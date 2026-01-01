Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с выступления SCORPIONS 33
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*NORTHER возвращаются! 27
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с выступления SCORPIONS 33
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*NORTHER возвращаются! 27
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
[= ||| все новости группы



*

V/A

*



5 авг 2026 : 		 MATT SORUM, GLENN HUGHES, COREY TAYLOR отметят творчество PAUL RODGERS и GEEZER BUTLER

22 июл 2026 : 		 WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать

20 май 2026 : 		 SEBASTIAN BACH и MARK OSEGUEDA в саундтреке "The Transformers: The Movie: The Soundtrack: The Reformatted Edition"

1 мар 2026 : 		 Новое видео ORDO M’ERA LUNA

25 фев 2026 : 		 IRON MAIDEN и THE BLACK CROWES претендуют на ЗСРнР

24 фев 2026 : 		 SLAYER, GODSMACK и PAPA ROACH станут хэдлайнерами ROCKLAHOMA

9 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH, STEPHEN PERKINS, MIKE KROEGER будут введены в 'Rock 'N' Roll Fantasy Camp Hall Of Fame'

27 янв 2026 : 		 NUNO BETTENCOURT, BILLY SHEEHAN, CHRIS JERICHO, DOUG ALDRICH выступили на NAMM

1 янв 2026 : 		 Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом!

10 дек 2025 : 		 COLDPLAY самая успешная по продажам билетов группа нового тысячелетия

27 ноя 2025 : 		 WARREN DEMARTINI, CHRIS HOLMES, TRACII GUNS, RIKKI ROCKETT выступят на METAL HALL OF FAME 2026

11 ноя 2025 : 		 183 группы подтвердили участие в рамках HELLFEST 2026

9 ноя 2025 : 		 DREAM THEATER, GHOST, SLEEP TOKEN And SPIRITBOX претендуют на Грэмми

29 окт 2025 : 		 COREY TAYLOR, SULLY ERNA, NUNO BETTENCOURT, GILBY CLARKE и другие в "Above Ground 4"

11 сен 2025 : 		 Первый трейлер "Into The Void: Life, Death & Heavy Metal"

1 сен 2025 : 		 BILLY SHEEHAN и PHIL DEMMEL с TOMMY ALDRIDGE и ART CRUZ в 'Songwriting Challenge'

15 авг 2025 : 		 SAXON, DIAMOND HEAD, MOTÖRHEAD на "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All"

1 апр 2025 : 		 LZZY HALE, CRISTINA SCABBIA и COURTNEY LAPLANTE в подкасте о женщинах в металле

18 мар 2025 : 		 ROB HALFORD, ALICE COOPER, COREY GLOVER, ROBIN ZANDER выступили на Coopstock 2025

6 мар 2025 : 		 KOLDBRANN, TRELLDOM претендуют на Spellemannprisen

2 мар 2025 : 		 Умер гитарист BADFINGER

25 фев 2025 : 		 Как прошел круиз 70000 TONS OF METAL

13 фев 2025 : 		 BAD COMPANY, THE BLACK CROWES, SOUNDGARDEN среди номинантов в ЗСРнР

21 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, ROB HALFORD в новом видео ROCK FOR CHILDREN

10 дек 2024 : 		 184 группы выступят на Hellfest 2025

6 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, SLASH в новом видео ROCK FOR CHILDREN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MATT SORUM, GLENN HUGHES, COREY TAYLOR отметят творчество PAUL RODGERS и GEEZER BUTLER



zoom
Легенды Зала славы рок-н-ролла Paul Rodgers и Geezer Butler стали главными героями "Sound & Vision Live" — лимитированного двойного винилового альбома, записанного во время первой церемонии Palm Springs Sound & Vision Awards, состоявшейся 2 марта 2026 года в историческом театре Plaza Theatre.

Продюсером релиза выступил барабанщик, автор песен и продюсер Matt Sorum, лауреат премии «Грэмми» и член Зала славы рок-н-ролла, а также сооснователь благотворительного фонда Adopt The Arts Foundation. Альбом запечатлел уникальные выступления, посвященные Rodgers и Butler, объединив звездный состав музыкантов ради поддержки музыкального образования.

