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MATT SORUM, GLENN HUGHES, COREY TAYLOR отметят творчество PAUL RODGERS и GEEZER BUTLER



Легенды Зала славы рок-н-ролла Paul Rodgers и Geezer Butler стали главными героями "Sound & Vision Live" — лимитированного двойного винилового альбома, записанного во время первой церемонии Palm Springs Sound & Vision Awards, состоявшейся 2 марта 2026 года в историческом театре Plaza Theatre.



Продюсером релиза выступил барабанщик, автор песен и продюсер Matt Sorum, лауреат премии «Грэмми» и член Зала славы рок-н-ролла, а также сооснователь благотворительного фонда Adopt The Arts Foundation. Альбом запечатлел уникальные выступления, посвященные Rodgers и Butler, объединив звездный состав музыкантов ради поддержки музыкального образования.



Сегодня фонд Adopt The Arts Foundation объявил о выходе "Sound & Vision Live", а также открыл официальный предзаказ и раскрыл подробности праздничного мероприятия в честь релиза пластинки и показов концертного фильма, которые состоятся 13 сентября 2026 года в Plaza Theatre в Палм-Спрингс.



На записи представлены выступления Paul Rodgers (FREE, BAD COMPANY) и Geezer Butler (BLACK SABBATH), а также звездного состава гостей, среди которых Corey Taylor (SLIPKNOT), Lzzy Hale (HALESTORM), Glenn Hughes (DEEP PURPLE), Nuno Bettencourt (EXTREME), Charlie Starr (BLACKBERRY SMOKE), Phil X (BON JOVI), Steve Stevens (Billy Idol), Matt Sorum (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER), Robert DeLeo (STONE TEMPLE PILOTS), Stevie Salas (Mick Jagger), Mike Mangan (THE CULT) и Paul Ill (Alicia Keys).



Все участвовавшие музыканты безвозмездно предоставили свое время и талант в поддержку Adopt The Arts Foundation и ее миссии по восстановлению и развитию музыкального образования в государственных начальных школах с недостаточным финансированием.



«Я даже не думал, что в тот вечер мы записываем альбом», — рассказал Matt Sorum. «Изначально я просто решил записать и снять концерт, чтобы сохранить эти воспоминания для себя. Но когда позже переслушал материал, понял, что нам удалось запечатлеть нечто по-настоящему волшебное — атмосферу зала, выступления и дух всех этих невероятных музыкантов, объединившихся ради детей. Благодаря Experience Vinyl появилась возможность превратить тот вечер во что-то, что люди смогут сохранить у себя, одновременно помогая музыкальному образованию».



Первый тираж составит всего 2 000 экземпляров двойного винила стоимостью 99,98 доллара. Из них 250 коллекционных изданий Plaza Theatre будут доступны исключительно на мероприятии 13 сентября. Эти пластинки выйдут на цветном виниле с эксклюзивным оформлением, которое не войдет в стандартную версию. Остальная часть тиража будет продаваться исключительно через Experience Vinyl, а официальный предзаказ стартовал 3 августа 2026 года.



Компания Experience Vinyl полностью отказалась от прибыли, чтобы все средства от продажи альбома напрямую поступили в Adopt The Arts Foundation. Кроме того, спонсоры профинансировали сведение, мастеринг и завершение работы над альбомом и сопутствующим концертным фильмом.



«Миссия Experience Vinyl — сохранять музыкальные моменты, которые заслуживают того, чтобы жить дольше одного вечера», — заявил основатель компании Seth Frank. «От самих выступлений до идеи, стоящей за этим проектом, "Sound & Vision Live" полностью соответствует тому, что мы хотим выпускать. Мы гордимся тем, что смогли предоставить свои услуги и платформу, чтобы вся прибыль пошла на поддержку Adopt The Arts и помогла детям получить доступ к музыкальному образованию».



Альбом записали Kemble Walters и Miguel Sosa, сведение выполнил Walters в студии Goodnoise Studios в Палм-Спрингс, а виниловый мастеринг осуществили обладатель Грэмми Howie Weinberg и Will Borza. Всемирно известный фотограф и креативный директор Glen Wexler создал оформление пластинки и буклет. Роскошное издание включает архивные фотографии, оригинальные иллюстрации и подробные комментарии, посвященные выступлениям и выдающемуся наследию Paul Rodgers и Geezer Butler.



Проект был реализован благодаря поддержке исполнительных продюсеров Jackie и Joby Pritzker, а также сопродюсеров Dale Lawrence, James Malachowski и Sam Senigaglia.



Официальное мероприятие в честь выхода "Sound & Vision Live" пройдет 13 сентября 2026 года в историческом Plaza Theatre в Палм-Спрингс и будет включать два показа концертного фильма. Картина объединит записи выступлений с церемонии Sound & Vision Awards, прошедшей 2 марта, а также закулисные кадры репетиций и комментарии Matt'a Sorum'a.



Дневной показ в 15:00 будет организован для учеников и семей школьного округа Палм-Спрингс, а вечерний сеанс в 19:00 станет открытым для публики. После него состоятся праздничная презентация альбома, беседа с Matt'ом Sorum'ом и специальным гостем, имя которого объявят позже, а также продажа эксклюзивной продукции и благотворительный тихий аукцион в пользу Adopt The Arts.



"Sound & Vision Live" — это не просто дань истории рок-музыки, но и вклад в воспитание нового поколения музыкантов.



Основанный в 2012 году Matt'ом Sorum'ом и обладательницей премии Эмми Jane Lynch фонд Adopt The Arts Foundation занимается восстановлением и поддержкой музыкального образования в государственных начальных школах с недостаточным финансированием. Сегодня организация ежегодно помогает более 4 000 учащихся в Лос-Анджелесе и долине Коачелла, предоставляя уроки музыки, музыкальные инструменты, учебные программы, поддержку преподавателей, наставничество со стороны известных музыкантов и возможности для выступлений.



«Каждый артист, вышедший в тот вечер на сцену, прекрасно понимал, ради чего мы собрались», — сказал Matt Sorum. «Мы объединились, чтобы почтить двух легенд, но настоящий бис этого проекта — каждый ребенок, который откроет для себя музыку благодаря этому альбому».



LP 1



Side A



Bad Company — 5:59



Vocals: Corey Taylor, Lzzy Hale

Guitars: Nuno Bettencourt, Phil X

Keyboards: Mike Mangan

Bass: Robert DeLeo

Drums: Matt Sorum



Can't Get Enough — 5:17



Vocals: Glenn Hughes

Background Vocals: Matt Sorum, Phil X

Guitars: Nuno Bettencourt, Phil X

Keyboards: Mike Mangan

Bass: Robert DeLeo

Drums: Matt Sorum



Run With The Pack — 4:11



Vocals: Charlie Starr

Background Vocals: Matt Sorum, Phil X

Guitars: Phil X, Stevie Salas

Keyboards: Mike Mangan

Bass: Robert DeLeo

Drums: Matt Sorum



Shooting Star — 6:06



Vocals: Lzzy Hale

Background Vocals: Matt Sorum, Phil X

Guitars: Phil X, Stevie Salas

Keyboards: Mike Mangan

Bass: Robert DeLeo

Drums: Matt Sorum



Side B



Feel Like Makin' Love — 5:30



Vocals: Corey Taylor

Background Vocals: Matt Sorum, Phil X

Guitars: Phil X, Stevie Salas

Keyboards: Mike Mangan

Bass: Robert DeLeo

Drums: Matt Sorum



Rock 'N' Roll Fantasy — 4:12



Vocals: Paul Rodgers

Background Vocals: Matt Sorum, Phil X

Guitars: Nuno Bettencourt, Steve Stevens

Keyboards: Mike Mangan

Bass: Robert DeLeo

Drums: Matt Sorum



All Right Now — 5:43



Vocals: Paul Rodgers and All Cast

Background Vocals: Matt Sorum, Phil X

Guitars: Nuno Bettencourt, Phil X, Steve Stevens, Stevie Salas

Keyboards: Mike Mangan

Bass: Robert DeLeo

Additional Bass: Paul Ill

Drums: Matt Sorum



Paul Rodgers Acceptance Speech — 4:28



All Right Now / The Changels — 1:53



LP 2



Side C



Children Of The Grave — 5:02



Vocals: Charlie Starr

Guitars: Phil X, Stevie Salas

Keyboards: Mike Mangan

Bass: Paul Ill

Drums: Matt Sorum



Symptom Of The Universe — 4:40



Vocals: Lzzy Hale

Guitars: Phil X, Stevie Salas

Bass: Paul Ill

Drums: Matt Sorum



N.I.B. — 5:43



Vocals: Glenn Hughes

Guitars: Nuno Bettencourt, Steve Stevens

Keyboards: Mike Mangan

Bass: Geezer Butler

Drums: Matt Sorum



Neon Knights — 5:00



Vocals: Lzzy Hale

Guitars: Nuno Bettencourt, Steve Stevens

Bass: Geezer Butler

Drums: Matt Sorum



Side D



Paranoid — 2:52



Vocals: Corey Taylor

Guitars: Nuno Bettencourt, Steve Stevens

Bass: Geezer Butler

Drums: Matt Sorum



War Pigs — 8:58



Vocals: Corey Taylor

Guitars: Nuno Bettencourt, Steve Stevens

Bass: Geezer Butler

Drums: Matt Sorum



Geezer Butler Acceptance Speech — 2:37



Changes / The Changels — 1:30







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