сегодня



NUNO BETTENCOURT, BILLY SHEEHAN, CHRIS JERICHO, DOUG ALDRICH выступили на NAMM



Nuno Bettencourt (EXTREME),Phil X (BON JOVI, TRIUMPH),Billy Sheehan (MR. BIG),Chris Jericho (FOZZY),Dino Jelusick (WHITESNAKE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA),Doug Aldrich (WHITESNAKE, DIO),Doug "Dug" Pinnick (KING'S X),Marco Mendoza (WHITESNAKE),Sean McNabb (DOKKEN, GREAT WHITE),Corey Glover (LIVING COLOUR),Tiffany, Stevie Salas, Alissa White-Gluz (ARCH ENEMY),Alex Skolnick (TESTAMENT),Phil Demmel (MACHINE HEAD, KERRY KING),Becky Baldwin (MERCYFUL FATE) and Matt Starr (Ace Frehley, MR. BIG) среди прочих приняли участие в JAMM Night! 2026 на Anaheim Convention Center Arena, Anaheim, California.







+0 -0



просмотров: 57

