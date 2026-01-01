Arts
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
25 фев 2026 : IRON MAIDEN и THE BLACK CROWES претендуют на ЗСРнР

24 фев 2026 : 		 SLAYER, GODSMACK и PAPA ROACH станут хэдлайнерами ROCKLAHOMA

9 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH, STEPHEN PERKINS, MIKE KROEGER будут введены в 'Rock 'N' Roll Fantasy Camp Hall Of Fame'

27 янв 2026 : 		 NUNO BETTENCOURT, BILLY SHEEHAN, CHRIS JERICHO, DOUG ALDRICH выступили на NAMM

1 янв 2026 : 		 Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом!

10 дек 2025 : 		 COLDPLAY самая успешная по продажам билетов группа нового тысячелетия

27 ноя 2025 : 		 WARREN DEMARTINI, CHRIS HOLMES, TRACII GUNS, RIKKI ROCKETT выступят на METAL HALL OF FAME 2026

11 ноя 2025 : 		 183 группы подтвердили участие в рамках HELLFEST 2026

9 ноя 2025 : 		 DREAM THEATER, GHOST, SLEEP TOKEN And SPIRITBOX претендуют на Грэмми

29 окт 2025 : 		 COREY TAYLOR, SULLY ERNA, NUNO BETTENCOURT, GILBY CLARKE и другие в "Above Ground 4"

11 сен 2025 : 		 Первый трейлер "Into The Void: Life, Death & Heavy Metal"

1 сен 2025 : 		 BILLY SHEEHAN и PHIL DEMMEL с TOMMY ALDRIDGE и ART CRUZ в 'Songwriting Challenge'

15 авг 2025 : 		 SAXON, DIAMOND HEAD, MOTÖRHEAD на "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All"

1 апр 2025 : 		 LZZY HALE, CRISTINA SCABBIA и COURTNEY LAPLANTE в подкасте о женщинах в металле

18 мар 2025 : 		 ROB HALFORD, ALICE COOPER, COREY GLOVER, ROBIN ZANDER выступили на Coopstock 2025

6 мар 2025 : 		 KOLDBRANN, TRELLDOM претендуют на Spellemannprisen

2 мар 2025 : 		 Умер гитарист BADFINGER

25 фев 2025 : 		 Как прошел круиз 70000 TONS OF METAL

13 фев 2025 : 		 BAD COMPANY, THE BLACK CROWES, SOUNDGARDEN среди номинантов в ЗСРнР

21 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, ROB HALFORD в новом видео ROCK FOR CHILDREN

10 дек 2024 : 		 184 группы выступят на Hellfest 2025

6 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, SLASH в новом видео ROCK FOR CHILDREN

11 ноя 2024 : 		 METALLICA, JUDAS PRIEST и GOJIRA претендуют на Грэмми

20 окт 2024 : 		 «Дегенеративный барахольщик» поделится коллекцией ALICE COOPER, BAD COMPANY, JOURNEY, KISS, LED ZEPPELIN в серии книг

30 сен 2024 : 		 WACKEN OPEN AIR 2025 распродан

22 авг 2024 : 		 Трейлер документального фильма 'Nöthin' But A Good Time'
IRON MAIDEN и THE BLACK CROWES претендуют на ЗСРнР



Сегодня объявлены имена 17 претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла:

THE BLACK CROWES
Jeff Buckley
Mariah Carey
Phil Collins
Melissa Etheridge
Lauryn Hill
Billy Idol
INXS
IRON MAIDEN
JOY DIVISION/NEW ORDER
NEW EDITION
OASIS
Pink
Sade
Shakira
Luther Vandross
WU-TANG CLAN

Десять имен в списке появились впервые — это Jeff Buckley, Phil Collins, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS, NEW EDITION, Pink, Shakira, Luther Vandross and WU-TANG CLAN.

«Этот разнообразный список талантливых номинантов отражает постоянно меняющиеся лица и звучание рок-н-ролла и его серьезное влияние на молодежную культуру», — говорится в заявлении Джона Сайкса, председателя Фонда Зала Славы Рок-н-ролла.

IRON MAIDEN могли оказаться в Зале Славы с 2004 года, но были номинированы лишь дважды — в 2021 и 2023 годах.

Среди групп, относящихся в той или иной степени к металлу или около того, в Зале Славы находятся BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, METALLICA, AC/DC, JUDAS PRIEST, KISS, VAN HALEN, RUSH, GUNS N' ROSES, Ozzy Osbourne и DEEP PURPLE.




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