Сегодня фонд Adopt The Arts Foundation объявил о выходе "Sound & Vision Live", а также открыл официальный предзаказ и раскрыл подробности праздничного мероприятия в честь релиза пластинки и показов концертного фильма, которые состоятся 13 сентября 2026 года в Plaza Theatre в Палм-Спрингс.

На записи представлены выступления Paul Rodgers (FREE, BAD COMPANY) и Geezer Butler (BLACK SABBATH), а также звездного состава гостей, среди которых Corey Taylor (SLIPKNOT), Lzzy Hale (HALESTORM), Glenn Hughes (DEEP PURPLE), Nuno Bettencourt (EXTREME), Charlie Starr (BLACKBERRY SMOKE), Phil X (BON JOVI), Steve Stevens (Billy Idol), Matt Sorum (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER), Robert DeLeo (STONE TEMPLE PILOTS), Stevie Salas (Mick Jagger), Mike Mangan (THE CULT) и Paul Ill (Alicia Keys).

Все участвовавшие музыканты безвозмездно предоставили свое время и талант в поддержку Adopt The Arts Foundation и ее миссии по восстановлению и развитию музыкального образования в государственных начальных школах с недостаточным финансированием.

«Я даже не думал, что в тот вечер мы записываем альбом», — рассказал Matt Sorum. «Изначально я просто решил записать и снять концерт, чтобы сохранить эти воспоминания для себя. Но когда позже переслушал материал, понял, что нам удалось запечатлеть нечто по-настоящему волшебное — атмосферу зала, выступления и дух всех этих невероятных музыкантов, объединившихся ради детей. Благодаря Experience Vinyl появилась возможность превратить тот вечер во что-то, что люди смогут сохранить у себя, одновременно помогая музыкальному образованию».

Первый тираж составит всего 2 000 экземпляров двойного винила стоимостью 99,98 доллара. Из них 250 коллекционных изданий Plaza Theatre будут доступны исключительно на мероприятии 13 сентября. Эти пластинки выйдут на цветном виниле с эксклюзивным оформлением, которое не войдет в стандартную версию. Остальная часть тиража будет продаваться исключительно через Experience Vinyl, а официальный предзаказ стартовал 3 августа 2026 года.

Компания Experience Vinyl полностью отказалась от прибыли, чтобы все средства от продажи альбома напрямую поступили в Adopt The Arts Foundation. Кроме того, спонсоры профинансировали сведение, мастеринг и завершение работы над альбомом и сопутствующим концертным фильмом.

«Миссия Experience Vinyl — сохранять музыкальные моменты, которые заслуживают того, чтобы жить дольше одного вечера», — заявил основатель компании Seth Frank. «От самих выступлений до идеи, стоящей за этим проектом, "Sound & Vision Live" полностью соответствует тому, что мы хотим выпускать. Мы гордимся тем, что смогли предоставить свои услуги и платформу, чтобы вся прибыль пошла на поддержку Adopt The Arts и помогла детям получить доступ к музыкальному образованию».

Альбом записали Kemble Walters и Miguel Sosa, сведение выполнил Walters в студии Goodnoise Studios в Палм-Спрингс, а виниловый мастеринг осуществили обладатель Грэмми Howie Weinberg и Will Borza. Всемирно известный фотограф и креативный директор Glen Wexler создал оформление пластинки и буклет. Роскошное издание включает архивные фотографии, оригинальные иллюстрации и подробные комментарии, посвященные выступлениям и выдающемуся наследию Paul Rodgers и Geezer Butler.

Проект был реализован благодаря поддержке исполнительных продюсеров Jackie и Joby Pritzker, а также сопродюсеров Dale Lawrence, James Malachowski и Sam Senigaglia.

Официальное мероприятие в честь выхода "Sound & Vision Live" пройдет 13 сентября 2026 года в историческом Plaza Theatre в Палм-Спрингс и будет включать два показа концертного фильма. Картина объединит записи выступлений с церемонии Sound & Vision Awards, прошедшей 2 марта, а также закулисные кадры репетиций и комментарии Matt'a Sorum'a.

Дневной показ в 15:00 будет организован для учеников и семей школьного округа Палм-Спрингс, а вечерний сеанс в 19:00 станет открытым для публики. После него состоятся праздничная презентация альбома, беседа с Matt'ом Sorum'ом и специальным гостем, имя которого объявят позже, а также продажа эксклюзивной продукции и благотворительный тихий аукцион в пользу Adopt The Arts.

