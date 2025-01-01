Arts
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 45
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 19
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 45
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 19
*

V/A

*



1 сен 2025 : BILLY SHEEHAN и PHIL DEMMEL с TOMMY ALDRIDGE и ART CRUZ в 'Songwriting Challenge'

15 авг 2025 : 		 SAXON, DIAMOND HEAD, MOTÖRHEAD на "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All"

1 апр 2025 : 		 LZZY HALE, CRISTINA SCABBIA и COURTNEY LAPLANTE в подкасте о женщинах в металле

18 мар 2025 : 		 ROB HALFORD, ALICE COOPER, COREY GLOVER, ROBIN ZANDER выступили на Coopstock 2025

6 мар 2025 : 		 KOLDBRANN, TRELLDOM претендуют на Spellemannprisen

2 мар 2025 : 		 Умер гитарист BADFINGER

25 фев 2025 : 		 Как прошел круиз 70000 TONS OF METAL

13 фев 2025 : 		 BAD COMPANY, THE BLACK CROWES, SOUNDGARDEN среди номинантов в ЗСРнР

21 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, ROB HALFORD в новом видео ROCK FOR CHILDREN

10 дек 2024 : 		 184 группы выступят на Hellfest 2025

6 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, SLASH в новом видео ROCK FOR CHILDREN

11 ноя 2024 : 		 METALLICA, JUDAS PRIEST и GOJIRA претендуют на Грэмми

20 окт 2024 : 		 «Дегенеративный барахольщик» поделится коллекцией ALICE COOPER, BAD COMPANY, JOURNEY, KISS, LED ZEPPELIN в серии книг

30 сен 2024 : 		 WACKEN OPEN AIR 2025 распродан

22 авг 2024 : 		 Трейлер документального фильма 'Nöthin' But A Good Time'

20 авг 2024 : 		 Организаторы о Wacken Open Air 2024

5 авг 2024 : 		 Лучшее с Wacken Open Air 2024

4 авг 2024 : 		 Первые участники Wacken 2025

22 июл 2024 : 		 METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худших обложек

24 май 2024 : 		 Альбомы AC/DC, METALLICA, GUNS N' ROSES в Top100 от Apple

22 апр 2024 : 		 OZZY OSBOURNE и FOREIGNER введут в ЗСРнР

30 мар 2024 : 		 TONY IOMMI, BRIAN MAY, ALEX LIFESON, SLASH в видео MARK KNOPFLER

27 мар 2024 : 		 Раскрась ...о как блэк-металлист

27 мар 2024 : 		 LARS ULRICH и CHAD SMITH в продолжении "This Is Spinal Tap"

17 мар 2024 : 		 TONY IOMMI, BRIAN MAY, ALEX LIFESON, SLASH в композиции MARK KNOPFLER

16 мар 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День четвертый
|||| сегодня

BILLY SHEEHAN и PHIL DEMMEL с TOMMY ALDRIDGE и ART CRUZ в 'Songwriting Challenge'



zoom
Sweetwater недавно объединили Billy Sheehan (MR. BIG, THE WHINERY DOGS) и Phil Demmel (KERRY KING, CATEGORY 7, VIO-LENCE, MACHINE HEAD) с четырьмя профессиональными ударниками — Tommy Aldridge, Calvin Rodgers, Art Cruz и Nic Collins — для того, чтобы в таком варианте они придумали что-то интересно. Результат доступен ниже:

00:00 - Intro: Meet the Players!
00:34 - Tommy Aldridge of OZZY OSBOURNE and WHITESNAKE
01:47 - Phil Demmel's Reaction
02:00 - I Haven't Played Gospel
02:46 - Calvin Rodgers Drum Solo
03:55 - Art Cruz of LAMB OF GOD
05:31 - Guitar Solo by Phil Demmel
05:52 - Billy Sheehan Bass Solo
06:33 - Nic Collins
08:00 - Phil Loves the Breakdown
08:25 - Songwriting Advice from Nic
09:30 - Reactions from Each Player




просмотров: 125

