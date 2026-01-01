сегодня



IRON MAIDEN и THE BLACK CROWES претендуют на ЗСРнР



Сегодня объявлены имена 17 претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла:



THE BLACK CROWES

Jeff Buckley

Mariah Carey

Phil Collins

Melissa Etheridge

Lauryn Hill

Billy Idol

INXS

IRON MAIDEN

JOY DIVISION/NEW ORDER

NEW EDITION

OASIS

Pink

Sade

Shakira

Luther Vandross

WU-TANG CLAN



Десять имен в списке появились впервые — это Jeff Buckley, Phil Collins, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS, NEW EDITION, Pink, Shakira, Luther Vandross and WU-TANG CLAN.



«Этот разнообразный список талантливых номинантов отражает постоянно меняющиеся лица и звучание рок-н-ролла и его серьезное влияние на молодежную культуру», — говорится в заявлении Джона Сайкса, председателя Фонда Зала Славы Рок-н-ролла.



IRON MAIDEN могли оказаться в Зале Славы с 2004 года, но были номинированы лишь дважды — в 2021 и 2023 годах.



Среди групп, относящихся в той или иной степени к металлу или около того, в Зале Славы находятся BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, METALLICA, AC/DC, JUDAS PRIEST, KISS, VAN HALEN, RUSH, GUNS N' ROSES, Ozzy Osbourne и DEEP PURPLE.







