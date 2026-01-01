*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
20 май 2026 : 		 SEBASTIAN BACH и MARK OSEGUEDA в саундтреке "The Transformers: The Movie: The Soundtrack: The Reformatted Edition"

1 мар 2026 : 		 Новое видео ORDO M’ERA LUNA

25 фев 2026 : 		 IRON MAIDEN и THE BLACK CROWES претендуют на ЗСРнР

24 фев 2026 : 		 SLAYER, GODSMACK и PAPA ROACH станут хэдлайнерами ROCKLAHOMA

9 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH, STEPHEN PERKINS, MIKE KROEGER будут введены в 'Rock 'N' Roll Fantasy Camp Hall Of Fame'

27 янв 2026 : 		 NUNO BETTENCOURT, BILLY SHEEHAN, CHRIS JERICHO, DOUG ALDRICH выступили на NAMM

1 янв 2026 : 		 Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом!

10 дек 2025 : 		 COLDPLAY самая успешная по продажам билетов группа нового тысячелетия

27 ноя 2025 : 		 WARREN DEMARTINI, CHRIS HOLMES, TRACII GUNS, RIKKI ROCKETT выступят на METAL HALL OF FAME 2026

11 ноя 2025 : 		 183 группы подтвердили участие в рамках HELLFEST 2026

9 ноя 2025 : 		 DREAM THEATER, GHOST, SLEEP TOKEN And SPIRITBOX претендуют на Грэмми

29 окт 2025 : 		 COREY TAYLOR, SULLY ERNA, NUNO BETTENCOURT, GILBY CLARKE и другие в "Above Ground 4"

11 сен 2025 : 		 Первый трейлер "Into The Void: Life, Death & Heavy Metal"

1 сен 2025 : 		 BILLY SHEEHAN и PHIL DEMMEL с TOMMY ALDRIDGE и ART CRUZ в 'Songwriting Challenge'

15 авг 2025 : 		 SAXON, DIAMOND HEAD, MOTÖRHEAD на "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All"

1 апр 2025 : 		 LZZY HALE, CRISTINA SCABBIA и COURTNEY LAPLANTE в подкасте о женщинах в металле

18 мар 2025 : 		 ROB HALFORD, ALICE COOPER, COREY GLOVER, ROBIN ZANDER выступили на Coopstock 2025

6 мар 2025 : 		 KOLDBRANN, TRELLDOM претендуют на Spellemannprisen

2 мар 2025 : 		 Умер гитарист BADFINGER

25 фев 2025 : 		 Как прошел круиз 70000 TONS OF METAL

13 фев 2025 : 		 BAD COMPANY, THE BLACK CROWES, SOUNDGARDEN среди номинантов в ЗСРнР

21 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, ROB HALFORD в новом видео ROCK FOR CHILDREN

10 дек 2024 : 		 184 группы выступят на Hellfest 2025

6 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, SLASH в новом видео ROCK FOR CHILDREN

11 ноя 2024 : 		 METALLICA, JUDAS PRIEST и GOJIRA претендуют на Грэмми

20 окт 2024 : 		 «Дегенеративный барахольщик» поделится коллекцией ALICE COOPER, BAD COMPANY, JOURNEY, KISS, LED ZEPPELIN в серии книг
SEBASTIAN BACH и MARK OSEGUEDA в саундтреке "The Transformers: The Movie: The Soundtrack: The Reformatted Edition"



zoom
Hasbro в сотрудничестве с Reigning Phoenix Music выпустят "The Transformers: The Movie: The Soundtrack: The Reformatted Edition", полностью переосмысленный саундтрек "The Transformers: The Movie" 1986 года в рамках празднования 40-летия ленты. В сборник войдут десять перезаписанных треков из культового фильма, в записи которых приняли участие ряд гостей:

01. "The Touch" - KNIGHTS OF UNICRON featuring Stan Bush (originally recorded by Stan Bush)
02. "Instruments of Destruction" - KNIGHTS OF UNICRON featuring Francesco Cavalieri (originally recorded by N.R.G.)
03. "Death of Optimus Prime" - Vince DiCola
04. "Dare" - KNIGHTS OF UNICRON featuring Stan Bush and Vince DiCola (originally recorded by Stan Bush)
05. "Nothin's Gonna Stand in Our Way" - KNIGHTS OF UNICRON featuring Sebastian Bach (originally recorded by SPECTRE GENERAL)
06. "The Transformers (Theme)" - KNIGHTS OF UNICRON featuring Brittney Slayes (originally recorded by LION)
07. "Escape" - KNIGHTS OF UNICRON (originally recorded by Vince DiCola)
08. "Hunger" - KNIGHTS OF UNICRON featuring Mark Osegueda (originally recorded by SPECTRE GENERAL)
09. "Autobot/Decepticon Battle" - KNIGHTS OF UNICRON (originally recorded by Vince DiCola)
10. "Dare to Be Stupid" - KNIGHTS OF UNICRON featuring Torch (originally recorded by "Weird Al" Yankovic)

Additional album credits:

Produced by Matt LaPlant (COLD SLITHER)
Mixed by Chris "Zeuss" Harris (ROB ZOMBIE)
Recorded at Ripper's Lair at an undisclosed location




