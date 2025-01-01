183 группы подтвердили участие в рамках HELLFEST 2026

27 мар 2024 :
Раскрась ...о как блэк-металлист
27 мар 2024 :
LARS ULRICH и CHAD SMITH в продолжении "This Is Spinal Tap"
17 мар 2024 :
TONY IOMMI, BRIAN MAY, ALEX LIFESON, SLASH в композиции MARK KNOPFLER
16 мар 2024 :
70000 Tons Of Metal 2024: День четвертый
14 мар 2024 :
Как проходил Bangalore Open Air 2024
7 мар 2024 :
70000 Tons Of Metal 2024: День третий
3 мар 2024 :
70000 Tons Of Metal 2024: День второй
24 фев 2024 :
70000 Tons Of Metal 2024: День первый
15 фев 2024 :
GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль на Евровидение
15 фев 2024 :
RICK ALLEN, PETER CRISS и SIMON KIRKE примут участие в благотворительном концерте
11 фев 2024 :
Ozzy Osbourne, FOREIGNER, JANE'S ADDICTION, OASIS, Peter Frampton и Lenny Kravitz номинированы в ЗСРнР
9 фев 2024 :
KATAKLYSM, CRYPTOPSY, VOIVOD, DANKO JONES претендуют на JUNO Awards
4 фев 2024 :
Музыканты WHITESNAKE, ZEBRA, VIXEN, Ex-MEGADETH и SLAUGHTER выступили на "Ronnie Montrose Remembered"
27 янв 2024 :
PEARL JAM и OZZY OSBOURNE получат Clio Music Awards
25 янв 2024 :
THE ROLLING STONES, BRING ME THE HORIZON, FOO FIGHTERS номинированы на BRIT Awards
25 дек 2023 :
Сенатор Рэнд Пол: «Зачем мы спонсируем SLIPKNOT, KORN и NICKELBACK?»
25 дек 2023 :
ROBIN ZANDER, TOMMY THAYER, SEBASTIAN BACH выступили на дне рождения Criss'a Angel'a
25 дек 2023 :
DORO PESCH, BURNING WITCHES, NERVOSA и другие в фильме о покорении металла женщинами
24 дек 2023 :
Рождественский хит от GRAHAM BONNET & MICK BOX
20 дек 2023 :
MICK MARS, SEBASTIAN BACH, TIM 'RIPPER' OWENS, CARLOS CAVAZO будут введены в 'Metal Hall Of Fame'
29 ноя 2023 :
Стриминг для рокеров и металлистов
16 ноя 2023 :
Рождественский хит от GLENN HUGHES и TRACII GUNS
15 ноя 2023 :
Документальный фильм об OZZFEST будет выпущен
13 ноя 2023 :
Участники Ex-GUNS N' ROSES, BLACK LABEL SOCIETY выступили с T.T. QUICK
3 ноя 2023 :
TIM “RIPPER” OWENS, BUMBLEFOOT & DAVID ELLEFSON исполняют хит MARIAH CAREY
24 окт 2023 :
FOO FIGHTERS, MEGADETH, BRUCE DICKINSON, DIMMU BORGIR выступят на Hellfest 2024
3 окт 2023 :
Релизы MÖTLEY CRÜE, DEATH, ERIC CARR, KIX, SKID ROW, L.A. GUNS, JEFF BECK выйдут на RSD
20 сен 2023 :
Сколько сыграют AC/DC, METALLICA, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, GUNS N' ROSES и TOOL?
13 сен 2023 :
JOE SATRIANI, ERIC JOHNSON и STEVE VAI едут в новый тур G3
27 авг 2023 :
DAVE GROHL, CHAD SMITH и STEPHEN PERKINS выступили в баре
13 авг 2023 :
Документальный фильм про OZZFEST представят летом
10 авг 2023 :
Промоутеры о WACKEN OPEN AIR 2023
7 авг 2023 :
Wacken Open Air 2024 продан за рекордное время
5 авг 2023 :
METALDAYS смыло
3 авг 2023 :
BRIAN SLAGEL открывает музей
2 авг 2023 :
Синий трактор не вывез WACKEN 2023
31 июл 2023 :
Немецкой BIG 4 быть!
22 июл 2023 :
Музыканты почтили память Тони Беннетта
3 июл 2023 :
О Hellfest 2023
31 май 2023 :
Музыканты MEGADETH, FISHBONE, EARTH CRISIS исполнили песню Тины Тёрнер
28 май 2023 :
Музыканты SLAYER, MACHINE HEAD, Ex-EXODUS, Ex-JUDAS PRIEST замутили джем
10 май 2023 :
QUEEN, FLEETWOOD MAC, AC/DC — в списке самых популярных британских песен 1970–1990-х
3 май 2023 :
Музыканты PRIMUS, TOOL и QUEENS OF THE STONE AGE исполнили песню TOOL
20 апр 2023 :
DEE SNIDER, JOEY TEMPEST и MIKE TRAMP выступили в рамках "Rock Meets Classic"
5 апр 2023 :
HEART, FAITH NO MORE, RAINBOW и ALICE COOPER в саундтреке фильма "Стражи Галактики 3"
30 мар 2023 :
GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALLICA, TOOL на одном фестивале
20 фев 2023 :
Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в список «50 ужacных альбомов блестящих исполнителей»
19 фев 2023 :
Специальные релизы ко дню музыкального магазина
17 фев 2023 :
METALLICA, RED HOT CHILI PEPPERS And BULLET FOR MY VALENTINE в саундтреке "WWE 2K23"
14 фев 2023 :
Участники ROB ZOMBIE, SEPULTURA, ARCH ENEMY в новом фильме MOBY
9 фев 2023 :
PAUL STANLEY, OZZY OSBOURNE, BILLY IDOL и JOAN JETT против принижения термина «рок-звезда»
1 фев 2023 :
IRON MAIDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE, SOUNDGARDEN и другие претендуют на ЗСРнР
22 янв 2023 :
STEVEN TYLER, STEVE PERRY, STEVIE NICKS и другие на альбоме DOLLY PARTON
10 янв 2023 :
Туры GUNS N’ ROSES, ROGER WATERS, IRON MAIDEN в Top-20
3 янв 2023 :
OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 величайших певцов
28 дек 2022 :
Новое видео SLEIGHER
24 дек 2022 :
Открывается музей панка
21 дек 2022 :
PAUL STANLEY, ROBIN ZANDER, LITA FORD, STEPHEN PEARCY, SEBASTIAN BACH на дне рождения CRISS ANGEL
8 дек 2022 :
DEF LEPPARD + MÖTLEY CRÜE, GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN среди самых успешных туров
16 ноя 2022 :
OZZY OSBOURNE, MEGADETH, GHOST претендуют на Грэмми
16 окт 2022 :
ARCH ENEMY, JUDAS PRIEST, EPICA, AMON AMARTH, SLIPKNOT и другие в фильме о Wacken 2022
12 окт 2022 :
ROADRUNNER UNITED будет переиздан
8 окт 2022 :
ROB HALFORD, SLASH, JOHN TEMPESTA, TRACII GUNS и другие помогают котикам
22 сен 2022 :
Новое видео от Two Minutes To Late Night Crew
16 сен 2022 :
MEGADETH, SLAYER, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES, ALICE IN CHAINS и ANTHRAX в документальном фильме 1991 года
1 сен 2022 :
Водка от Metal Blade Records
28 авг 2022 :
Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, DARK TRANQUILLITY на Gamescom
10 авг 2022 :
PAUL STANLEY, PETER FRAMPTON, SEBASTIAN BACH и другие почтили память Оливии Ньютон-Джон
8 авг 2022 :
WACKEN OPEN AIR 2023 продан!
3 авг 2022 :
THE ROLLING STONES лучшие за 40 лет по сборам
28 июл 2022 :
Two Minutes To Late Night исполняют RICK ASTLEY
23 июл 2022 :
Трейлер нового эпизода Бивис и Баттхед
13 июн 2022 :
Дроны над Download Festival закрыли аэропорт
31 май 2022 :
Музыканты CARCASS, ATREYU, THE ACACIA STRAIN исполняют трек MEN AT WORK
20 апр 2022 :
"An All-Star Tribute To Rush" выйдет летом
11 мар 2022 :
Трейлер Metal Lords от создателя «Игры Престолов»
20 фев 2022 :
Специальные релизы ALICE COOPER, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST, DEF LEPPAR весной
2 фев 2022 :
Музыканты почтили память Джона Зазулы
2 фев 2022 :
Умер Джон Зазула
27 янв 2022 :
Умер продюсер и звукорежиссер THIN LIZZY, UFO, CRADLE OF FILTH, TONY IOMMI
25 янв 2022 :
Церемония Грэмми состоится весной
21 янв 2022 :
SODOM, MAGNUM, RAGE, VIRGIN STEELE, AXEL RUDI PELL остаются на Steamhammer/SPV
12 янв 2022 :
Умер Жерар Друо
11 янв 2022 :
JOE BONAMASSA, BILLY GIBBONS, TAYLOR HAWKINS, STEVE LUKATHER на альбоме памяти Джонни Винтера
9 янв 2022 :
Какими Бивис и Баттхед вернутся в этом году?
8 янв 2022 :
Церемония Грэмми отложена
5 янв 2022 :
Церемонию Грэмми собираются отложить?
2 янв 2022 :
Музыканты почтили память Бетти Уайт
24 дек 2021 :
HYPOCRISY, LAMB OF GOD, CARCASS, CRADLE OF FILTH, EXODUS в No Headbang Challenge
23 дек 2021 :
AXL ROSE, TOM KEIFER, MYLES KENNEDY почтили память Рона Андерсона
22 дек 2021 :
ANTHONY KIEDIS и DEXTER HOLLAND выступили в рамках "Above Ground"
19 дек 2021 :
Члены KING DIAMOND, CYNIC, ATHEIST против COVID-19
16 дек 2021 :
THE ROLLING STONES — первые по сборам
8 дек 2021 :
Музыканты Living Colour, Zeal & Ardor, The Sword исполняют FUNKADELIC
24 ноя 2021 :
AC/DC, DEFTONES, FOO FIGHTERS, MASTODON и другие претендуют на Грэмми
22 ноя 2021 :
Музыканты QUEEN, GUNS N' ROSES, MÖTLEY CRÜE почтили память Мика Рока
11 ноя 2021 :
HELLOWEEN, OPETH, MESHUGGAH, MSG, PRIMAL FEAR ушли на новый лейбл
2 ноя 2021 :
Музыканты METALLICA, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN почтили память Малкольма Дома
1 ноя 2021 :
Благотворительный сингл от METAL HALL OF FAME
5 окт 2021 :
AFM Records выпустят юбилейный сборник
28 сен 2021 :
Один из продавцов на фестивале LOUDER THAN LIFE склеил ласты
26 сен 2021 :
REBEL ROCK всё
24 сен 2021 :
STRYPER и SKILLET в новом документальном фильме
20 авг 2021 :
LIVE NATION Canada будут требовать вакцинный паспорт
18 авг 2021 :
Metal Blade выпустили пиво
17 авг 2021 :
LIVE NATION будут требовать вакцинный паспорт и от артистов
15 авг 2021 :
AEG будут требовать сертификат о вакцинации
15 авг 2021 :
Фестивали LOUDER THAN LIFE, AFTERSHOCK и INKCARCERATION будут требовать сертификат о вакцинации
13 авг 2021 :
Нет данных, что LOLLAPALOOZA 2021 вызвала вспышку заболеваний
11 авг 2021 :
BLAZE BAYLEY, PAUL DI'ANNO, BRUCE KULICK, ERIC CARR, MARTY FRIEDMAN, TRIUMPH, STRYPER будут включены в Metal Hall Of Fame 2021
2 авг 2021 :
GLENN HUGHES, ANN WILSON, JOHN WETTON, MOLLY HATCHET записали песни THE BEATLES
24 июл 2021 :
QUEEN, METALLICA, AC/DC, TOOL в списке самых оплачиваемых музыкантов 2020
24 июл 2021 :
Барабанщик MEGADETH и гитарист KATATONIA / BLOODBATH выпустили сингл
23 июл 2021 :
На концерт за $20
21 июл 2021 :
Трейлер к документальному фильму 'Woodstock 99: Peace, Love, And Rage'
19 июл 2021 :
Билеты на Wacken Open Air 2022 распроданы
17 июл 2021 :
"Fender 75 Years" выйдет осенью
15 июл 2021 :
Ed Sheeran заявил, что мог бы записать альбом в стиле дэт-металл
13 июл 2021 :
Планируются 'The History Of Roadrunner Records'
30 июн 2021 :
"Black Metal Rainbows" — книга, которая не похожа ни на какую другую
25 июн 2021 :
Out Of The Black!
