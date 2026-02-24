24 фев 2026



SLAYER, GODSMACK и PAPA ROACH станут хэдлайнерами ROCKLAHOMA



Фестиваль ROCKLAHOMA, который в этом году отметит 20-летний юбилей, объявил имена хэдлайнеров — ими станут GODSMACK, PAPA ROACH и SLAYER (отметят 40-летие "Reign In Blood"). В фестивале примут участие:



STONE TEMPLE PILOTS

CYPRESS HILL

DROPKICK MURPHYS

INSANE, CLOWN POSSE

BLACK LABEL SOCIETY

THE PRETTY RECKLESS

HOLLYWOOD UNDEAD

YELAWOLF

PENNYWISE

WOLFMOTHER

JET

SUICIDAL TENDENCIES

BLACK VEIL BRIDES

PRESIDENT

LIVING COLOUR

BUCKCHERRY

BLACK STONE CHERRY

UGLY KID JOE

CROSSFADE

SLAUGHTER

MOLLY HATCHET

DEXTER AND THE MOONROCKS

MILITARIE GUN

BARBARIANS OF CALIFORNIA

PLUSH

TIM MONTANA

ILL NINO

TEEN MORTGAGE

OZZOLUTION

CYCO MIKO

AUTUMN KINGS

BIG ASS TRUCK

COWBOY ANGELS

THE VIOLENT HOUR

HIGH JUNE

ETERNAL FREQUENCY

SHE HATES ME NOT

LUSCIOUS

FIRE TIGER

SCHOOL OF ROCK







