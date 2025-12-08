сегодня



COLDPLAY самая успешная по продажам билетов группа нового тысячелетия



Pollstar представили данные 25 лучших артистов тысячелетия на основе проданных билетов с первого января 2001 года до конца 2025 года.



«Поздравляем COLDPLAY, U2, Ed Sheeran, DAVE MATTHEWS BAND и всех 25 лучших исполнителей за последние 25 лет, а также их команды, фэнов и всю индустрию, которые неустанно трудятся, чтобы эти шоу состоялись", — написал Энди Генслер, главный редактор Pollstar. «Поразительно, что за последнюю четверть века эта индустрия претерпела экспоненциальный рост: больше суперзвезд дают больше концертов на большем количестве территорий, чем когда-либо. Этот список является прекрасной прелюдией к нашему специальному выпуску 2025 года, в котором гастроли продолжают достигать новых творческих и коммерческих высот во всех жанрах!»







