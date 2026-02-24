Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
[= ||| все новости группы



*

V/A

*



24 фев 2026 : 		 SLAYER, GODSMACK и PAPA ROACH станут хэдлайнерами ROCKLAHOMA

9 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH, STEPHEN PERKINS, MIKE KROEGER будут введены в 'Rock 'N' Roll Fantasy Camp Hall Of Fame'

27 янв 2026 : 		 NUNO BETTENCOURT, BILLY SHEEHAN, CHRIS JERICHO, DOUG ALDRICH выступили на NAMM

1 янв 2026 : 		 Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом!

10 дек 2025 : 		 COLDPLAY самая успешная по продажам билетов группа нового тысячелетия

27 ноя 2025 : 		 WARREN DEMARTINI, CHRIS HOLMES, TRACII GUNS, RIKKI ROCKETT выступят на METAL HALL OF FAME 2026

11 ноя 2025 : 		 183 группы подтвердили участие в рамках HELLFEST 2026

9 ноя 2025 : 		 DREAM THEATER, GHOST, SLEEP TOKEN And SPIRITBOX претендуют на Грэмми

29 окт 2025 : 		 COREY TAYLOR, SULLY ERNA, NUNO BETTENCOURT, GILBY CLARKE и другие в "Above Ground 4"

11 сен 2025 : 		 Первый трейлер "Into The Void: Life, Death & Heavy Metal"

1 сен 2025 : 		 BILLY SHEEHAN и PHIL DEMMEL с TOMMY ALDRIDGE и ART CRUZ в 'Songwriting Challenge'

15 авг 2025 : 		 SAXON, DIAMOND HEAD, MOTÖRHEAD на "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All"

1 апр 2025 : 		 LZZY HALE, CRISTINA SCABBIA и COURTNEY LAPLANTE в подкасте о женщинах в металле

18 мар 2025 : 		 ROB HALFORD, ALICE COOPER, COREY GLOVER, ROBIN ZANDER выступили на Coopstock 2025

6 мар 2025 : 		 KOLDBRANN, TRELLDOM претендуют на Spellemannprisen

2 мар 2025 : 		 Умер гитарист BADFINGER

25 фев 2025 : 		 Как прошел круиз 70000 TONS OF METAL

13 фев 2025 : 		 BAD COMPANY, THE BLACK CROWES, SOUNDGARDEN среди номинантов в ЗСРнР

21 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, ROB HALFORD в новом видео ROCK FOR CHILDREN

10 дек 2024 : 		 184 группы выступят на Hellfest 2025

6 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, SLASH в новом видео ROCK FOR CHILDREN

11 ноя 2024 : 		 METALLICA, JUDAS PRIEST и GOJIRA претендуют на Грэмми

20 окт 2024 : 		 «Дегенеративный барахольщик» поделится коллекцией ALICE COOPER, BAD COMPANY, JOURNEY, KISS, LED ZEPPELIN в серии книг

30 сен 2024 : 		 WACKEN OPEN AIR 2025 распродан

22 авг 2024 : 		 Трейлер документального фильма 'Nöthin' But A Good Time'

20 авг 2024 : 		 Организаторы о Wacken Open Air 2024
Показать далее
| - |

|||| 24 фев 2026

SLAYER, GODSMACK и PAPA ROACH станут хэдлайнерами ROCKLAHOMA



zoom
Фестиваль ROCKLAHOMA, который в этом году отметит 20-летний юбилей, объявил имена хэдлайнеров — ими станут GODSMACK, PAPA ROACH и SLAYER (отметят 40-летие "Reign In Blood"). В фестивале примут участие:

STONE TEMPLE PILOTS
CYPRESS HILL
DROPKICK MURPHYS
INSANE, CLOWN POSSE
BLACK LABEL SOCIETY
THE PRETTY RECKLESS
HOLLYWOOD UNDEAD
YELAWOLF
PENNYWISE
WOLFMOTHER
JET
SUICIDAL TENDENCIES
BLACK VEIL BRIDES
PRESIDENT
LIVING COLOUR
BUCKCHERRY
BLACK STONE CHERRY
UGLY KID JOE
CROSSFADE
SLAUGHTER
MOLLY HATCHET
DEXTER AND THE MOONROCKS
MILITARIE GUN
BARBARIANS OF CALIFORNIA
PLUSH
TIM MONTANA
ILL NINO
TEEN MORTGAGE
OZZOLUTION
CYCO MIKO
AUTUMN KINGS
BIG ASS TRUCK
COWBOY ANGELS
THE VIOLENT HOUR
HIGH JUNE
ETERNAL FREQUENCY
SHE HATES ME NOT
LUSCIOUS
FIRE TIGER
SCHOOL OF ROCK




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 фев 2026
gravitgroove
Cypress Hill должны быть хедлайнерами, а не Тараканы. Очень приятно, что ICP вернулись и в одном отделении вместе с Slayer и Suicidal Tendencies. Привет всем Джаггало.
просмотров: 147

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом