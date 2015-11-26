Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается
Недавно вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian опубликовал слова песни "Temper" и назвал всех, кому она нравится и нравится Трамп, лицемерами. Что думает на этот счёт барабанщик группы, John Dolmayan, решил узнать один из поклонников:
«Надеюсь, его неправильно поняли, когда он это сказал. Я не верю, что он так думает».
Когда другой поклонник спросил его, по прошествии времени стал ли он в конечном итоге несогласным с некоторыми текстами, декларируемыми SOAD на протяжении многих лет, если он всегда не согласен с некоторыми текстами даже при создании музыки SOAD, барабанщик ответил:
«Я согласен с некоторыми и несогласен с другими. Я стараюсь брать лучшее».
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