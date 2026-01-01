SEBASTIAN BACH и MARK OSEGUEDA в саундтреке "The Transformers: The Movie: The Soundtrack: The Reformatted Edition"



Hasbro в сотрудничестве с Reigning Phoenix Music выпустят "The Transformers: The Movie: The Soundtrack: The Reformatted Edition", полностью переосмысленный саундтрек "The Transformers: The Movie" 1986 года в рамках празднования 40-летия ленты. В сборник войдут десять перезаписанных треков из культового фильма, в записи которых приняли участие ряд гостей:



01. "The Touch" - KNIGHTS OF UNICRON featuring Stan Bush (originally recorded by Stan Bush)

02. "Instruments of Destruction" - KNIGHTS OF UNICRON featuring Francesco Cavalieri (originally recorded by N.R.G.)

03. "Death of Optimus Prime" - Vince DiCola

04. "Dare" - KNIGHTS OF UNICRON featuring Stan Bush and Vince DiCola (originally recorded by Stan Bush)

05. "Nothin's Gonna Stand in Our Way" - KNIGHTS OF UNICRON featuring Sebastian Bach (originally recorded by SPECTRE GENERAL)

06. "The Transformers (Theme)" - KNIGHTS OF UNICRON featuring Brittney Slayes (originally recorded by LION)

07. "Escape" - KNIGHTS OF UNICRON (originally recorded by Vince DiCola)

08. "Hunger" - KNIGHTS OF UNICRON featuring Mark Osegueda (originally recorded by SPECTRE GENERAL)

09. "Autobot/Decepticon Battle" - KNIGHTS OF UNICRON (originally recorded by Vince DiCola)

10. "Dare to Be Stupid" - KNIGHTS OF UNICRON featuring Torch (originally recorded by "Weird Al" Yankovic)



Additional album credits:



Produced by Matt LaPlant (COLD SLITHER)

Mixed by Chris "Zeuss" Harris (ROB ZOMBIE)

Recorded at Ripper's Lair at an undisclosed location







