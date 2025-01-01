сегодня



WARREN DEMARTINI, CHRIS HOLMES, TRACII GUNS, RIKKI ROCKETT выступят на METAL HALL OF FAME 2026



Церемония The Metal Hall Of Fame 2026 пройдет 21 января 2026 года, ведущим которой будет Eddie Trunk.



«Мы приглашаем всех фэнов присоединиться к нам в праздновании 80-х», — говорит основатель и генеральный директор Metal Hall Of Fame Пэт Джезуальдо. «Будьте готовы дать волю своему внутреннему металлическому духу и одевайтесь в кожу, заклепки, пышные прически и используйте весь металл, с которым вы можете справиться. Два культовых места, один легендарный вечер».



В этот вечер запланировано:



* Celebrity Red Carpet - Rainbow Bar & Grill (6:00 p.m. - 8:00 p.m.).



Inductions + All-Star Jam - Roxy Theater (starting at 8:00 p.m.)



* Chris Holmes (former W.A.S.P. guitarist) inducted by Carlos Cavazo

* Tracii Guns (L.A. GUNS)

* Warren DeMartini (RATT)

* Riki Rachtman (MTV's "Headbangers Ball")

* Rikki Rockett (POISON)

* All-Star Jam



Подробности на www.metalhalloffame.org