"Sound & Vision Live" — это не просто дань истории рок-музыки, но и вклад в воспитание нового поколения музыкантов.

Основанный в 2012 году Matt'ом Sorum'ом и обладательницей премии Эмми Jane Lynch фонд Adopt The Arts Foundation занимается восстановлением и поддержкой музыкального образования в государственных начальных школах с недостаточным финансированием. Сегодня организация ежегодно помогает более 4 000 учащихся в Лос-Анджелесе и долине Коачелла, предоставляя уроки музыки, музыкальные инструменты, учебные программы, поддержку преподавателей, наставничество со стороны известных музыкантов и возможности для выступлений.

«Каждый артист, вышедший в тот вечер на сцену, прекрасно понимал, ради чего мы собрались», — сказал Matt Sorum. «Мы объединились, чтобы почтить двух легенд, но настоящий бис этого проекта — каждый ребенок, который откроет для себя музыку благодаря этому альбому».

LP 1

Side A

Bad Company — 5:59

Vocals: Corey Taylor, Lzzy Hale
Guitars: Nuno Bettencourt, Phil X
Keyboards: Mike Mangan
Bass: Robert DeLeo
Drums: Matt Sorum

Can't Get Enough — 5:17

Vocals: Glenn Hughes
Background Vocals: Matt Sorum, Phil X
Guitars: Nuno Bettencourt, Phil X
Keyboards: Mike Mangan
Bass: Robert DeLeo
Drums: Matt Sorum

Run With The Pack — 4:11

Vocals: Charlie Starr
Background Vocals: Matt Sorum, Phil X
Guitars: Phil X, Stevie Salas
Keyboards: Mike Mangan
Bass: Robert DeLeo
Drums: Matt Sorum

Shooting Star — 6:06

Vocals: Lzzy Hale
Background Vocals: Matt Sorum, Phil X
Guitars: Phil X, Stevie Salas
Keyboards: Mike Mangan
Bass: Robert DeLeo
Drums: Matt Sorum

Side B

Feel Like Makin' Love — 5:30

Vocals: Corey Taylor
Background Vocals: Matt Sorum, Phil X
Guitars: Phil X, Stevie Salas
Keyboards: Mike Mangan
Bass: Robert DeLeo
Drums: Matt Sorum

Rock 'N' Roll Fantasy — 4:12

Vocals: Paul Rodgers
Background Vocals: Matt Sorum, Phil X
Guitars: Nuno Bettencourt, Steve Stevens
Keyboards: Mike Mangan
Bass: Robert DeLeo
Drums: Matt Sorum

All Right Now — 5:43

Vocals: Paul Rodgers and All Cast
Background Vocals: Matt Sorum, Phil X
Guitars: Nuno Bettencourt, Phil X, Steve Stevens, Stevie Salas
Keyboards: Mike Mangan
Bass: Robert DeLeo
Additional Bass: Paul Ill
Drums: Matt Sorum

Paul Rodgers Acceptance Speech — 4:28

All Right Now / The Changels — 1:53

LP 2

Side C

Children Of The Grave — 5:02

Vocals: Charlie Starr
Guitars: Phil X, Stevie Salas
Keyboards: Mike Mangan
Bass: Paul Ill
Drums: Matt Sorum

Symptom Of The Universe — 4:40

Vocals: Lzzy Hale
Guitars: Phil X, Stevie Salas
Bass: Paul Ill
Drums: Matt Sorum

N.I.B. — 5:43

Vocals: Glenn Hughes
Guitars: Nuno Bettencourt, Steve Stevens
Keyboards: Mike Mangan
Bass: Geezer Butler
Drums: Matt Sorum

Neon Knights — 5:00

Vocals: Lzzy Hale
Guitars: Nuno Bettencourt, Steve Stevens
Bass: Geezer Butler
Drums: Matt Sorum

Side D

Paranoid — 2:52

Vocals: Corey Taylor
Guitars: Nuno Bettencourt, Steve Stevens
Bass: Geezer Butler
Drums: Matt Sorum

War Pigs — 8:58

Vocals: Corey Taylor
Guitars: Nuno Bettencourt, Steve Stevens
Bass: Geezer Butler
Drums: Matt Sorum

Geezer Butler Acceptance Speech — 2:37

Changes / The Changels — 1:30




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 69

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом