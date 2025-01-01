сегодня



BILLY SHEEHAN и PHIL DEMMEL с TOMMY ALDRIDGE и ART CRUZ в 'Songwriting Challenge'



Sweetwater недавно объединили Billy Sheehan (MR. BIG, THE WHINERY DOGS) и Phil Demmel (KERRY KING, CATEGORY 7, VIO-LENCE, MACHINE HEAD) с четырьмя профессиональными ударниками — Tommy Aldridge, Calvin Rodgers, Art Cruz и Nic Collins — для того, чтобы в таком варианте они придумали что-то интересно. Результат доступен ниже:



00:00 - Intro: Meet the Players!

00:34 - Tommy Aldridge of OZZY OSBOURNE and WHITESNAKE

01:47 - Phil Demmel's Reaction

02:00 - I Haven't Played Gospel

02:46 - Calvin Rodgers Drum Solo

03:55 - Art Cruz of LAMB OF GOD

05:31 - Guitar Solo by Phil Demmel

05:52 - Billy Sheehan Bass Solo

06:33 - Nic Collins

08:00 - Phil Loves the Breakdown

08:25 - Songwriting Advice from Nic

09:30 - Reactions from Each Player







