10 дек 2025 : 		 COLDPLAY самая успешная по продажам билетов группа нового тысячелетия

27 ноя 2025 : 		 WARREN DEMARTINI, CHRIS HOLMES, TRACII GUNS, RIKKI ROCKETT выступят на METAL HALL OF FAME 2026

11 ноя 2025 : 		 183 группы подтвердили участие в рамках HELLFEST 2026

9 ноя 2025 : 		 DREAM THEATER, GHOST, SLEEP TOKEN And SPIRITBOX претендуют на Грэмми

29 окт 2025 : 		 COREY TAYLOR, SULLY ERNA, NUNO BETTENCOURT, GILBY CLARKE и другие в "Above Ground 4"

11 сен 2025 : 		 Первый трейлер "Into The Void: Life, Death & Heavy Metal"

1 сен 2025 : 		 BILLY SHEEHAN и PHIL DEMMEL с TOMMY ALDRIDGE и ART CRUZ в 'Songwriting Challenge'

15 авг 2025 : 		 SAXON, DIAMOND HEAD, MOTÖRHEAD на "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All"

1 апр 2025 : 		 LZZY HALE, CRISTINA SCABBIA и COURTNEY LAPLANTE в подкасте о женщинах в металле

18 мар 2025 : 		 ROB HALFORD, ALICE COOPER, COREY GLOVER, ROBIN ZANDER выступили на Coopstock 2025

6 мар 2025 : 		 KOLDBRANN, TRELLDOM претендуют на Spellemannprisen

2 мар 2025 : 		 Умер гитарист BADFINGER

25 фев 2025 : 		 Как прошел круиз 70000 TONS OF METAL

13 фев 2025 : 		 BAD COMPANY, THE BLACK CROWES, SOUNDGARDEN среди номинантов в ЗСРнР

21 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, ROB HALFORD в новом видео ROCK FOR CHILDREN

10 дек 2024 : 		 184 группы выступят на Hellfest 2025

6 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, SLASH в новом видео ROCK FOR CHILDREN

11 ноя 2024 : 		 METALLICA, JUDAS PRIEST и GOJIRA претендуют на Грэмми

20 окт 2024 : 		 «Дегенеративный барахольщик» поделится коллекцией ALICE COOPER, BAD COMPANY, JOURNEY, KISS, LED ZEPPELIN в серии книг

30 сен 2024 : 		 WACKEN OPEN AIR 2025 распродан

22 авг 2024 : 		 Трейлер документального фильма 'Nöthin' But A Good Time'

20 авг 2024 : 		 Организаторы о Wacken Open Air 2024

5 авг 2024 : 		 Лучшее с Wacken Open Air 2024

4 авг 2024 : 		 Первые участники Wacken 2025

22 июл 2024 : 		 METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худших обложек

24 май 2024 : 		 Альбомы AC/DC, METALLICA, GUNS N' ROSES в Top100 от Apple
COLDPLAY самая успешная по продажам билетов группа нового тысячелетия



Pollstar представили данные 25 лучших артистов тысячелетия на основе проданных билетов с первого января 2001 года до конца 2025 года.

«Поздравляем COLDPLAY, U2, Ed Sheeran, DAVE MATTHEWS BAND и всех 25 лучших исполнителей за последние 25 лет, а также их команды, фэнов и всю индустрию, которые неустанно трудятся, чтобы эти шоу состоялись", — написал Энди Генслер, главный редактор Pollstar. «Поразительно, что за последнюю четверть века эта индустрия претерпела экспоненциальный рост: больше суперзвезд дают больше концертов на большем количестве территорий, чем когда-либо. Этот список является прекрасной прелюдией к нашему специальному выпуску 2025 года, в котором гастроли продолжают достигать новых творческих и коммерческих высот во всех жанрах!»




просмотров: 82

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом