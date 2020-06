сегодня



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается



Недавно вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian опубликовал слова песни "Temper" и назвал всех, кому она нравится и нравится Трамп, лицемерами. Что думает на этот счёт барабанщик группы, John Dolmayan, решил узнать один из поклонников:



«Надеюсь, его неправильно поняли, когда он это сказал. Я не верю, что он так думает».



Когда другой поклонник спросил его, по прошествии времени стал ли он в конечном итоге несогласным с некоторыми текстами, декларируемыми SOAD на протяжении многих лет, если он всегда не согласен с некоторыми текстами даже при создании музыки SOAD, барабанщик ответил:



«Я согласен с некоторыми и несогласен с другими. Я стараюсь брать лучшее».





















