Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 26
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
*SLIPKNOT продались за 120 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 26
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
*SLIPKNOT продались за 120 12
[= ||| все новости группы



*

V/A

*



27 ноя 2025 : 		 WARREN DEMARTINI, CHRIS HOLMES, TRACII GUNS, RIKKI ROCKETT выступят на METAL HALL OF FAME 2026

11 ноя 2025 : 		 183 группы подтвердили участие в рамках HELLFEST 2026

9 ноя 2025 : 		 DREAM THEATER, GHOST, SLEEP TOKEN And SPIRITBOX претендуют на Грэмми

29 окт 2025 : 		 COREY TAYLOR, SULLY ERNA, NUNO BETTENCOURT, GILBY CLARKE и другие в "Above Ground 4"

11 сен 2025 : 		 Первый трейлер "Into The Void: Life, Death & Heavy Metal"

1 сен 2025 : 		 BILLY SHEEHAN и PHIL DEMMEL с TOMMY ALDRIDGE и ART CRUZ в 'Songwriting Challenge'

15 авг 2025 : 		 SAXON, DIAMOND HEAD, MOTÖRHEAD на "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All"

1 апр 2025 : 		 LZZY HALE, CRISTINA SCABBIA и COURTNEY LAPLANTE в подкасте о женщинах в металле

18 мар 2025 : 		 ROB HALFORD, ALICE COOPER, COREY GLOVER, ROBIN ZANDER выступили на Coopstock 2025

6 мар 2025 : 		 KOLDBRANN, TRELLDOM претендуют на Spellemannprisen

2 мар 2025 : 		 Умер гитарист BADFINGER

25 фев 2025 : 		 Как прошел круиз 70000 TONS OF METAL

13 фев 2025 : 		 BAD COMPANY, THE BLACK CROWES, SOUNDGARDEN среди номинантов в ЗСРнР

21 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, ROB HALFORD в новом видео ROCK FOR CHILDREN

10 дек 2024 : 		 184 группы выступят на Hellfest 2025

6 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, SLASH в новом видео ROCK FOR CHILDREN

11 ноя 2024 : 		 METALLICA, JUDAS PRIEST и GOJIRA претендуют на Грэмми

20 окт 2024 : 		 «Дегенеративный барахольщик» поделится коллекцией ALICE COOPER, BAD COMPANY, JOURNEY, KISS, LED ZEPPELIN в серии книг

30 сен 2024 : 		 WACKEN OPEN AIR 2025 распродан

22 авг 2024 : 		 Трейлер документального фильма 'Nöthin' But A Good Time'

20 авг 2024 : 		 Организаторы о Wacken Open Air 2024

5 авг 2024 : 		 Лучшее с Wacken Open Air 2024

4 авг 2024 : 		 Первые участники Wacken 2025

22 июл 2024 : 		 METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худших обложек

24 май 2024 : 		 Альбомы AC/DC, METALLICA, GUNS N' ROSES в Top100 от Apple

22 апр 2024 : 		 OZZY OSBOURNE и FOREIGNER введут в ЗСРнР
Показать далее
| - |

|||| сегодня

WARREN DEMARTINI, CHRIS HOLMES, TRACII GUNS, RIKKI ROCKETT выступят на METAL HALL OF FAME 2026



zoom
Церемония The Metal Hall Of Fame 2026 пройдет 21 января 2026 года, ведущим которой будет Eddie Trunk.

«Мы приглашаем всех фэнов присоединиться к нам в праздновании 80-х», — говорит основатель и генеральный директор Metal Hall Of Fame Пэт Джезуальдо. «Будьте готовы дать волю своему внутреннему металлическому духу и одевайтесь в кожу, заклепки, пышные прически и используйте весь металл, с которым вы можете справиться. Два культовых места, один легендарный вечер».

В этот вечер запланировано:

* Celebrity Red Carpet - Rainbow Bar & Grill (6:00 p.m. - 8:00 p.m.).

Inductions + All-Star Jam - Roxy Theater (starting at 8:00 p.m.)

* Chris Holmes (former W.A.S.P. guitarist) inducted by Carlos Cavazo
* Tracii Guns (L.A. GUNS)
* Warren DeMartini (RATT)
* Riki Rachtman (MTV's "Headbangers Ball")
* Rikki Rockett (POISON)
* All-Star Jam

Подробности на www.metalhalloffame.org






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 99

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом