:53		Hellg, ну не факт, Сильверия из Korn мутный по характеру тип...

father


23 июн 2020, 15:11		Hellg, именно поэтому идёт адский засёр Ларса:)


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