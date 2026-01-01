сегодня



SEBASTIAN BACH, STEPHEN PERKINS, MIKE KROEGER будут введены в 'Rock 'N' Roll Fantasy Camp Hall Of Fame'



Третья церемония Rock 'N' Roll Fantasy Camp Hall Of Fame состоится 23 февраля в Whisky A Go Go in West Hollywood, California. Среди тех, кто будут отмечены в этот день, будут:



* Sebastian Bach (SKID ROW)

* Stephen Perkins (JANE'S ADDICTION)

* Mike Kroeger (NICKELBACK)

* Monte Pittman (MADONNA, MINISTRY)

* Tony Franklin (THE FIRM)

* Tommy Black (SCOTT WEILAND)

* Ashley Reeve (CHER, FILTER)

* Valerie Franco (SPINAL TAP)