25 июн 2021 :
Видео с первого постковидного британского фестиваля
24 июн 2021 :
THE CYBERTRONIC SPREE и участники THE IRON MAIDENS, POISON THE WELL, MUTOID MAN исполняют тему из «Трансформеров»
21 июн 2021 :
DOWNLOAD PILOT посетили 10 000
18 июн 2021 :
METALLICA, GUNS N' ROSES, SCORPIONS и NINE INCH NAILS — среди 350 артистов, кто выступит на Hellfest 2022
17 июн 2021 :
Мини-фестиваль от WACKEN OPEN AIR
11 июн 2021 :
SLIPKNOT, LIMP BIZKIT, ROB ZOMBIE, CHEVELLE выступят на Rocklahoma
11 июн 2021 :
Summer Breeze, Bang Your Head!!! — всё. В 2021-м
9 июн 2021 :
MARILLION, ALAN PARSONS, TRANSATLANTIC, AL DI MEOLA станут хедлайнерами Cruise To The Edge 2022
8 июн 2021 :
JUDAS PRIEST, LIMP BIZKIT и ROSE TATTOO на Wacken 2022
2 июн 2021 :
WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м
1 июн 2021 :
ROTTING CHRIST, SÓLSTAFIR, CANNABIS CORPSE и другие в финальной версии Slay At Home
25 май 2021 :
OZZY OSBOURNE, ROBERT PLANT, JIMMY PAGE, BRIAN MAY среди самых богатых британских музыкантов
24 май 2021 :
Трейлер фильма с участием THE WHO, THE ROLLING STONES
21 май 2021 :
GRETA VAN FLEET и THE HU выступят в рамках Austin City Limits Music Festival
20 май 2021 :
METALLICA, NINE INCH NAILS And DISTURBED будут хэдлайнерами WELCOME TO ROCKVILLE
19 май 2021 :
LAMB OF GOD, I PREVAIL, STEEL PANTHER, SEVENDUST, P.O.D. на ShipRocked 2022
15 май 2021 :
METALLICA, NINE INCH NAILS, KORN, JUDAS PRIEST выступят на фестивале Louder Than Life 2021
15 май 2021 :
NINE INCH NAILS, FAITH NO MORE и MR. BUNGLE выступят на RIOT FEST
12 май 2021 :
Музыканты ENFORCER, D-A-D, DYNAZTY и других групп записали благотворительный сингл
5 май 2021 :
Baphomet выйдет летом
1 май 2021 :
STEVE VAI, BILLY CORGAN и PETER FRAMPTON в "The Pedal Movie"
27 апр 2021 :
Metal Blade Records выпускает новые эпизод Metal Massacre
21 апр 2021 :
Музыканты FOREIGNER, WHITESNAKE, STRYPER, L.A. GUNS в фильме о COVID-19
20 апр 2021 :
Summer Breeze 2021 не все. Пока
16 апр 2021 :
LIVE NATION и VEEPS запускают более 60 площадок для трансляций
6 апр 2021 :
ProgPower USA всё. В 21
20 мар 2021 :
Музыканты GUNS N' ROSES, EPICA, SYMPHONY X, WITHIN TEMPTATION в Of Bird And Cage
18 мар 2021 :
Музыканты GUNS N’ ROSES, SMASHING PUMPKINS, DUFF MCKAGAN’S LOADED исполняют хит Пола Янга
16 мар 2021 :
Участники KISS, GUNS N' ROSES, SKID ROW и других скорбят по Джерри Миллер
6 мар 2021 :
ROCK IN RIO всё. В 21
2 мар 2021 :
DOWNLOAD всё. В 21
28 фев 2021 :
GRASPOP всё. В 21
23 фев 2021 :
HELLFEST все. В 21
10 фев 2021 :
IRON MAIDEN, NEW YORK DOLLS, RAGE AGAINST THE MACHINE и FOO FIGHTERS среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла
10 фев 2021 :
Музыканты METALLICA, GUNS N’ ROSES, SLIPKNOT, KORN, ROB ZOMBIE в фильме "Long Live Rock…Celebrate The Chaos"
7 янв 2021 :
Рокеры о протестах
2 янв 2021 :
ALICE COOPER, ROGER DALTREY, SAMMY HAGAR, JOE PERRY в 'Rock Camp: The Movie'
2 янв 2021 :
SICILIAN ARTISTS FOR CHARITY исполняют хит Джона Леннона
29 дек 2020 :
Музыканты MÖTLEY CRÜE, PAPA ROACH, FIVE FINGER DEATH PUNCH в триллере
18 дек 2020 :
NAPALM RECORDS прикупили SPV
26 ноя 2020 :
IN THIS MOMENT, BODY COUNT, CODE ORANGE, POWER TRIP претендуют на Грэмми
21 ноя 2020 :
GARY HOLT, DAVE LOMBARDO и DERRICK GREEN записали песню
14 ноя 2020 :
SKYLINE исполняют AC/DC, OZZY OSBOURNE
13 ноя 2020 :
JIMMY PAGE, RANDY BACHMAN, JOHN FOGERTY в документальном фильме "The Ventures: Stars On Guitars"
5 ноя 2020 :
AYREON, BLACK STONE CHERRY, CROBOT и другие на рождественском ЕР
30 окт 2020 :
Участники ALICE IN CHAINS, ANTHRAX и MASTODON исполняют песню SOUNDGARDEN
30 окт 2020 :
ANAAL NATHRAKH, ANGEL WITCH, BOLT THROWER в саундтреке к игре от Ubisoft
30 сен 2020 :
Участники METALLICA, MEGADETH, EXODUS и Y&T в новом документальном фильме
22 сен 2020 :
SLIPKNOT, BRING ME THE HORIZON, RAMMSTEIN получили Heavy Music Awards
28 авг 2020 :
Музыканты PANTERA, SLAYER, ATHEIST, NILE, POSSESSED, TESTAMENT, SEPULTURA, ICED EARTH в благотворительном треке
27 авг 2020 :
Музыканты METALLICA, MEGADETH, JUDAS PRIEST, SCORPIONS в документальном фильме о Flying V
13 авг 2020 :
Рокеры отреагировали на решение Байдена по Камале Харрис
5 авг 2020 :
Новый документальный фильм об андеграундной сцене Вьетнама
2 авг 2020 :
PEARL JAM, THE ROLLING STONES, AEROSMITH требуют определить правила использования музыки в политических целях
29 июл 2020 :
Пазлы IRON MAIDEN, METALLICA, QUEEN, KISS, AC/DC выйдут осенью
19 июл 2020 :
Звездное видео FRONTIERS ALL STARS
11 июл 2020 :
BLIND GUARDIAN, KREATOR, HEAVEN SHALL BURN и другие в рамках виртуального Wacken Open Air 2020
9 июл 2020 :
Архивное видео фестиваля Keep It True
3 июл 2020 :
Более 1500 британских музыкантов обратились к правительству
29 июн 2020 :
Гитарист METALLICA в документальном фильме о журнале Creem
25 июн 2020 :
Независимые металл-фестивали проведут онлайн-концерт
11 июн 2020 :
Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, SOILWORK и DARK TRANQUILLITY записали партии для игры
9 июн 2020 :
Новые виды пауков названы в честь участников IRON MAIDEN, SCORPIONS, DEF LEPPARD и ANGRA
18 май 2020 :
Участники WHITESNAKE, SEPULTURA, Ex-KISS в кавер-версии POLICE
17 май 2020 :
Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND
14 май 2020 :
68 музыкантов записали кавер-версию THE BEATLES
10 май 2020 :
JIMMY PAGE, GENE SIMMONS, DAVID COVERDALE почтили память Литлл Ричарда
8 май 2020 :
VOIVOD, BORKNAGAR, INSOMNIUM в онлайн-концерте
6 май 2020 :
Музыканты OCEANS OF SLUMBER, PALADIN, HELION PRIME в кавер-версии Hear 'N Aid
5 май 2020 :
BLOODSTOCK OPEN AIR отменен
4 май 2020 :
Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND
28 апр 2020 :
Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND
25 апр 2020 :
50 металлистов исполняют "We Are The World"
22 апр 2020 :
Фрагмент документального фильма Murder In The Front Row
20 апр 2020 :
Фестиваль DOWNLOAD будет виртуальным в 2020 году
16 апр 2020 :
SLASH, DUFF MCKAGAN, SEBASTIAN BACH, NIKKI SIXX и другие почтили память Джимми Уэбба
10 апр 2020 :
Организаторы HELLFEST — страховщикам: «Да пошли вы нах!»
9 апр 2020 :
Летний NAMM отменен из-за COVID-19
9 апр 2020 :
Букинг-агент: «Думаю, туры начнутся в 2021 году»
1 апр 2020 :
Самые сексуальные рок-обложки
1 апр 2020 :
M3 ROCK FESTIVAL перенесен на осень
1 апр 2020 :
Рассказ о 70000 Tons Of Hell & Heaven Metal Fest 2020
26 мар 2020 :
Британский DOWNLOAD отменен
24 мар 2020 :
Церемония по вводу в Зал Славы Рок-н-Ролла перенесена на осень
24 мар 2020 :
Фестивали SONIC TEMPLE, WELCOME TO ROCKVILLE и EPICENTER отменены
23 мар 2020 :
Рассказ о первом дне круиза 70000 Tons Of Metal
21 мар 2020 :
Frontiers Music переносят выход альбомов из-за коронавируса
6 мар 2020 :
Специальные релизы JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, ALICE COOPER, DEF LEPPARD, DIO, ENTOMBED, ACE FREHLEY, JIMI HENDRIX для Record Store Day 2020
4 мар 2020 :
Доступен трейлер документального фильма о студии, где работали RUSH, QUEEN, BLACK SABBATH и другие
28 фев 2020 :
KIRK HAMMETT, STEVEN TYLER, BILLY GIBBONS и другие на трибьют-концерте Peter'y Green'y
18 фев 2020 :
Благотворительный концерт с участием ALICE COOPER и QUEEN собрал почти 10 миллионов долларов
12 фев 2020 :
Рассказ о DIMEBASH 2020
11 фев 2020 :
"Murder In The Front Row: The San Francisco Bay Area Thrash Metal Story" выйдет на DVD
9 фев 2020 :
NEAL MORSE, LEAH, THEOCRACY в сингле PROJECT AEGIS
22 янв 2020 :
Фигурки SLIPKNOT, SLAYER, GHOST и MOTÖRHEAD скоро в продаже
21 янв 2020 :
Музыканты FOO FIGHTERS, ANTHRAX, LAMB OF GOD, SEPULTURA приняли участие в Dimebash 2020
21 янв 2020 :
SLASH, DON FELDER, BILLY GIBBONS, RICHIE FAULKNER джемуют в рамках 'Gibson Live At The Grove'
13 дек 2019 :
Доступны фигурки MÖTLEY CRÜE, METALLICA, SEX PISTOLS, RAGE AGAINST THE MACHINE
13 дек 2019 :
CANDLEMASS, ENTOMBED A.D., HAMMERFALL, OPETH вошли в число номинантов на шведскую «Грэммис»
28 ноя 2019 :
Бывшие участники JUDAS PRIEST, MEGADETH исполняют классику металла
27 ноя 2019 :
Музыканты BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, THE WHO, PINK FLOYD собирают деньги для JERRY DONAHUE
26 ноя 2019 :
METALLICA, GUNS N' ROSES, BON JOVI в списке самых успешных артистов по сборам за десять лет от POLLSTAR
24 ноя 2019 :
TOOL, KILLSWITCH ENGAGE, DEATH ANGEL среди прочих номинированы на Грэмми
24 ноя 2019 :
Музыканты BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, DEEP PURPLE, METALLICA в 'Come On Feel The Noize'
18 ноя 2019 :
METALLICA, KISS, QUEEN, AEROSMITH, TOOL претендуют на награды Pollstar
11 ноя 2019 :
Видео с выступления бывших участников JUDAS PRIEST, MEGADETH
29 окт 2019 :
DON DOKKEN, JOE SATRIANI, GEOFF TATE попадут в Hall Of Heavy Metal History
29 окт 2019 :
GEEZER BUTLER, DAVE GROHL и STEVEN ADLER примут участие в "Bowl For Ronnie"
22 окт 2019 :
METALLICA, OZZY OSBOURNE, RED HOT CHILI PEPPERS выступят в рамках Global Goal Live
16 окт 2019 :
LEMMY, OZZY OSBOURNE, SLASH, GENE SIMMONS в "The Rainbow"
16 окт 2019 :
JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, NINE INCH NAILS, SOUNDGARDEN среди номинантов на включение в зал Славы Рок-н-Ролла
11 окт 2019 :
MÖTLEY CRÜE, BLINK-182 и IRON MAIDEN лидируют в голосовании на включение в Зал славы рок-н-ролла
9 окт 2019 :
AC/DC, VAN HALEN, RUSH, SLAYER, QUEEN, OZZY, KISS, JUDAS PRIEST, SCORPIONS и другие в новой фотокниге
8 окт 2019 :
LZZY HALE, SUZI QUATRO, LINDA PERRY получат награды
2 окт 2019 :
IRA BLACK, CRAIG LOCICERO, BRIAN O'CONNOR приняли участие в джеме
1 окт 2019 :
Классика BLACK SABBATH, DEEP PURPLE, DREAM THEATER от Rhino в октябре
17 сен 2019 :
Музыканты GUNS N' ROSES, KISS, TWISTED SISTER отреагировали на известие о смерти лидера THE CARS
20 авг 2019 :
DEEP PURPLE, VANILLA FUDGE и другие в саундтреке нового фильма Тарантино
15 авг 2019 :
JEFF YOUNG и вокалистка HELLZ BELLZ записали кавер MEGADETH
8 авг 2019 :
Участники MACHINE HEAD, DREAM THEATER, OVERKILL организовали новый проект
2 авг 2019 :
Фрагменты выступлений HELLOWEEN, ENSLAVED, STEEL PANTHER, RIOT V с Wacken 2018
3 июл 2019 :
METALLICA, KISS, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA в списке лучших по сборам
13 июн 2019 :
Мастер-плёнки AEROSMITH, GUNS N 'ROSES, SOUNDGARDEN и других исполнителей уничтожены во время пожара в студии Universal
6 май 2019 :
Песни LED ZEPPELIN, AC/DC, PINK FLOYD, AEROSMITH, QUEEN, GUNS N’ ROSES среди самых популярных на похоронах
6 май 2019 :
Журнал Men’s Health назвал лучшие для силовых тренировок металл-песни
22 апр 2019 :
Вокалисты THERION и TNT в новой испанской рок-опере
19 апр 2019 :
Гитаристы EXTREME, ANTHRAX и PROPHETS OF RAGE поиграли на гитарах из «Игры престолов»
17 апр 2019 :
«Нордический металл» заставил американца убить соседа
9 апр 2019 :
MICHAEL ANTHONY, COREY TAYLOR And JOHN 5 исполняют классику VAN HALEN
8 апр 2019 :
Выходят пазлы IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST и SLAYER
14 мар 2019 :
Исследование показало: «любители дэт-металла — хорошие люди»
5 мар 2019 :
Британские эксклюзивы от QUEEN, THIN LIZZY, EUROPE, JETHRO TULL, ROGER GLOVER, STATUS QUO и других на День музыкального магазина
19 фев 2019 :
JEFF PILSON сообщил о проекте с ROBIN MCAULEY, REB BEACH, MATT STARR
11 фев 2019 :
HIGH ON FIRE, CHRIS CORNELL, GRETA VAN FLEET стали лауреатами Грэмии
8 фев 2019 :
Музыканты METALLICA, DREAM THEATER, PANTERA, TESTAMENT скорбят по Джиму Данлопу
30 янв 2019 :
VOIVOD, CANCER BATS и KOBRA AND THE LOTUS претендуют на JUNO
7 дек 2018 :
ALICE IN CHAINS, TRIVIUM, GHOST, GRETA VAN FLEET, BRING ME THE HORIZON претендуют на Грэмми
7 дек 2018 :
BOB DAISLEY, LEE KERSLAKE, LITA FORD, DAVID ELLEFSON будут введены в 'Hall Of Heavy Metal History'
3 дек 2018 :
METALLICA, DEF LEPPARD/JOURNEY, FOO FIGHTERS и GRETA VAN FLEET вошли в число номинантов на POLLSTAR AWARDS
21 ноя 2018 :
По следам тура GENERATION AXE выпустят концертный альбом
14 ноя 2018 :
ALICE COOPER, KIRK HAMMETT, GENE SIMMONS, ROB ZOMBIE, COREY TAYLOR и другие почтили память Стэна Ли
13 ноя 2018 :
AXL ROSE, TOMMY LEE и SEBASTIAN BACH критикуют Трампа за слова о пожарах
9 ноя 2018 :
Вокалист DEEP PURPLE, бывший вокалист NAZARETH в благотворительном проекте
26 окт 2018 :
Трейлер документального фильма о металле в Латинской Америке
15 окт 2018 :
Музыканты KORN, GODSMACK, DEFTONES почтили память Винни Пола
12 окт 2018 :
Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"
26 сен 2018 :
Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"
23 сен 2018 :
Музыканты RED HOT CHILI PEPPERS, PEARL JAM, GUNS N' ROSES выступят вместе
22 сен 2018 :
Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"
18 сен 2018 :
METALLICA, SLIPKNOT, SHINEDOWN в саундтреке к "WWE 2K19"
26 авг 2018 :
BENEDICTION, KATAKLYSM, HYPOCRISY и другие в "Death... Is Just The Beginning MMXVII"
13 авг 2018 :
Музыканты HATEBREED, FEAR FACTORY, Ex-KILLSWITCH ENGAGE исполняют классику DOWN, FEAR FACTORY, CROWBAR
6 июл 2018 :
Трейлер "Sunset Society"
10 июн 2018 :
Профессиональное видео с Hellfest 2017
7 июн 2018 :
METALLICA, GUNS N' ROSES, JIMI HENDRIX, AC/DC в книге об истории рока для детей
4 июн 2018 :
Музыканты REO SPEEDWAGON и LOVERBOY в проекте ROCK MEETS CLASSIC
7 май 2018 :
Кавер-версия HEART от вокалиста QUEENSRŸCHE
28 апр 2018 :
ZAKK WYLDE, GEORGE LYNCH, PAUL GILBERT исполняют темы Диснея
1 апр 2018 :
JOE SATRIANI, ZAKK WYLDE, STEVE VAI, CHRIS POLAND в компиляции Guitar Masters Collection
15 мар 2018 :
Музыканты PRONG, DANZIG, TESTAMENT, I AM MORBID, BAD WOLVES воздали должное SLAYER
12 фев 2018 :
Музыканты KREATOR, SEPULTURA, DESTRUCTION, SABATON, CANNIBAL CORPSE в '70000 Tons Of Metal' All-Star Jam
22 янв 2018 :
GLENN HUGHES и CHAD SMITH присоединились на сцене к G3
19 янв 2018 :
NIRVANA, AEROSMITH, QUEEN, JIMI HENDRIX войдут в Grammy Hall Of Fame
17 янв 2018 :
NEAL SCHON присоединился к JOE SATRIANI, PHIL COLLEN, JOHN PETRUCCI
14 янв 2018 :
Участники PANTERA, SUICIDAL TENDENCIES, KING'S X почтят память Даймбега
12 янв 2018 :
SLAYER, LAMB OF GOD, ANTHRAX, TESTAMENT And BEHEMOTH едут в тур?
31 дек 2017 :
GUNS N' ROSES, METALLICA в списке лучших
15 дек 2017 :
METALLICA, SLAYER, MEGADETH в "The Rise Of L.A. Thrash Metal"
15 дек 2017 :
Честер Беннингтон, Том Петти и Крис Корнелл среди самых популярных запросов Google
12 дек 2017 :
ROB HALFORD, SLASH, ACE FREHLEY, DAVID ELLEFSON на ALICE COOPER's 'Christmas Pudding'
6 дек 2017 :
Искусственный интеллект записал блэк-металлический альбом
29 ноя 2017 :
METALLICA, MASTODON, MESHUGGAH, BODY COUNT, AUGUST BURNS RED, CODE ORANGE, NOTHING MORE в числе номинантов на Грэмми
11 ноя 2017 :
Музыканты SAGA, URIAH HEEP, JETHRO TULL на новой части Excalibur
10 ноя 2017 :
Рассказ о KNOTFEST 2017
6 окт 2017 :
LITA FORD, FRANKIE BANALI, CARMINE APPICE, BRUCE KULICK будут удостоены награды
5 окт 2017 :
JUDAS PRIEST, RAGE AGAINST THE MACHINE, BON JOVI попали в лист номинантов в ЗСРнР
2 окт 2017 :
Музыканты GUNS N' ROSES, SLIPKNOT, JOURNEY, QUEENSRŸCHE о стрельбе в Лас-Вегасе
21 сен 2017 :
Видео с выступления музыкантов JUDAS PRIEST, SEBASTIAN BACH, RUDY SARZO
14 сен 2017 :
Музыканты DOKKEN, DISTURBED, Ex-SKID ROW выступили на 'Ultimate Texas Jam'
11 сен 2017 :
SLASH, JOE PERRY, JOE SATRIANI, NEAL SCHON на новом DVD
31 авг 2017 :
SLAYER, NIGHTWISH, ANTHRAX, BLIND GUARDIAN, DIMMU BORGIR на юбилейном сборнике NB
30 авг 2017 :
SEBASTIAN BACH, GEORGE LYNCH, VINNY APPICE исполняют DOKKEN, SKID ROW, BLACK SABBATH
26 авг 2017 :
METALLICA, MASTODON, GWAR выпустят розовые винилы
18 июл 2017 :
SLASH, KIRK HAMMETT, ROB ZOMBIE почтили память Джорджа Ромеро
16 июл 2017 :
THE HELLFEST ALL STARS исполняют AEROSMITH
9 июл 2017 :
Дум-металл фестиваль отменили из-за солнечной и безоблачной погоды
1 июл 2017 :
Новое видео 'Tuska20 - The Anniversary Song'
28 июн 2017 :
STEVE MORSE, TREY GUNN, BUMBLEFOOT, JEFF SCOTT SOTO, GARY HOEY, JEFF WATSON, TONY FRANKLIN на новом альбоме Band Of Brothers
26 июн 2017 :
Музыканты HALESTORM, ACCEPT, SEETHER исполняют SOUNDGARDEN
13 июн 2017 :
BLACK SABBATH, IRON MAIDEN, AVENGED SEVENFOLD, EXODUS получили награды Metal Hammer
25 май 2017 :
ALTER BRIDGE, XANDRIA, HAMMERFALL в новой компиляции
16 май 2017 :
POWERWOLF, HAMMERFALL, KAMELOT, W.A.S.P., GRAVE DIGGER в новой компиляции
16 май 2017 :
COREY TAYLOR, SCOTT IAN, участники BLACK VEIL BRIDES в "Strange 80s"
24 апр 2017 :
Певицы NEW YEARS DAY, STITCHED UP HEART, ONCE HUMAN среди "самых горячих в хард-роке" по версии REVOLVER
20 апр 2017 :
HAMMERFALL, KAMELOT, W.A.S.P., POWERWOLF, GRAVE DIGGER и другие на компиляции клипов от NAPALM RECORDS
12 апр 2017 :
Музыканты NIGHTWISH, STRATOVARIUS, AMORPHIS, HIM, CHILDREN OF BODOM записали гимн TUSKA OPEN AIR
22 мар 2017 :
Документальный фильм о Wacken'e представят на фестивале HOT DOCS
21 мар 2017 :
Музыканты ALICE IN CHAINS, SKID ROW, MACHINE HEAD на вечере памяти Рэнди Роуза
19 мар 2017 :
Музыканты GUNS N' ROSES, AEROSMITH, KISS, MÖTLEY CRÜE, JUDAS PRIEST отреагировали на известие о смерти Чака Берри
14 мар 2017 :
Музыканты KISS, TWISTED SISTER, Ex-BLACK SABBATH на альбоме BOB KULICK
22 фев 2017 :
BLACK SABBATH, DISTURBED, MEGADETH, OPETH на OZZFEST 2016
21 фев 2017 :
Видео с выступления ULI JON ROTH, AMORPHIS, EQUILIBRIUM
9 фев 2017 :
Джем с лидером ANNIHILATOR
9 фев 2017 :
Видео с 70000 Tons Of Metal Cruise 2017
31 янв 2017 :
TUSKA отмечает юбилей
27 янв 2017 :
Музыканты BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA, PINK FLOYD в списке самых богатых жителей центральной Англии
21 янв 2017 :
Музыканты JUDAS PRIEST, SKID ROW, Ex-QUIET RIOT, WHITESNAKE приняли участие в 'Randy Rhoads Remembered'
21 янв 2017 :
Музыканты DOKKEN, SCORPIONS, KING'S X, BULLETBOYS в "Ultimate Jam Night"
6 янв 2017 :
Музыканты WHITE ZOMBIE, QUEENS OF THE STONE AGE, PRIMUS в документальном фильме
29 дек 2016 :
Музыканты IN FLAMES, HARDCORE SUPERSTAR почтили память Лемми
27 дек 2016 :
Музыканты HALESTORM, SKID ROW, CINDERELLA исполнили BLACK SABBATH, KIX, RAMONES
26 дек 2016 :
Музыканты KISS, SLIPKNOT, TESTAMENT и других групп о Джордже Майкле
25 дек 2016 :
RITCHIE BLACKMORE, ROBERT PLANT, STEVE VAI, BRIAN MAY, HEART в новом видео
23 дек 2016 :
Музыканты GUNS N' ROSES, STP, LINKIN PARK в KINGS OF CHAOS
23 дек 2016 :
STRIKER, NECRONOMICON, ENDEMISE, FRACTAL CYPHER, VAN HALST в новом сборнике
22 дек 2016 :
Бывшие участники JUDAS PRIEST, MEGADETH исполнили классику IRON MAIDEN
15 дек 2016 :
METALLICA, MEGADETH, ANTHRAX, SLIPKNOT получили награды Revolver Music
7 дек 2016 :
RUDY SARZO, MONTE PITTMAN, PHIL DEMMEL, MATT STARR отметили день рождения Рэнди Роуза
7 дек 2016 :
METALLICA, DISTURBED, KORN, MEGADETH, GOJIRA, BARONESS, PERIPHERY номинированы на Грэмми
5 дек 2016 :
Музыканты SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, STP, LINKIN PARK в KINGS OF CHAOS: Видео полного концерта
3 дек 2016 :
OVERKILL, ONSLAUGHT, UGLY KID JOE, MONSTER MAGNET в "Snaggletooth: A Tribute To Lemmy"
9 ноя 2016 :
Музыканты SLIPKNOT, MÖTLEY CRÜE, TRIVIUM, FEAR FACTORY о победе Трампа
18 окт 2016 :
PEARL JAM, JOURNEY, JANE'S ADDICTION, YES среди номинантов на включение в Зал Славы Рок-н-ролла
18 окт 2016 :
Музыканты DELAIN, ARCH ENEMY, CRADLE OF FILTH, AMARANTHE, SONATA ARCTICA в саундтреке к игре
7 сен 2016 :
Музыканты WOLF, DENATA и SEANCE на новом трибьюте Лемми
7 сен 2016 :
ROBERT HAGLUND записал джазовые версии хитов METALLICA, MOTÖRHEAD, DIO, WHITESNAKE и других
30 авг 2016 :
Музыканты W.A.S.P. THERION выступили на вечеринке SWEDEN ROCK MAGAZINE
25 авг 2016 :
PANTERA, L.A. GUNS, BUTCHER BABIES исполняют "Ace Of Spades"
21 авг 2016 :
APPICE, SARZO, GOLDY, FREEMAN исполнили классику с оркестром
16 авг 2016 :
Бывшие и нынешние музыканты DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, WHITESNAKE на благотворительном альбоме BERNHARD WELZ
16 авг 2016 :
Музыканты METALLICA, Ex-MEGADETH выступили с RODRIGO Y GABRIELA
15 авг 2016 :
Музыканты MEGADETH, ACE FREHLEY, FASTER PUSSYCAT исполняют JUDAS PRIEST
27 июл 2016 :
SLASH, JOE BONAMASSA примут участие в вечере памяти Би Би Кинга
22 июл 2016 :
Вокалисты AT THE GATES, EXHUMED, OMNIUM GATHERUM в документальном фильме
13 июл 2016 :
AC/DC, THE ROLLING STONES, MUSE и FOO FIGHTERS в списке FORBES
12 июл 2016 :
Записи DISTURBED. MUSE, RED HOT CHILI PEPPERS и SHINEDOWN получили золото и платину
7 июл 2016 :
JUDAS PRIEST, IN FLAMES, DEATH ANGEL, ANNIHILATOR на сборнике 'Wacken 2015 - 26 Years Louder Than Hell'
5 июл 2016 :
Данные о сборах фестивалей ‘Rock On The Range’, ‘Carolina Rebellion’, ‘Rocklahoma’
20 июн 2016 :
VINNY APPICE, RUDY SARZO, CRAIG GOLDY, ANDREW FREEMAN исполнили классику рока с оркестром
15 июн 2016 :
BEHEMOTH, EMPEROR и MAYHEM в комиксе "Realm Of The Damned"
13 июн 2016 :
COREY TAYLOR, SLASH, PAUL STANLEY, NIKKI SIXX и другие музыканты шокированы бойней в Орландо
9 июн 2016 :
Кавер-версии IRON MAIDEN от STONE SOUR, ANATHEMA, TRIVIUM, FOZZY в журнале KERRANG!
5 июн 2016 :
Организаторы отменили третий день ROCK AM RING
4 июн 2016 :
Более сорока человек пострадали от удара молний на фестивале ROCK AM RING
3 июн 2016 :
Данные о сборах SCORPIONS, MUSE, DEFTONES
28 май 2016 :
Британские металкор музыканты исполнили оду чаю
28 май 2016 :
CRADLE OF FILTH, ARCH ENEMY, DELAIN на альбоме S.O.P.H.I.E
27 май 2016 :
Данные о сборах IRON MAIDEN, DEFTONES, MEGADETH, SLAYER
19 май 2016 :
Данные о сборах BLACK SABBATH, METALLICA, TOOL
14 май 2016 :
Музыканты SLIPKNOT, BLACK SABBATH, STONE TEMPLE PILOTS сыграли вместе на благотворительном вечере
13 май 2016 :
Создатели музыки к DOOM воровали идеи у PANTERA, METALLICA и SLAYER
10 май 2016 :
Трейлер 'Inside Metal: LA Metal Scene Explodes'
8 май 2016 :
NIKKI SIXX, LEMMY в новом ролике ROCKERS UNITED
5 май 2016 :
Музыканты METALLICA, MEGADETH, TESTAMENT, ALICE IN CHAINS, RATT в 'Inside Metal: LA Metal Scene Explodes'
29 апр 2016 :
1349, TSJUDER, MYSTIFIER, HELHEIM, KOLDBRANN, URGEHAL в новой книге про блэк-металл
22 апр 2016 :
Незадолго до смерти у Принса была передозировка наркотиков
21 апр 2016 :
Рок-мир скорбит о кончине Принса
20 апр 2016 :
METALLICA, IRON MAIDEN, BLACK SABBATH в списке "худших песен лучших групп"
1 апр 2016 :
Музыканты BUTCHER BABIES, Ex-DIVINE HERESY, HELLYEAH исполняют PANTERA, METALLICA
1 апр 2016 :
Трейлер документального фильма о блэк-металле
7 мар 2016 :
'Metal Massacre 14' выйдет в апреле
4 мар 2016 :
Лучшее из круиза 70000 Tons Of Metal
25 фев 2016 :
Лучшее из круиза 70000 Tons Of Metal
15 фев 2016 :
DAVE LOMBARDO, RUDY SARZO, DAVE KUSHNER почтили память Бона Скотта
12 фев 2016 :
Трейлер новой компиляции Monsters Of Metal
8 фев 2016 :
Трибьют BLACK SABBATH доступен для прослушивания
3 фев 2016 :
KATAKLYSM, DIEMONDS, FUCK THE FACTS, CANCER BATS, KEN MODE номинированы на JUNO
29 янв 2016 :
Музыканты KORN, MEGADETH, WHITESNAKE, Ex-OZZY OSBOURNE в "Randy Rhoads Remembered"
24 янв 2016 :
DAVE GROHL пприсоединился на сцене у музыкантам METALLICA, PANTERA, SLAYER
20 янв 2016 :
Кавер-версия BLACK SABBATH от музыкантов SKID ROW, KING'S X
19 янв 2016 :
Семплы с трибьюта BLACK SABBATH
13 янв 2016 :
Музыканты CHILDREN OF BODOM, TYPE O NEGATIVE, FIVE FINGER DEATH PUNCH, LIKE A STORM о любимых клипах
9 янв 2016 :
Фрагмент фильма 'Hair I Go Again'
8 янв 2016 :
SLASH, PAUL STANLEY, JERRY CANTRELL, JOHN 5 в "Turn It Up!"
8 янв 2016 :
Музыканты AEROSMITH, MEGADETH, Ex-GUNS N' ROSES, WHITESNAKE примут участие в концерте памяти Ронни Монтроуза
20 дек 2015 :
Музыканты TESTAMENT, Ex-JUDAS PRIEST, SCORPIONS, NIGHTWISH выступили в Израиле
18 дек 2015 :
VINNY APPICE, RUDY SARZO, CRAIG GOLDY в MASTERS OF CLASSIC ROCK
14 дек 2015 :
HANK SHERMANN, MICHAEL DENNER на новом диске MOUNTAIN OF POWER
8 дек 2015 :
SLIPKNOT, LAMB OF GOD, GHOST, SEVENDUST, AUGUST BURNS RED номинированы на Грэмми
2 дек 2015 :
Музыканты HARDLINE, ROOM EXPERIENCE, SOUL SELLER, HUNGRYHEART запишут рок-гим
1 дек 2015 :
Музыканты SKID ROW, FOZZY, LIVING COLOUR, Ex-JUDAS PRIEST в новом трибьюте BLACK SABBATH
19 ноя 2015 :
Альбомы NICKELBACK, DEF LEPPARD, METALLICA, BON JOVI, LINKIN PARK в списке лучших за все время
14 ноя 2015 :
Музыканты METALLICA, AC/DC, SLIPKNOT, MÖTLEY CRÜE, GUNS N' ROSES о трагедии в Париже
12 ноя 2015 :
Музыканты ANTHRAX, MOTÖRHEAD, QUEENSRŸCHE, QUIET RIOT, STRYPER в 'Hair I Go Again'
8 ноя 2015 :
ZAKK WYLDE, PENTAGRAM, ULVER, CANCER BATS в новом трибьюте BLACK SABBATH
4 ноя 2015 :
Как музыканты выглядели на Хэллоуин 2015
3 ноя 2015 :
SLASH, LEMMY, KERRY KING, ZAKK WYLDE, LZZY HALE в "Father Of Loud"
12 окт 2015 :
TOM ARAYA, LEMMY, SLASH в трейлере "Gutterdämmerung"
2 окт 2015 :
Данные о сборах концертов Faith No More, Incubus, Motörhead, Queensrÿche, Scorpions
16 сен 2015 :
Музыканты METALLICA, SLIPKNOT, KORN в "The History Of Metal And Horror"
10 сен 2015 :
Музыканты SLAYER, LAMB OF GOD, MORBID ANGEL в "Hairmetal Shotgun Zombie Massacre"
31 авг 2015 :
Музыканты STRYPER, TESLA, CINDERELLA в фильме "God Gave Rock 'N' Roll To You"
25 авг 2015 :
Музыканты Ex-BLACK SABBATH, JUDAS PRIEST, SCORPIONS примут участие в "Titans Of Metal"
18 авг 2015 :
JOHNNY DEPP, GENE SIMMONS, NUNO BETTENCOURT, GILBY CLARKE выступили на благотворительном концерте
17 авг 2015 :
ACE FREHLEY, SEBASTIAN BACH, GILBY CLARKE приняли участие в CATHOUSE LIVE
16 авг 2015 :
Более 150 барабанщиков исполняют AC/DC, MEGADETH
10 авг 2015 :
SLASH, LEMMY, THE RUNAWAYS в 'IES Rock Honors'
5 авг 2015 :
LEMMY, TOM ARAYA присоединились к фильму "Gutterdämmerung"
4 авг 2015 :
Билеты на WACKEN OPEN AIR 2016 проданы
4 авг 2015 :
ROCKSTAR ENERGY DRINK MAYHEM FESTIVAL 2015 может стать последним
3 авг 2015 :
Барабанщик IRON MAIDEN и бывший гитарист OVERKILL исполнили хит IRON MAIDEN
23 июл 2015 :
Lion Music готовят компиляцию W.A. MOZART - REINCARNATED
23 июл 2015 :
Лауреаты Alt Press Music Awards
2 июл 2015 :
Музыканты KORN, THE WINERY DOGS, Ex-ANTHRAX исполняют DEEP PURPLE
22 июн 2015 :
Профессиональное видео полного выступления SLASH, CAVALERA CONSPIRACY, MY DYING BRIDE, EPICA
5 июн 2015 :
Музыканты SAVATAGE, ADRENALINE MOB, NIGHT RANGER, Ex-WHITESNAKE воздали должное RANDY RHOADS
31 май 2015 :
Музыканты IRON MAIDEN, PORCUPINE TREE на 'The Royal Philharmonic Orchestra Plays Prog Rock Classics'
26 май 2015 :
Джем ударников IRON MAIDEN, DREAM THEATER, Ex-MEGADETH
19 май 2015 :
Трек-лист нового трибьюта DIO
24 апр 2015 :
Музыканты LED ZEPPELIN, QUEEN, PINK FLOYD, THE WHO, OZZY OSBOURNE вошли в список самых богатых музыкантов Британии
22 апр 2015 :
Музыканты HEART, CREAM, ASIA на трибьюте THE BEATLES
17 апр 2015 :
Финская почта выпустит марки с NIGHTWISH, CHILDREN OF BODOM, APOCALYPTICA, HIM
19 мар 2015 :
PHIL MANZANERA, GINGER BAKER, IAN ANDERSON примут участие в вечере памяти Джека Брюса
11 мар 2015 :
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS, CRAIG GOLDY, VINNY APPICE
3 мар 2015 :
'Immortal Randy Rhoads - The Ultimate Tribute' доступен для прослушивания
27 фев 2015 :
Данные о сборах на концертах Foo Fighters, Nickelback, Marilyn Manson, Asking Alexandria, Slash
25 фев 2015 :
Популярная музыка неуклонно 'стареет'
22 фев 2015 :
Песни DIO, SLAYER, OZZY OSBOURNE в стиле мариачи
19 фев 2015 :
Репортаж о втором дне 70000 Tons Of Metal
14 фев 2015 :
20 песен о любви в 20 стилях
11 фев 2015 :
KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD выпускают сингл
6 фев 2015 :
Репортаж о первом дне 70000 Tons Of Metal
5 фев 2015 :
Кавер-версия OZZY OSBOURNE от CHUCK BILLY, ALEXI LAIHO
30 янв 2015 :
Музыканты JUDAS PRIEST, GUNS N' ROSES, RUSH, DEF LEPPARD в фильмах 'Rock Icons'
28 янв 2015 :
DEVIN TOWNSEND PROJECT и KATAKLYSM могут удостоится JUNO AWARDS
27 янв 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS, MICHAEL VESCERA, UDO DIRKSCHNEIDER и BLAZE BAYLEY завершили совместный тур
27 янв 2015 :
Видео полного выступления с участием музыкантов MEGADETH, ANTHRAX, TESTAMENT, DEATH ANGEL, EXODUS в рамках 'Metal Allegiance'
25 янв 2015 :
SEBASTIAN BACH, RUDY SARZO, ALEX SKOLNICK почтили память RANDY RHOADS'a
24 янв 2015 :
DAVE LOMBARDO и CHARLIE BENANTE получили награды за вклад в трэш-металл
23 янв 2015 :
Музыканты MEGADETH, ANTHRAX, TESTAMENT, DEATH ANGEL, EXODUS в рамках 'Metal Allegiance'
18 янв 2015 :
LARS ERIC MATTSSON, BOGUSCLAW BALCERAK’S CRYLORD исполняют Баха
17 янв 2015 :
Британские учёные: "Под музыку PINK FLOYD хорошо резать людей"
17 янв 2015 :
В Америке рок всё ещё жив
16 янв 2015 :
EPK 'Immortal Randy Rhoads - The Ultimate Tribute'
13 янв 2015 :
SERJ TANKIAN, TOM MORELLO, CHUCK BILLY, ALEXI LAIHO, RUDY SARZO на трибьюте RANDY RHOADS
12 янв 2015 :
ALICE COOPER, BRUCE DICKINSON, BRIAN MAY, ULI JON ROTH, JOHN PAUL JONES на Sunflower Superjam
7 янв 2015 :
Винилы AMORPHIS, HUMAN REMAINS, PAN-THY-MONIUM и INCANTATION выйдут в феврале
1 янв 2015 :
OZZY OSBOURNE, JUDAS PRIEST и MOTÖRHEAD поедут в совместный тур
29 дек 2014 :
Планируется трибьют RANDY RHOADS
17 дек 2014 :
Металлические музыканты возмущены игнорированием хэви метала в Зале славы рок-н-ролла
15 дек 2014 :
1349, EINHERJER, VREDEHAMMER, EXECRATION стали номинантами норвежской Grammy-2014
15 дек 2014 :
Бывшие музыканты MEGADETH, JUDAS PRIEST в 'Masters Of Metal'
9 дек 2014 :
Музыканты NIGHTWISH, EPICA, WITHIN TEMPTATION, AYREON на благотворительном сингле
6 дек 2014 :
SLIPKNOT, ANTHRAX, MASTODON, MOTÖRHEAD претендуют на Грэмми
5 дек 2014 :
Песня MARIAH CAREY от Ten Second Songs
2 дек 2014 :
Видео с выступления KINGS OF CHAOS
27 ноя 2014 :
Европейский тур METAL ALL STARS перенесен на 2015
27 ноя 2014 :
Музыканты SLAYER, LAMB OF GOD, MORBID ANGEL в "Hairmetal Shotgun Zombie Massacre: The Movie"
27 ноя 2014 :
Музыканты NIGHTWISH, EPICA, WITHIN TEMPTATION, AYREON на благотворительном сингле
7 ноя 2014 :
OZZY OSBOURNE, JOE PERRY, DAVE MUSTAINE получили награды "Classic Rock Roll Of Honour':
9 окт 2014 :
Гитарист QUEEN, вокалист FOO FIGHTERS в THE IMPOSSIBLE ORCHESTRA
29 сен 2014 :
METALLICA, LINKIN PARK и DEFTONES подтвердили участие в ROCK IN RIO USA
25 сен 2014 :
ALEX LIFESON, ALICE COOPER, LITA FORD, SEBASTIAN BACH в 'Scott Medlock - Robby Krieger'
15 сен 2014 :
Видео с выступления DEVIL CITY ANGELS
10 сен 2014 :
Музыканты GUNS N' ROSES, QUIET RIOT, W.A.S.P. в HOOKERS & BLOW
28 авг 2014 :
Вышел документальный фильм об истории тяжёлого металла в Австралии
21 авг 2014 :
Музыканты AEROSMITH, ZZ TOP, CHEAP TRICK, Ex-GUNS N' ROSES поедут в тур по Южной Африке под именем KINGS OF CHAOS
12 авг 2014 :
Музыканты GUNS N' ROSES, DEEP PURPLE, Ex-MEGADETH на 'Guitars For Wounded Warriors'
30 июл 2014 :
ZAKK WYLDE, JAMES LABRIE, GEOFF TATE, DAVID ELLEFSON, VINNY APPICE в 'Metal All Stars'
15 июл 2014 :
Рассказ о документальном фильме "Inside Metal: The Pioneers Of Los Angeles Rock And Metal"
1 июл 2014 :
Вокалисты CRADLE OF FILTH, ARCH ENEMY, DRAGONFORCE, EPICA в "Karmaflow: The Rock Opera Videogame"
17 июн 2014 :
IRON MAIDEN, AVENGED SEVENFOLD, KILLSWITCH ENGAGE получили награды METAL HAMMER GOLDEN GODS
13 июн 2014 :
Фильм 'Wacken 3D' выйдет в июле
3 июн 2014 :
THE ROLLING STONES возглавили список самых успешных концертных групп с 1990 по 2014
22 май 2014 :
Вокалистки NIGHTWISH, EPICA, DELAIN в 'The Voices Of Women In Metal'
16 май 2014 :
Официальное обращение промоутера EM CONCERT LTD касательно тура METAL ALL STARS
25 апр 2014 :
Список победителей REVOLVER GOLDEN GODS
20 апр 2014 :
Рассказ о туре ROCK MEETS CLASSIC
16 апр 2014 :
Музыканты STONE TEMPLE PILOTS, MEGADETH, Ex-SLAYER на концерте 'Rockers Against Trafficking'
1 апр 2014 :
Видео полного выступления 'Metal All Stars'
27 мар 2014 :
Участники "Metal All Stars" исполняют классику THE ROLLING STONES
24 мар 2014 :
ZAKK WYLDE, MAX CAVALERA, JOEY BELLADONNA, UDO DIRKSCHNEIDER открыли тур 'Metal All Stars'
24 мар 2014 :
Обложка компиляции фестиваля KEEP IT TRUE
13 мар 2014 :
'Metal Masters 5': лучшие моменты
19 фев 2014 :
Рассказ о 70000 TONS OF METAL
13 фев 2014 :
Видео с выступления THE IRON MAIDENS
12 фев 2014 :
Сет-лист выступлений METAL ALL STARS в России
11 фев 2014 :
Музыканты DEF LEPPARD, TWISTED SISTER, MINISTRY, THIN LIZZY в фильме "The Bridge"
5 фев 2014 :
PROTEST THE HERO, GORGUTS, ANCIIENTS среди номинантов на JUNO AWARDS
27 янв 2014 :
Музыканты GUNS N' ROSES, TESTAMENT, MACHINE HEAD, EXTREME, Ex-MEGADETH выступили на 'Randy Rhoads Remembered'
24 янв 2014 :
Музыканты SLAYER, ANTHRAX, MEGADETH, TESTAMENT, Ex-PANTERA в 'Metal Masters 5': Профессиональное видео
23 янв 2014 :
Музыканты SLAYER, ANTHRAX, MEGADETH, TESTAMENT, Ex-PANTERA в 'Metal Masters 5'
22 янв 2014 :
JOURNEY, QUEEN, AC/DC среди лучших песен в дороге
19 янв 2014 :
Музыканты METALLICA, SLAYER, MACHINE HEAD, EXODUS исполнили песни BLACK SABBATH
16 янв 2014 :
LZZY HALE, MARIA BRINK, TAYLOR MOMSEN в списке '100 Hottest Women'
13 янв 2014 :
VOLBEAT, SAXON, OVERKILL, TESTAMENT на "Live At Wacken 2012"
5 янв 2014 :
COREY TAYLOR исполнил AEROSMITH, VAN HALEN, ALICE COOPER с CAMP FREDDY
23 дек 2013 :
GHOST, WATAIN, CRASHDÏET номинированы на GRAMMIS
22 дек 2013 :
Музыканты TESTAMENT, ANTHRAX, NIGHTWISH, Ex-HELLOWEEN, ACCEPT в 'Christmas Metal Symphony'
20 дек 2013 :
Музыканты TESTAMENT, ANTHRAX, NIGHTWISH, Ex-HELLOWEEN, ACCEPT в 'Christmas Metal Symphony'
20 дек 2013 :
Музыканты Ex-FILTER, YEAR LONG DISASTER в саундтреке "I, Frankenstein"
19 дек 2013 :
Вокалист MÖTLEY CRÜE в туре Metal All-Stars
17 дек 2013 :
Музыканты EXODUS, Ex-HEATHEN исполнили песни BUDGIE, ANGEL WITCH
16 дек 2013 :
Музыканты TESTAMENT, ANTHRAX, NIGHTWISH, Ex-HELLOWEEN, ACCEPT выступили в 'Christmas Metal Symphony'
13 дек 2013 :
KVELERTAK, SATYRICON, OBLITERATION, SHINING номинированы на награду SPELLEMANN
13 дек 2013 :
10 Лучших клипов 2013 по версии Noisecreep
12 дек 2013 :
Новые промо-видео тура Metal All Stars с участием бывшего барабанщика MEGADETH
8 дек 2013 :
CULT OF LUNA, GHOST, WATAIN, IN SOLITUDE номинированы на P3 GULD Award
7 дек 2013 :
BLACK SABBATH, DREAM THEATER, ANTHRAX, VOLBEAT, KILLSWITCH ENGAGE номинированы на Грэмми
30 ноя 2013 :
COMPRESSORHEAD исполнили классику LED ZEPPELIN, RAMONES, HEART
25 ноя 2013 :
Orianthi, Mick Box и Bernie Shaw в туре ROCK MEETS CLASSIC 2014
24 ноя 2013 :
Компиляция MONSTERS OF METAL VOL. 9 выйдет в январе
21 ноя 2013 :
JUDAS PRIEST, SCORPIONS, TRIUMPH на DVD "US Festival 1983 Days 1 – 3"
20 ноя 2013 :
TAYLOR, SLASH, MCKAGAN, SORUM, HUGHES выступили на концерте 'Doplhin Project'
15 ноя 2013 :
BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, ALEX LIFESON, ZAKK WYLDE получили награды 'Classic Rock Roll Of Honour'
14 ноя 2013 :
Гитаристы MEGADETH и ANTHRAX в мастер-классе
12 ноя 2013 :
Музыканты MEGADETH, SLIPKNOT, BLACK LABEL SOCIETY воздали должное басисту BLACK SABBATH
7 ноя 2013 :
VINNY APPICE, MARCO MENDOZA, DOOGIE WHITE в новом проекте
1 ноя 2013 :
"Thriller – A Metal Tribute To Michael Jackson" доступен для прослушивания
29 окт 2013 :
Бывшие музыканты GUNS N' ROSES и вокалист SLIPKNOT в благотворительном концерте по спасению дельфинов
28 окт 2013 :
'Top 100 Black Metal Albums Of All Time' от Decibel
25 окт 2013 :
Концерт-трибьют памяти RONNIE MONTROSE выйдет в декабре
24 окт 2013 :
Продюсеры 'Metal All-Stars' опровергают состав участников
24 окт 2013 :
Музыканты SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX, Ex-PANTERA, DREAM THEATER в "Metal Masters 5"
24 окт 2013 :
ROB HALFORD, TOM ARAYA, MARTY FRIEDMAN в туре 'Metal Allstars'
22 окт 2013 :
Семплы песен из Thriller – A Metal Tribute To Michael Jackson
17 окт 2013 :
KISS, YES, NIRVANA и DEEP PURPLE номинированы на включение в Зал Славы Рок 'н' Ролла
16 окт 2013 :
Проект MAX CAVALERA, GREG PUCIATO, TROY SANDERS на NUCLEAR BLAST
3 окт 2013 :
Видео трек-листа нового сборника Roadrunner Records
30 сен 2013 :
Музыканты GUNS N' ROSES, MOTÖRHEAD, TESTAMENT, Ex-IRON MAIDEN на трибьюте Майклу Джексону
27 сен 2013 :
DOWN, OPETH, OVERKILL, ARMORED SAINT в компиляции ROCK HARD
16 сен 2013 :
METALLICA, JEFF HANNEMAN, DORO PESCH получили 'Metal Hammer Awards'
11 сен 2013 :
'Heavy Metal Ensemble' исполняет TESTAMENT, BLIND GUARDIAN, METAL CHURCH, FINNTROLL
26 авг 2013 :
Видео из тура Carnival Of Madness
22 авг 2013 :
BRUCE DICKINSON, ALICE COOPER, JOHN PAUL JONES на DVD 'The Sunflower Superjam'
15 авг 2013 :
Бокс-сет "XXX: Three Decades Of Roadrunner Records" выйдет в октябре
30 июл 2013 :
Видео с выступления PROJECT ROCK
28 июл 2013 :
JOE ELLIOTT, JEFF SCOTT SOTO, KIP WINGER о смерти Майка Шипли
24 июл 2013 :
Музыканты YES, ASIA, DREAM THEATER в 'All-Star Tribute To Steve Miller Band'
24 июл 2013 :
Eagle Rock переиздадут классику SCORPIONS, ROLLING STONES, PINK FLOYD на Blu-Ray
21 июл 2013 :
SERJ TANKIAN, IHSAHN, DEVIN TOWNSEND на благотворительном сингле: Видео
19 июл 2013 :
Скончался Михаил Горшенёв (КОРОЛЬ И ШУТ)
8 июл 2013 :
Рассказ о круизе 'Barge To Hell'
6 июл 2013 :
Фестиваль WACKEN OPEN AIR создает документальный фильм в 3D
26 июн 2013 :
Frontiers Records подтвердили новый проект MICHAEL'a SWEET'a , GEORGE'a LYNCH'a, JAMES'a LOMENZO и BRIAN'a TICHY
20 июн 2013 :
Участники GUNS N' ROSES, GODSMACK, SLASH, JOURNEY о смерти Джеймса Гандольфини
20 июн 2013 :
SERJ TANKIAN, IHSAHN, DEVIN TOWNSEND на благотворительном сингле
18 июн 2013 :
BLACK SABBATH, MOTÖRHEAD, ALICE IN CHAINS получили Metal Hammer Golden Gods
17 июн 2013 :
2013 KERRANG! AWARDS: Лучшие моменты
11 июн 2013 :
Видео с выступления KINGS OF CHAOS
10 июн 2013 :
Видео полного концерта KINGS OF CHAOS
7 июн 2013 :
KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD о совместном выступлении
17 май 2013 :
TWISTED SISTER, RAVEN, ANVIL на 'Rock N' Roll Heaven': видео
17 май 2013 :
Видео с Holland Pop Festival вышло на DVD
9 май 2013 :
Участники SLIPKNOT, MEGADETH, NEWSTED, QUEENSRŸCHE, Ex-PANTERA о песнях, которые следует запретить
5 май 2013 :
Интервью музыкантов на "черной дорожке Revolver Golden Gods"
5 май 2013 :
AEROSMITH, GODSMACK, EXTREME выступят на 'Boston Strong'
30 апр 2013 :
SERJ TANKIAN, IHSAHN, DEVIN TOWNSEND на благотворительном сингле
12 апр 2013 :
Видео с репетиции ROCKSTAR
9 апр 2013 :
Участники GUNS N' ROSES, VAN HALEN, QUEEN о смерти Энди Джонса
4 апр 2013 :
Классические треки OZZY OSBOURNE, DEF LEPPARD, MÖTLEY CRÜE в колыбельных
2 апр 2013 :
Обложки ANTHRAX, HALLOWS EVE среди самых отвратительных оформлений альбомов
2 апр 2013 :
GLENN HUGHES, JOHN 5, JACK RUSSELL, GINGER FISH выступили на "Rock Against MS"
31 мар 2013 :
ALICE COOPER, SEBASTIAN BACH, TOMMY THAYER выступили на открытии 'Brennan Rock & Roll Academy'
16 мар 2013 :
Бывшие участники JUDAS PRIEST, ALICE COOPER, OZZY OSBOURNE поедут по России под именем ROCKSTAR
27 фев 2013 :
В честь Pat'a Egan'a выпущена компиляция
25 фев 2013 :
Участники ARMORED SAINT, Ex-KILLSWITCH ENGAGE, GODHEAD на 'Metal Gear Rising'
23 фев 2013 :
ROGER WATERS, NICKELBACK, VAN HALEN, RUSH, JOURNEY в 'Music's Top 40 Money Makers'
23 фев 2013 :
Участники AEROSMITH, FOREIGNER будут включены в Зал Славы Авторов Песен
20 фев 2013 :
CANCER BATS, DEVIN TOWNSEND PROJECT, CASTLE, EX DEO и WOODS OF YPRES номинированы на Juno Awards - 2013
17 фев 2013 :
Бэк-каталог BLACK SABBATH, IRON MAIDEN, MEGADETH Universal'a продан BMG
12 фев 2013 :
ENSLAVED, EL CACO, NEKROMANTHEON номинированы на SPELLEMANN
12 фев 2013 :
Frontiers Records планируют выпустить новую металл-оперу
7 фев 2013 :
Участники LACUNA COIL, ANNIHILATOR, GOTTHARD, TURISAS исполнили кавер-версию OZZY OSBOURNE
7 фев 2013 :
10 самых чумовых барабанщиков по версии Esquire
5 фев 2013 :
Участники LACUNA COIL, ANNIHILATOR, DORO исполнили классику VAN HALEN
4 фев 2013 :
KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD: Доступен 'The Big Teutonic 4' 10"-Mini LP
31 янв 2013 :
METALLICA станут хэдлайнерами 'Revolver Golden Gods Awards'
26 янв 2013 :
Барабанщики IRON MAIDEN, SLAYER, ANTHRAX, KORN, Ex-DREAM THEATER в 'Bonzo Bash NAMM Jamm 2013'
11 янв 2013 :
Репортаж о "Sweden Rock Cruise"
4 янв 2013 :
ROGER WATERS, METALLICA, NICKELBACK, VAN HALEN, SCORPIONS, AEROSMITH среди 50 самых успешных туров 2012
30 дек 2012 :
Участники Ex-SABBATH, DIO воздали должное RONNIE JAMES DIO
24 дек 2012 :
KREATOR, MORBID ANGEL, NILE, FUELED BY FIRE в Литве
21 дек 2012 :
|
Британский SONISPHERE вновь не состоится
21 дек 2012 :
|
Названы три лучшие шведские группы
21 дек 2012 :
|
KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD: CD 'The Big Teutonic 4' выйдет в декабре
20 дек 2012 :
|
Барабанщики KORN, SLAYER, ANTHRAX, SCORPIONS в 'Bonzo Bash NAMM Jamm 2013'
18 дек 2012 :
|
Скоро на виниле появятся альбомы QUIET RIOT, RIOT, MOLLY HATCHET, EUROPE, URIAH HEEP
17 дек 2012 :
|
Рассказ о круизе 'Barge To Hell'
14 дек 2012 :
|
Last.fm подвел итоги
14 дек 2012 :
|
Рассказ о круизе 'Barge To Hell'
13 дек 2012 :
|
KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD выступят на одном фестивале
13 дек 2012 :
|
TRIVIUM, AS I LAY DYING, CALIBAN, UPON A BURNING BODY в Берлине
12 дек 2012 :
|
Участники AC/DC, BLACK SABBATH, RAINBOW, MÖTLEY CRÜE в CLASSIC ROCK ALL STARS
12 дек 2012 :
|
BLACK LABEL SOCIETY, SEVENDUST, CANDLEBOX запишут благотворительную песню
10 дек 2012 :
|
GLENN HUGHES, JACK RUSSELL, IGGY POP, GEORGE LYNCH в 'An All-Star Salute To Christmas
6 дек 2012 :
|
IRON MAIDEN, MEGADETH, ANTHRAX, LAMB OF GOD среди номинантов на Грэмми
3 дек 2012 :
|
Участники SOILWORK, Ex-NIGHTWISH выступили на открытии Helsingborg Arena
23 ноя 2012 :
|
Музыканты HAMMERFALL, THERION, Ex-EUROPE в шведской версии "Rock Of Ages"
17 ноя 2012 :
|
Новый сборник от AFM
17 ноя 2012 :
|
Участники SOILWORK, Ex-NIGHTWISH выступят на открытии Helsingborg Arena
14 ноя 2012 :
|
RUSH, ANTHRAX, NIKKI SIXX, JON LORD получили награды Classic Rock
1 ноя 2012 :
|
Участники MÖTLEY CRÜE, MACHINE HEAD, BLACK VEIL BRIDES, LACUNA COIL отмечают Хэллоуин
1 ноя 2012 :
|
BLACK SABBATH, SLIPKNOT выступят на японском OZZFEST
30 окт 2012 :
|
VAN HALEN, SHINEDOWN, LINKIN PARK среди номинантов на "People's Choice Awards"
21 окт 2012 :
|
Eve's Apple' на METAL FEMALE VOICES FEST: Видео
18 окт 2012 :
|
'Vegas Rocks! Magazine Music Awards 2012': лучшие моменты
18 окт 2012 :
|
Бывшие и нынешние участники DEEP PURPLE, DREAM THEATER, GENESIS, MARILLION на "Proggy Christmas"
11 окт 2012 :
|
RUSH и DEEP PURPLE номинированы на введение в Зал славы рок-н-ролла
10 окт 2012 :
|
Участники DEICIDE, CANNIBAL CORPSE на трибьюте DAYGLO ABORTIONS
30 сен 2012 :
|
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN планируют выпустить DVD
29 сен 2012 :
|
TOM MORELLO, SERJ TANKIAN, TOM MCILRATH совместно записали песню
24 сен 2012 :
|
Видео с Marshall's 50 Years Of Loud
23 сен 2012 :
|
Видео с Marshall's 50 Years Of Loud
20 сен 2012 :
|
BRUCE DICKINSON, BRIAN MAY, ALICE COOPER, ULI JON ROTH выступили на 'The Sunflower Jam'
18 сен 2012 :
|
CENTURY MEDIA подают в суд на более чем 7000 человек за нелегальное скачивание альбомов ICED EARTH и LACUNA COIL
18 сен 2012 :
|
RAMMSTEIN, MACHINE HEAD, IN FLAMES, SABATON получили награды Metal Hammer
15 сен 2012 :
|
Самые богатые вокалисты мира
14 сен 2012 :
|
DAVE LOMBARDO против CHARLIE BENANTE
10 сен 2012 :
|
Репортаж о фестивале TUSKA
8 сен 2012 :
|
Участники SLAYER, EXODUS, ANTHRAX, Ex-PANTERA выступили на 'Metal Masters 4'
7 сен 2012 :
|
DEF LEPPARD, POISON, WHITESNAKE, TWISTED SISTER на Blu-Ray 'Rock Of Ages'
7 сен 2012 :
|
Участники MOTÖRHEAD, NEW YORK DOLLS, BLACK COUNTRY COMMUNION почтят Chuck'a Berry
31 авг 2012 :
|
SUFFOCATION, ZEBRA буду включены в LONG ISLAND MUSIC HALL OF FAME
29 авг 2012 :
|
SAMMY HAGAR, DAVID COVERDALE, GEOFF TATE удостоены наград журнала Vegas Rocks!
27 авг 2012 :
|
Участники SAXON, MARILLION, SLEEP, MORTAD, CANDLIGHT RED, HEXVESSEL вспоминают Нила Армстронга
25 авг 2012 :
|
Рассказ о 'Re-Machined - A Tribute To Deep Purple's Machine Head'
14 авг 2012 :
|
"Mayhem Festival Cruise" отменен
12 авг 2012 :
|
Трейлер трибьюта DEEP PURPLE
9 авг 2012 :
|
Трибьют альбому DEEP PURPLE 'Re-Machined' выйдет в Северной Америке в сентябре
7 авг 2012 :
|
"Bloodstock Open Air" будет транслироваться в прямом эфире!
5 авг 2012 :
|
DEEP PURPLE, NIGHTWISH, SABATON, ARCH ENEMY, AMORPHIS подтвердили участие в WACKEN OPEN AIR
4 авг 2012 :
|
Музыканты CANNIBAL CORPSE, THE FACELESS, PERIPHERY в поддержку Ramdy Blythe'a
1 авг 2012 :
|
Концерт "Summer Slaughter" в Тампе был остановлен из-за угрозы стрельбы
3 июл 2012 :
|
Участники SLAYER, THE DEVIL WEARS PRADA, WHITECHAPEL комментируют арест Randy Blythe'a
2 июл 2012 :
|
Вышел номер журнала DECIBEL 'Women In Metal' I
1 июл 2012 :
|
Легенды шведской музыки борятся с твоей болью
28 июн 2012 :
|
MIKE PORTNOY против BILLY RYMER'а на “Drum Fight IX”
27 июн 2012 :
|
IN FLAMES, LACUNA COIL, NILE, SABATON, DORO примут участие в круизе '70000 Tons Of Metal'
21 июн 2012 :
|
Обложка трибьюта альбома "Metallica" от журнала KERRANG!
16 июн 2012 :
|
Удачные и неудачные движения на сцене в металле
14 июн 2012 :
|
RISE TO REMAIN, DEVILDRIVER на трибьюте альбому "Metallica" от журнала KERRANG!
12 июн 2012 :
|
SAXON, ANTHRAX, FEAR FACTORY, MACHINE HEAD получили 'Metal Hammer Golden Gods'
9 июн 2012 :
|
Видео с "черной дорожки" KERRANG! AWARDS 2012
8 июн 2012 :
|
'Bonzo's Birthday Bash':интервью, репетиция и выступление
4 июн 2012 :
|
Том Круз исполняет классику GUNS N' ROSES
3 июн 2012 :
|
Барабанщики KORN, QUIET RIOT, CINDERELLA, WHITESNAKE выступили на 'Bonzo's Birthday Bash'
25 май 2012 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS, PAUL DI'ANNO примут участие в 'Millennium Tribute To Iron Maiden'
23 май 2012 :
|
Glenn Hughes, Kip Winger, Mike Portnoy, THE DOORS почтили память Robin’а Gibb’а
15 май 2012 :
|
Не пропусти крупнейший за последние годы метал-фест на Урале!
14 май 2012 :
|
Участники KORN, DREAM THEATER, SOULFLY, MACHINE HEAD благодарят своих матерей за поддержку
12 май 2012 :
|
Логотипы METALLICA, KISS, AEROSMITH, VAN HALEN, LED ZEPPELIN вошли в число 50-ти лучших
5 май 2012 :
|
Рок- и металл-музыканты о смерти участника BEASTIE BOYS
2 май 2012 :
|
Обложка и трек-лист проекта ТРИЕДИНСТВО
28 апр 2012 :
|
Концерт памяти Джима Маршалла
27 апр 2012 :
|
TOM CRUISE спел классику GUNS N' ROSES, DEF LEPPARD
25 апр 2012 :
|
Колыбельные на основе музыки MÖTLEY CRÜE, WHITESNAKE, POISON, SKID ROW, RATT
24 апр 2012 :
|
Профессиональное видео с выступления 'Rock 'N' Roll Allstars'
22 апр 2012 :
|
Крупнейший бразильский металл-фестиваль с треском провалился
21 апр 2012 :
|
Видео с первого концерта 'Rock 'N' Roll Allstars'
20 апр 2012 :
|
Музыканты KISS, DISTURBED, STRYPER о Дике Кларке
20 апр 2012 :
|
Детали круиза Rockstar Energy Drink Mayhem Festival
19 апр 2012 :
|
LAMB OF GOD, MACHINE HEAD, SUICIDE SILENCE, ANTHRAX примут участие в круизе 'Mayhem'
18 апр 2012 :
|
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN приедут в Россию
13 апр 2012 :
|
PHIL ANSELMO, GEEZER BUTLER исполнили классику PANTERA, SLAYER, BLACK SABBATH на 'Metal Masters'
12 апр 2012 :
|
Список всех победителей 'Revolver Golden Gods'
8 апр 2012 :
|
Репортаж с 30-летия со дня кончины RANDY RHOADS'a
7 апр 2012 :
|
Компиляция от WTFMetalMusic
5 апр 2012 :
|
Музыканты IRON MAIDEN, DEEP PURPLE выступили с BUDDY RICH ORCHESTRA
4 апр 2012 :
|
Limp Bizkit, Garbage и Zaz выступят на фестивале "Рок над Волгой"
3 апр 2012 :
|
Вокалистка EYES SET TO KILL и барабанщик SUICIDE SILENCE открыли магазин
3 апр 2012 :
|
ULRICH и FLYNN в 'That Metal Show'
30 мар 2012 :
|
Британский SONISPHERE официально отменен
29 мар 2012 :
|
SEPULTURA, SODOM и другие группы в круизе 'Barge To Hell'
27 мар 2012 :
|
Участники CHICKENFOOT, JOURNEY, KISS выступят на концерте в честь RONNIE MONTROSE
23 мар 2012 :
|
JOE SATRIANI, STEVE VAI And STEVE MORSE в туре 'G3' посетят Москву
20 мар 2012 :
|
Trisol переиздаст ряд альбомов
20 мар 2012 :
|
THERION, EVERGREY, SANCTUARY, FORBIDDEN на 'ProgPower USA XII' DVD
17 мар 2012 :
|
Обложка трибьют-альбома Ozzy
10 мар 2012 :
|
BON JOVI, MÖTLEY CRÜE, RUSH, JOURNEY в топ-40 самых зарабатывающих групп
9 мар 2012 :
|
METALLICA, IRON MAIDEN, SAXON, LAMB OF GOD, OPETH среди номинантов на 'Metal Hammer Golden Gods'
8 мар 2012 :
|
Приблизительный сет-лист тура 'Rock 'N' Roll Allstars'
7 мар 2012 :
|
PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN на 'Drum Off Grand Finals'
5 мар 2012 :
|
Музыканты SLASH, ALTER BRIDGE, MEGADETH, WINGER о смерти RONNIE MONTROSE
5 мар 2012 :
|
MATT SORUM, GLENN HUGHES, GENE SIMMONS о туре 'Rock 'N' Roll Allstars'
27 фев 2012 :
|
Трейлер к "Help! For JAPAN"
21 фев 2012 :
|
KISS, QUEEN + ADAM LAMBERT, FAITH NO MORE станут хэдлайнерами Sonisphere Knebworth
19 фев 2012 :
|
TURISAS, INSOMNIUM, NIGHTWISH среди тех, кто получил Finnish Metal Awards 2011
17 фев 2012 :
|
Кавер-версии METALLICA, MEGADETH, QUEENSRŸCHE на юбилейном диске Tribunal Records
16 фев 2012 :
|
Видео из тура CANNIBAL CORPSE, BEHEMOTH
14 фев 2012 :
|
Видео с концерта 'Bonded By Baloff: A Decade Of Remembrance'
13 фев 2012 :
|
Бывшие и нынешние участники GUNS N' ROSES, METALLICA, DEF LEPPARD в 'Titans Of Rock'
9 фев 2012 :
|
Резюме '70,000 Tons Of Metal'
8 фев 2012 :
|
Трибьют BATHORY выйдет в мае
8 фев 2012 :
|
ANVIL, DEVIN TOWNSEND PROJECT, CAULDRON номинированы на JUNO
4 фев 2012 :
|
Hellfest 2012: объявлены последние группы и новый сайт!
3 фев 2012 :
|
Тизер к трибьют альбому HELLOWEEN/GAMMA RAY
2 фев 2012 :
|
METALLICA, BLACK LABEL SOCIETY, GOJIRA на польском Sonisphere
1 фев 2012 :
|
Европейская премьера “Brutal Balett” состоится в Финляндии на следующей неделе
31 янв 2012 :
|
Участники ANNIHILATOR, TRISTANIA, CHILDREN OF BODOM исполняют караоке
29 янв 2012 :
|
Участники CHILDREN OF BODOM, SUFFOCATION, CROWBAR исполняют караоке
28 янв 2012 :
|
Репортаж CNN о круизе "70000 TONS OF METAL"
28 янв 2012 :
|
METALLICA, SOUNDGARDEN, SLAYER на испанском фестивале SONISPHERE
27 янв 2012 :
|
METALLICA, MACHINE HEAD, AMORPHIS, GOJIRA, GHOST на финском SONISPHERE
24 янв 2012 :
|
PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN в 'Sabian Live'
23 янв 2012 :
|
NICKO MCBRAIN, CHRIS SLADE в 'Living Legends Jam'
23 янв 2012 :
|
EDGUY, MOONSPELL, EPICA, SEPTICFLESH примут участие в Metalfest 2012
22 янв 2012 :
|
MONSTERS OF METAL VOL. 8 выйдет в марте
22 янв 2012 :
|
Бывшие музыканты ANTHRAX, MICHAEL SCHENKER GROUP в "NAMM Metal Jam"
22 янв 2012 :
|
CHILDREN OF BODOM, MICHAEL MONROE, NIGHTWISH получили EMMA GAALA
16 янв 2012 :
|
ROCK MEETS CLASSIC 2012 выпустят DVD
16 янв 2012 :
|
PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN выступили на 'Drum Off Grand Finals'
3 янв 2012 :
|
Промо-ролик Metalfest 2012
31 дек 2011 :
|
U2 возглавили список самых успешных туров 2011
27 дек 2011 :
|
MINISTRY, LACUNA COIL, EVANESCENCE в саундтреке "Другой мир 4: Пробуждение"
26 дек 2011 :
|
Компиляция от Nuclear Blast Records
26 дек 2011 :
|
Благотворительная песня от Dragon Slayer All Star Project
26 дек 2011 :
|
Фильм о туре SEPULTURA, EXODUS, DESTRUCTION, HEATHEN, MORTAL SIN
21 дек 2011 :
|
ROB HALFORD, ALICE COOPER на концерте 'Christmas Pudding'
19 дек 2011 :
|
IN FLAMES, HAMMERFALL, OPETH, THE HAUNTED номинированы на шведскую награду GRAMMIS
19 дек 2011 :
|
Тесты вин AC/DC, MOTÖRHEAD, WARRANT, RATT, WHITESNAKE
19 дек 2011 :
|
CHINO MORENO, GLENN HUGHES, STEVEN ADLER выступили с CAMP FREDDY
17 дек 2011 :
|
Участники BLACK SABBATH, DISTURBED, ALICE IN CHAINS в трибьюте DIMEBAG'y
17 дек 2011 :
|
SHINING, TAAKE, VREID, INSENSE номинированы на норвежскую Грэмми
17 дек 2011 :
|
VINCE NEIL, GEORGE LYNCH, MARK SLAUGHTER на трибьюте OZZY OSBOURNE
14 дек 2011 :
|
Вокалисты IRON MAIDEN, JETHRO TULL выступили на благотворительном концерте
12 дек 2011 :
|
Музыканты DEEP PURPLE, HELLOWEEN, EDGUY, KROKUS, GOTTHARD запишут благотворительный ЕР для Японии
11 дек 2011 :
|
PAUL STANLEY, FRED DURST, STEPHEN PEARCY, SEBASTIAN BACH выступили с CAMP FREDDY
7 дек 2011 :
|
SODOM, KRUX, NOCTURNAL RITES на Sweden Rock Cruise 2012
7 дек 2011 :
|
IN FLAMES, OPETH, ARCH ENEMY, THE HAUNTED, GRAVEYARD номинированы на P3 GULD
3 дек 2011 :
|
30 лучших гитаристов по версии 30 гитаристов
2 дек 2011 :
|
Музыканты SLIPKNOT, SLAYER, JANE'S ADDICTION, ANTHRAX в благотворительном концерте
30 ноя 2011 :
|
Wacken 2012 Sold Out
29 ноя 2011 :
|
Новые участники HELLFEST 2012
25 ноя 2011 :
|
DRAGONFORCE, SWALLOW THE SUN, SHINING, AMARANTHE подтвердили участие в Spinefeast At Sea 2012
24 ноя 2011 :
|
JIMMY PAGE, EDDIE VAN HALEN, TONY IOMMI вошли в число «100 лучших гитаристов всех времён»
16 ноя 2011 :
|
Барабанщики OBITUARY, DEICIDE, Ex-NILE в 'Titans Of The Throne'
11 ноя 2011 :
|
SCORPIONS, DEEP PURPLE, BLACK COUNTRY COMMUNION получили награды 'Classic Rock'
11 ноя 2011 :
|
Альбомы NAPALM DEATH, WORMROT, INSECT WARFARE, NARCOSIS в подборке от Earache
10 ноя 2011 :
|
10 лучших альбомов Roadrunner
10 ноя 2011 :
|
Бесплатный сборник от InsideOut Music
7 ноя 2011 :
|
MINISTRY, OVERKILL, SAINT VITUS, SWALLOW THE SUN на TUSKA 2012
1 ноя 2011 :
|
Участники TRIVIUM, OTEP, SKID ROW, ALL THAT REMAINS рассказали свои истории о Хэллоуине
25 окт 2011 :
|
MÖTLEY CRÜE, BLUE ÖYSTER CULT, DIMMU BORGIR, EDGUY, GAMMA RAY на Sweden Rock 2012
6 окт 2011 :
|
Данные о продажах дисков MASTODON, CHICKENFOOT, SEBASTIAN BACH
3 окт 2011 :
|
Категория "Металл" на канадском JUNO AWARDS
28 сен 2011 :
|
EDGUY, ICS VORTEX, SWALLOW THE SUN, STAM1NA выступят на FINNISH METAL EXPO
27 сен 2011 :
|
DYING FETUS, SUFFOCATION, LOCK UP, HAIL OF BULLETS в DVD 'Death Feast Open Air 2010'
22 сен 2011 :
|
THE DILLINGER ESCAPE PLAN, EVILE, RISE TO REMAIN на трибьюте NIRVANA
22 сен 2011 :
|
Данные о продажах дисков ANTHRAX, ALICE COOPER, DREAM THEATER
21 сен 2011 :
|
Видео о втором американском концерте "Big Four"-2
17 сен 2011 :
|
Видео о втором американском концерте "Big Four"
13 сен 2011 :
|
METALLICA, KREATOR, IN FLAMES, VOLBEAT получили награды METAL HAMMER AWARDS
11 сен 2011 :
|
Участники SLIPKNOT, GODSMACK, UNEARTH о 9/11
2 сен 2011 :
|
Фестиваль Rock In Rio в прямом эфире
2 сен 2011 :
|
BLIND GUARDIAN, KREATOR, HYPOCRISY, ENSIFERUM подтвердили участие в фестивале METALFEST
1 сен 2011 :
|
Участники IRON MAIDEN, JETHRO TULL, MOODY BLUES выступят в Кентерберийском кафедральном соборе
25 авг 2011 :
|
STEVEN TYLER, MASTODON, WOLFMOTHER, FILTER на трибьюте ZZ TOP
20 авг 2011 :
|
Новые песни ANTHRAX, BUSH в 'NHL 12'
16 авг 2011 :
|
Участники JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, NAPALM DEATH, MAYHEM о пятидесятилетии Берлинской стены
13 авг 2011 :
|
Участники DISTURBED, GODSMACK, TRIVIUM, SUICIDE SILENCE исполнили песню в честь Dimebag'a
12 авг 2011 :
|
Участники DISTURBED, GODSMACK, TRIVIUM, ALL SHALL PERISH исполнили песню в честь Dimebag'a
11 авг 2011 :
|
Песни METALLICA, IRON MAIDEN, AC/DC, GUNS N' ROSES в списке лучших песен шведской радиостанции
28 июл 2011 :
|
PAUL SHORTINO, VINNY, CARMINE APPICE исполнили классику DIO
24 июл 2011 :
|
Хард рок и хэви металл-музыканты высказались о смерти Amy Winehouse
24 июл 2011 :
|
Музыканты о событиях в Норвегии
20 июл 2011 :
|
Редкий трек с участием DIMEBAG, PHILIP ANSELMO, SEAN YSEULT
9 июл 2011 :
|
Музыканты IN FLAMES, ARCH ENEMY, FOZZY, SOULFLY о лучшей группе "Big 4"
8 июл 2011 :
|
ARCH ENEMY, LACUNA COIL, IN THIS MOMENT в новой компиляции
8 июл 2011 :
|
Альбомы AXEL RUDI PELL, MAGNUM, FREEDOM CALL выйдут на виниле
6 июл 2011 :
|
Видео о записи юбилейного сборника SPINEFARM RECORDS
24 июн 2011 :
|
Репортаж о HELLFEST 2011
23 июн 2011 :
|
SPINEFARM RECORDS выпустят юбилейный сборник
21 июн 2011 :
|
GORGOROTH и VADER поедут в совместный европейский тур
14 июн 2011 :
|
IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, TWISTED SISTER получили награды 'Metal Hammer Golden Gods'
14 июн 2011 :
|
Болгарский SONISPHERE официально отменен
14 июн 2011 :
|
Участники MASTODON, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, JANE'S ADDICTION в новой супер-группе
4 июн 2011 :
|
Обложка трибьюту ENSLAVED
2 июн 2011 :
|
STAIND, MASTODON, BLACK VEIL BRIDES на саундтреке "Transformers: Dark of the Moon"
27 май 2011 :
|
Концерт "Big 4" по ТВ
16 май 2011 :
|
Участники BLOTTED SCIENCE, OBSCURA, SPASTIC INK объединились для сингла TERRESTRIAL EXILED
12 май 2011 :
|
RONNIE JAMES DIO, PAUL GRAY, PETER STEELE, MIKE STARR в фильме 'Fallen Heroes'
12 май 2011 :
|
Участники PRIMAL FEAR, TNT, Ex-YNGWIE MALMSTEEN в мюзикле
30 апр 2011 :
|
Лучшее с 'черной дорожки' REVOLVER GOLDEN GODS 2011
27 апр 2011 :
|
За вещи IRON MAIDEN, MEGADETH, ALICE IN CHAINS на аукционе было выручено $940,000
26 апр 2011 :
|
Лучшее с 'черной дорожки' REVOLVER GOLDEN GODS 2011
25 апр 2011 :
|
DVD "Big Four" получил второй платиновый статус
24 апр 2011 :
|
HANNEMAN сыграл со SLAYER две песни на выступлении 'Big 4'
23 апр 2011 :
|
OZZY OSBOURNE, IRON MAIDEN попали на этой неделе в 'Hot Tours' Chart'
22 апр 2011 :
|
Названы победители REVOLVER GOLDEN GODS AWARDS 2011
21 апр 2011 :
|
Бывшие и нынешние участники AC/DC, WHITESNAKE, DIO, DOKKEN приняли участие в благотворительном концерте
18 апр 2011 :
|
MIKE VESCERA, RUDY SARZO, SCOTT TRAVIS, CHRIS IMPELLITTERI в новой группе
7 апр 2011 :
|
Данные о продажах дисков THE HAUNTED, CAVALERA CONSPIRACY, AMON AMARTH, WHITESNAKE
4 апр 2011 :
|
IRON MAIDEN, AVENGED SEVENFOLD, IN FLAMES, SABATON получили BANDIT ROCK AWARDS
3 апр 2011 :
|
Члены SEPULTURA, ENSLAVED, BLIND GUARDIAN о 25-летнем юбилее "Master of Puppets"
1 апр 2011 :
|
Бывшие и нынешние участники AC/DC, WHITESNAKE, DIO, DOKKEN примут участие в благотворительном концерте
30 мар 2011 :
|
HAMMETT, SLASH, CANTRELL в фильме 'Cry Baby: The Pedal That Rocks The World'
24 мар 2011 :
|
Новое видео из круиза 70000 TONS OF METAL
22 мар 2011 :
|
SPINEFARM RECORDS представят 6 лимитированных синглов для "Record Store Day"
22 мар 2011 :
|
Полный список групп трибьюта ENSLAVED
21 мар 2011 :
|
Музыканты AFTER FOREVER, PAGAN'S MIND, DEATH ANGEL примут участие в "Winter Metal Symphony"
20 мар 2011 :
|
IRON MAIDEN, IN FLAMES, JOE SATRIANI, MICHAEL SCHENKER предлагают поддержку жертвам землетрясения
13 мар 2011 :
|
Участники JUDAS PRIEST, KISS, AEROSMITH, URIAH HEEP о Японии
12 мар 2011 :
|
IRON MAIDEN, SLIPKNOT, SLAYER, STONE SOUR среди номинантов на награды Metal Hammer Golden Gods
9 мар 2011 :
|
Участники GUNS N' ROSES, MÖTLEY CRÜE, DREAM THEATER о Mike Starr'e
5 мар 2011 :
|
Участники BLACK SABBATH, HAMMERFALL, KING DIAMOND, VENOM в новой группе
2 мар 2011 :
|
METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX выступят в Швеции
28 фев 2011 :
|
STAM1NA, APOCALYPTICA получили финские награды
25 фев 2011 :
|
Объявлены номинанты на REVOLVER GOLDEN GODS 2011
22 фев 2011 :
|
METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX выступят в Италии
21 фев 2011 :
|
STAM1NA, MOKOMA, BARREN EARTH получили финские награды
18 фев 2011 :
|
SLIPKNOT, IN FLAMES, MASTODON, OPETH на финском SONISPHERE
18 фев 2011 :
|
METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX анонсировали еще одно выступление
18 фев 2011 :
|
SLIPKNOT, IN FLAMES, MASTODON на шведском SONISPHERE
15 фев 2011 :
|
Бразильские группы записали трибьют SEPULTURA
8 фев 2011 :
|
Репортаж с круиза 70000 TONS OF METAL
7 фев 2011 :
|
TAAKE, HELHEIM, TROLL, HORNA примут участие в трибьюте EMPEROR
6 фев 2011 :
|
Видео с круиза 70000 TONS OF METAL
3 фев 2011 :
|
Совместное выступление SLAYER, MEGADETH в Швеции отменено
3 фев 2011 :
|
RUSH номинированы на награду Juno
30 янв 2011 :
|
Участники FEAR FACTORY, TÝR, ENSIFERUM, SWASHBUCKLE исполнили кавер-версии в круизе
30 янв 2011 :
|
Участники EXODUS, TESTAMENT, DEATH ANGEL исполнили THE EAGLES
26 янв 2011 :
|
ENSLAVED, SHINING, IHSAHN, SOLEFALD номинированы на награды SPELLEMANN
25 янв 2011 :
|
Участники ANTHRAX, TWISTED SISTER, DEEP PURPLE, QUEENSRŸCHE в трибьюте FRANK'y SINATRA
18 янв 2011 :
|
DARK TRANQUILLITY, WATAIN номинированы на награды Manifest
17 янв 2011 :
|
Видео с концертов "Bonzo: The Groove Remains The Same: A Double Encore!"
9 янв 2011 :
|
Century Media Records определили 4 финалистов для Suomi Metal Star 2011 Competition
7 янв 2011 :
|
MIKE PORTNOY, STEVE MORSE, NEAL MORSE, DAVE LARUE в новом проекте
4 янв 2011 :
|
Участники QUEENSRŸCHE, TESTAMENT, DOKKEN, KEEL выступили на благотворительном концерте
2 янв 2011 :
|
LEMMY, DAVE LOMBARDO, STEVEN ADLER, BILLY DUFFY выступили вместе с CAMP FREDDY
31 дек 2010 :
|
BON JOVI возглавили список самых доходных туров 2010
31 дек 2010 :
|
Профессиональное видео с выступления STAM1NA, MOKOMA, RYTMIHÄIRIÖ, FM2000
30 дек 2010 :
|
LINKIN PARK, AC/DC, GODSMACK, AVENGED SEVENFOLD, DISTURBED в 200 лучших по продажам дисков за 2010
28 дек 2010 :
|
ANDREW LLOYD WEBBER возвращает Jesus Christ Superstar?
27 дек 2010 :
|
Семплы с "Reborn In Sleaze: A Tribute To Dave Lepard"
25 дек 2010 :
|
Подарок от Nightmare Records
24 дек 2010 :
|
Видео с выступлений REVOCATION, DESPISED ICON, MISERY INDEX
22 дек 2010 :
|
Участники NIGHTWISH, SONATA ARCTICA, TERÄSBETONI, KIUAS исполнили рождественские треки
21 дек 2010 :
|
Видео KREATOR, IMMORTAL, EXODUS, DEATH ANGEL, SAMAEL с EINDHOVEN METAL MEEETING
17 дек 2010 :
|
METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX подтвердили свое участие в двух фестивалях Sonisphere
17 дек 2010 :
|
APOCALYPTICA, HIM, STAM1NA, MOKOMA номинированы на EMMA GAALA
17 дек 2010 :
|
Рождественское шоу с участием PERRY, RODGERS, ANTHONY, BONHAM
17 дек 2010 :
|
The 10 Best Road-Trip Songs
12 дек 2010 :
|
Участники PANTHEON I, DEAD TROOPER, DEN SAAKALDTE в трибьют-группе METALLICA
11 дек 2010 :
|
BON JOVI, AC/DC, METALLICA в списке лучших туров 2010
11 дек 2010 :
|
LINKIN PARK, AC/DC, GODSMACK, DISTURBED среди лучших по продажам дисков в 2010
2 дек 2010 :
|
IRON MAIDEN, SLAYER, MEGADETH, OZZY, KORN - номинанты на Грэмми
17 ноя 2010 :
|
Участники SOILWORK, Ex-AFTER FOREVER, Ex-ORPHANAGE в 'Winter Metal Symphony'
17 ноя 2010 :
|
CENTURY MEDIA RECORDS ищет следующую финскую «металл-звезду»
13 ноя 2010 :
|
Lars Ulrich сказал, что тур «Большой четвёрки» был «весёлым» для METALLICA
11 ноя 2010 :
|
SLASH, AC/DC, RUSH, RONNIE JAMES DIO удостоены MARSHALL CLASSIC ROCK ROLL OF HONOUR AWARDS
4 ноя 2010 :
|
Данные о продажах дисков DAATH, TRIPTYKON, ILL NIÑO, FORBIDDEN
22 окт 2010 :
|
Участники KING DIAMOND, Ex-HAMMERFALL, YNGWIE MALMSTEEN в новом проекте
16 окт 2010 :
|
Бывший басист METALLICA и гитарист HIM в проекте WHOCARES
16 окт 2010 :
|
Данные о продажах дисков BRING ME THE HORIZON, JOE SATRIANI, HALFORD, ENSLAVED, OPETH, SLIPKNOT
14 окт 2010 :
|
Участники NIGHTWISH, SONATA ARCTICA, TERÄSBETONI в новом туре RASKAS JOULU
14 окт 2010 :
|
AC/DC, BON JOVI среди главных претендентов на Billboard Touring Awards
14 окт 2010 :
|
Новые тизеры с DVD 'The Big Four'
12 окт 2010 :
|
Трек-лист с трибьют-концерта DIO
9 окт 2010 :
|
Шведские музыканты отдали дань уважения Ronnie James'y Dio
9 окт 2010 :
|
CAVALERA CONSPIRACY, MASTODON в новом саундтреке
8 окт 2010 :
|
TONY IOMMI записал песню с IAN GILLAN, NICKO MCBRAIN, JON LORD
7 окт 2010 :
|
DEAD BY SUNRISE, LORDI, KROKUS, DIR EN GREY в саундтреке 'Saw 3D'
30 сен 2010 :
|
Участники BLACK SABBATH, DEEP PURPLE, IRON MAIDEN запишут песню для Армении
30 сен 2010 :
|
AIRBOURNE, PARKWAY DRIVE номинированы на ARIA AWARDS
30 сен 2010 :
|
Участники TOOL, GUNS N' ROSES, RATT, CINDERELLA, QUIET RIOT в трибьют-концерте John'a Bonham'a
29 сен 2010 :
|
ALICE COOPER, BON JOVI номинированы в ROCK AND ROLL HALL OF FAME
24 сен 2010 :
|
Музыканты NIGHTWISH, MESHUGGAH, SOILWORK, EVERGREY, CLAWFINGER приняли участие в специальном проекте
23 сен 2010 :
|
Данные о продажах дисков PANTERA, TERROR, TARJA, LORDI, ACCEPT, ROBERT'a PLANT'a
22 сен 2010 :
|
Трейлер DVD "The Big Four"
20 сен 2010 :
|
Дата выхода DVD "The Big Four"
20 сен 2010 :
|
OZZY OSBOURNE, LINKIN PARK номинированы на европейскую премию MTV
19 сен 2010 :
|
Ударник TOOL примет участие в трибьют-концерте John'a Bonham'a
16 сен 2010 :
|
Первое фото бокс-сета 'большой четверки'
9 сен 2010 :
|
Результаты продаж дисков DISTURBED, MURDERDOLLS', 10 YEARS, CEPHALIC CARNAGE
9 сен 2010 :
|
Новый трибьют ALICE COOPER'y выйдет в октябре
7 сен 2010 :
|
SEBASTIAN BACH, JANI LANE, ERIC MARTIN, GEORGE LYNCH в трибьют-альбоме SIAM SHADE
4 сен 2010 :
|
Ударники JANE'S ADDICTION, PAUL McCARTNEY и RATT примут участие в концерте памяти JOHN'a BONHAM'a
1 сен 2010 :
|
Результаты продаж дисков BLIND GUARDIAN, THE DEVIL WEARS PRADA, THE SWORD, APOCALYPTICA
31 авг 2010 :
|
Барабанщики SCORPIONS, QUIET RIOT, WHITESNAKE, GUNS N' ROSES почтят память JOHN'a BONHAM'a
26 авг 2010 :
|
Обложка и трек-лист 'The Big Four: Live From Sofia, Bulgaria'
26 авг 2010 :
|
Подробности о DVD 'The Big Four: Live From Sofia, Bulgaria'
24 авг 2010 :
|
LEMMY, GLENN HUGHES, DEE SNIDER удостоены наград VEGAS ROCKS! MAGAZINE
24 авг 2010 :
|
Участники DEEP PURPLE, FOREIGNER, GOTTHARD, NAZARETH в новом туре "Rock Meets Classic"
23 авг 2010 :
|
5TH ELEMENT, ILUNGARA стали последними участниками трибьюта HELLORAY
20 авг 2010 :
|
Тизер нового трибьюта BLACK SABBATH
15 авг 2010 :
|
DVD "большой четверки" выйдет в октябре
13 авг 2010 :
|
DVD "большой четверки" выйдет в октябре
13 авг 2010 :
|
Объявлены номимнанты на пермию Classic Rock Roll Of Honour 2010
12 авг 2010 :
|
AC/DC, GUNS N' ROSES, KISS, OZZY OSBOURNE в саундтреке к 'Madden NFL 11'
12 авг 2010 :
|
IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD, RONNIE JAMES DIO получили награды METAL HAMMER
11 авг 2010 :
|
CAVALERA CONSPIRACY, AMON AMARTH, APOCALYPTICA в трибьюте BLACK SABBATH
11 авг 2010 :
|
Семплы из саундтрека к игре "nail'd "
5 авг 2010 :
|
Участники DEFTONES, HATEBREED, STATIC-X, FEAR FACTORY в саундтреке к игре 'Nail'd'
4 авг 2010 :
|
Live At Wacken 2009 DVD выйдет на этой неделе
30 июл 2010 :
|
MÖTLEY CRÜE, RAMMSTEIN, BULLET FOR MY VALENTINE получили награды KERRANG!
22 июл 2010 :
|
LEMMY, JAMES KOTTAK, GLENN HUGHES, DEE SNIDER получат награды VEGAS ROCKS!
21 июл 2010 :
|
MEGADETH, PANTERA, BULLET FOR MY VALENTINE в новом NHL 11
18 июл 2010 :
|
AC/DC и BON JOVI лидеры по сборам в США
9 июл 2010 :
|
DORO PESCH, KAI HANSEN, DOOGIE WHITE, AXEL RUDI PELL выступят на трибьют-концерте DIO
2 июл 2010 :
|
SPV / Steamhammer выпустят сразу три винила с бонус-треками
2 июл 2010 :
|
METALLICA, VAN HALEN номинированы на награду GOLDEN JOYSTICK
26 июн 2010 :
|
Выступление 'большой четверки' посмотрели более 100 000
25 июн 2010 :
|
Новая компиляция от AFM Records
22 июн 2010 :
|
К бойкоту BP присоединились новые артисты
17 июн 2010 :
|
Состоялось первое выступление «Большой четвёрки» трэша
3 май 2010 :
|
10 лучших клипов в истории Roadrunner. #5 - #1
3 май 2010 :
|
10 лучших клипов в истории Roadrunner. #10 - #6
22 фев 2010 :
|
AMORPHIS, INSOMNIUM получили FINNISH METAL AWARDS
6 фев 2010 :
|
AMORPHIS, THE 69 EYES получили награду EMMA GAALA
1 фев 2010 :
|
CANDLEMASS, HAMMERFALL, HARDCORE SUPERSTAR, HYPOCRISY получили шведские награды
1 фев 2010 :
|
IN FLAMES, KILLSWITCH ENGAGE, SONIC SYNDICATE получили награду
19 янв 2010 :
|
Объявлен трек-лист саундтрека к фильму ALICE IN WONDERLAND
14 янв 2010 :
|
Музыканты BLACK SABBATH, OPETH и BIGELF приняли участие в фильме "Mellodrama: The Mellotron Movie"
3 янв 2010 :
|
AC/DC, METALLICA оказались в числе самых прибыльных групп
31 дек 2009 :
|
Участники SLIPKNOT, SOULFLY, KILLSWITCH ENGAGE, TRIVIUM составили 10-ку лучших альбомов 00-х
30 дек 2009 :
|
Композиции DISTURBED, KORN, LIMP BIZKIT и другие попали в списох худших песен
25 дек 2009 :
|
Участники THRESHOLD, EPICA, MASTERPLAN во второй рождественской симфонии
22 дек 2009 :
|
VREID, DORDEDUH на трибьюте ENSLAVED
18 дек 2009 :
|
CANDLEMASS, HAMMERFALL, HARDCORE SUPERSTAR вошли в число номинантов на GRAMMIS
25 ноя 2009 :
|
Детали DVD "Summer Breeze 2008"
25 ноя 2009 :
|
Jimmy Page, Joe Perry, Brad Whitford и Eric Clapton в новой супергруппе?
14 ноя 2009 :
|
Объявлены номинанты DANISH METAL AWARDS
26 окт 2009 :
|
Юбилейный сборник от SPV
21 окт 2009 :
|
Joachim Luetke выпускает DVD
19 окт 2009 :
|
Альбомы LED ZEPPELIN, THE CLASH, PINK FLOYD на марках
7 сен 2009 :
|
Греки выбрали 100 лучших альбомов
5 сен 2009 :
|
Участники MASTERPLAN, THRESHOLD, U.D.O., DELAIN в "Christmas Metal Symphony"
31 авг 2009 :
|
Участники METALLICA, KORN, SLIPKNOT, MACHINE HEAD совместными усилиями записали песню
20 авг 2009 :
|
Новый сборник от Helvete
8 авг 2009 :
|
EARACHE выпустят сборник "Grind Madness At The BBC (The Earache Peel Sessions)"
2 июл 2009 :
|
METALLICA, SLIPKNOT, LAMB OF GOD, MASTODON номинированы на награды Kerrang!
29 июн 2009 :
|
ALICE COOPER, CHRIS CORNELL, FRED DURST отдали дань уважения Майклу Джексону
24 апр 2009 :
|
TESTAMENT, KREATOR, ANTHRAX, DESTRUCTION на новом сборнике AFM Records
24 апр 2009 :
|
В работе новый трибьют HELLOWEEN и GAMMA RAY
18 фев 2009 :
|
Альбомы AC/DC, METALLICA, GUNS N' ROSES среди лучших мировых бестселлеров
12 фев 2009 :
|
BON JOVI, AC/DC и JOURNEY попали в Top 20 самых успешных артистов за 2008 год
16 янв 2009 :
|
MASTODON запишут кавер на ZZ TOP, а DISTURBED на FAITH NO MORE
13 янв 2009 :
|
OPETH, DISMEMBER и BURST номинированы на награду
13 янв 2009 :
|
ENSLAVED и KEEP OF KALESSIN номинированы на норвежский аналог Грэмми
8 янв 2009 :
|
FREDDIE MERCURY был назван Рок-богом
8 янв 2009 :
|
AC/DC названа лучшей группой для собирателей автографов, а LED ZEPPELIN - худшей
8 янв 2009 :
|
Участники MACHINE HEAD, KILLSWITCH ENGAGE, MEGADETH о своих любимых дисках 2008 года
5 янв 2009 :
|
VH1 назвал 100 величайших песен тяжелой музыки
4 янв 2009 :
|
Альбом ENSLAVED "Vertebrae" назван альбомом года по версии TERRORIZER
4 янв 2009 :
|
Альбомы AC/DC и METALLICA среди бестселлеров 2008 года!
4 янв 2009 :
|
Все билеты на WACKEN OPEN AIR 2009 проданы
2 янв 2009 :
|
Robert Plant возглавил список лучших
31 дек 2008 :
|
Рождественская металл-симфония в Голландии
24 сен 2008 :
|
Новости об альбоме "Metal Xmas And A Headbanging New Year"
28 июл 2008 :
|
Готовится трибьют Сиду Баррету
31 мар 2008 :
|
"Beautiful Voices Vol. 3" выйдет в апреле
30 янв 2008 :
|
Новый DVD Metalmania увидит свет в феврале
17 ноя 2007 :
|
Новые компиляции от AFM Records
23 сен 2007 :
|
Участники CANNIBAL CORPSE, MALEVOLENT CREATION и PYREXIA объявили о создании новой группы
26 авг 2007 :
|
Участники STRATOVARIUS, CHILDREN OF BODOM, NIGHTWISH на CD 'Guitar Heroes'
26 авг 2007 :
|
Выходит компиляция 'Monster Ballads Xmas'
15 авг 2007 :
|
Сборник 'Metal: A Headbanger's Companion II' выйдет в сентябре
13 авг 2007 :
|
Вышел сборник "MSR Compilation vol.1"
7 авг 2007 :
|
20 лучших гитарных соло по версии журнала Q
27 июл 2007 :
|
Классические песни JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD, SLAYER на сборнике 'Heavy Metal Box'
24 июл 2007 :
|
REVEREND BIZARRE, SOLSTICE в компиляции "Knock 'Em Down To Size" 7"
13 июн 2007 :
|
Доступен видеодневник церемонии METAL HAMMER GOLDEN GODS
12 июн 2007 :
|
Стал известен состав Rock Palace Open Air - 2007
22 май 2007 :
|
Участники из ANGRA & TRIBUZY в новой металл опере
16 май 2007 :
|
Бывший гитарист SOILWORK закончил работу над второй частью юбилейного сборника NUCLEAR BLAST
11 май 2007 :
|
Готова первая часть юбилейного сборника Nuclear Blast
12 апр 2007 :
|
BLACK SABBATH, SHADOWS FALL, STATIC-X: продажи за первую неделю
11 апр 2007 :
|
MACHINE HEAD, LAMB OF GOD, DIMMU BORGIR выступят на METAL HAMMER AWARDS
21 мар 2007 :
|
Portnoy , Cherone, Sheehan и Gilbert записали трибьют THE WHO
26 фев 2007 :
|
GAMMA RAY, HATEBREED, DARK FUNERAL подтвердили участие в фестивале EXTREME POWER в Киеве
18 фев 2007 :
|
Сборника песен в честь юбилея NUCLEAR BLAST
7 янв 2007 :
|
В свет выходит компиляция "металических колыбельных"
25 дек 2006 :
|
Звезды хэви-метал работают над сборником, посвященным 20-летнему юбилею NUCLEAR BLAST
18 дек 2006 :
|
Участники CHILDREN OF BODOM, NIGHTWISH и STRATOVARIUS появятся на металлическом рождественском альбоме
20 окт 2006 :
|
Подробности о DVD/CD SWEDEN ROCK 2006
20 июл 2006 :
|
Фестиваль MONSTERS OF ROCK в Болгарии отменен
9 дек 2005 :
|
Лейбл ELITIST RECORDS закрылся
2 дек 2005 :
|
Музыканты о новинках 2005 года
9 ноя 2005 :
|
Новинки Moral Insanity Prods
10 мар 2005 :
|
Что будем играть на похоронах?
6 фев 2005 :
|
Armageddon Music готовят супер-сборник
3 фев 2005 :
|
Новые релизы
18 янв 2005 :
|
Босс лейбла AFM RECORDS погиб в автокатастрофе
16 янв 2005 :
|
Новые релизы
16 дек 2004 :
|
Группы, которые чаще ищут в Интернете
1 дек 2004 :
|
Рок-звезды в детстве
26 окт 2004 :
|
Журнал Decibel выбрал 40 лучших логотипов
18 окт 2004 :
|
TIAMAT, PAIN, THEATRE OF TRAGEDY и SIRENIA устраивают совместный тур
14 окт 2004 :
|
Список лучших групп всех времен журнала Q
26 авг 2004 :
|
Номинанты KERRANG! AWARDS 2004
16 июл 2004 :
|
Новые релизы
16 июл 2004 :
|
Новости музиндустрии
9 июл 2004 :
|
Новости музиндустрии
21 июн 2004 :
|
Список наиболее влиятельных персон в рок-музыке
18 июн 2004 :
|
Результаты голосования на лучшую рок-композицию последних 50 лет
8 июн 2004 :
|
Награды METAL HAMMER
31 май 2004 :
|
Программа "Headbanger's Ball" выбирает лучшее металлическое видео
29 май 2004 :
|
Новости музиндустрии
21 май 2004 :
|
Новости музиндустрии
8 май 2004 :
|
Новые релизы
1 май 2004 :
|
Новые релизы
1 май 2004 :
|
Новости музиндустрии
16 апр 2004 :
|
Подписались
16 апр 2004 :
|
Новые релизы
15 апр 2004 :
|
FINNTROLL и RAWHEAD REXX на фестивале SUMMER BREEZE
9 апр 2004 :
|
Новые релизы
2 апр 2004 :
|
Новые релизы
2 апр 2004 :
|
Смена составов
26 мар 2004 :
|
Новые релизы
23 мар 2004 :
|
Итальянский фестиваль GODS OF METAL
18 мар 2004 :
|
Новые участники фестиваля SWEDEN ROCK
9 мар 2004 :
|
ICED EARTH на фестивале BANG YOUR HEAD
21 фев 2004 :
|
Новые релизы
21 фев 2004 :
|
Смена составов
16 фев 2004 :
|
SCORPIONS подтвердили участие на SWEDEN ROCK
15 фев 2004 :
|
Новые релизы
13 фев 2004 :
|
SENTENCED подтвердили свое участие в фестивале SUMMER BREEZE
7 фев 2004 :
|
Новые релизы
31 янв 2004 :
|
Новые релизы
29 янв 2004 :
|
Наиболее продаваемые Hard Rock исполнители
24 янв 2004 :
|
100 лучших гитаристов мира
24 янв 2004 :
|
Новые релизы
19 дек 2003 :
|
ALICE COOPER на BANG YOUR HEAD 2004
6 дек 2003 :
|
Новые релизы
2 дек 2003 :
|
Журнал ROLLING STONE опубликовал список 500 самых лучших альбомов всех времен
22 ноя 2003 :
|
Новые релизы
15 ноя 2003 :
|
Новые релизы
12 ноя 2003 :
|
ANTHRAX выступят на фестивале Bang Your Head
7 ноя 2003 :
|
Новые релизы
17 окт 2003 :
|
Новые релизы
11 окт 2003 :
|
Смена составов
10 окт 2003 :
|
Новые релизы
3 окт 2003 :
|
Новые релизы
29 авг 2003 :
|
Новые релизы
22 авг 2003 :
|
Подписались
22 авг 2003 :
|
Новые релизы
18 авг 2003 :
|
Новый "М" журнал в продаже
15 авг 2003 :
|
Новые релизы
8 авг 2003 :
|
Смена составов
29 июл 2003 :
|
Обновления сайтов
27 июн 2003 :
|
Новые релизы
20 июн 2003 :
|
Новые релизы
14 июн 2003 :
|
Новые релизы
14 июн 2003 :
|
Смена составов
6 июн 2003 :
|
Новые релизы
30 май 2003 :
|
Новые релизы
23 май 2003 :
|
Новые релизы
16 май 2003 :
|
Новые релизы
16 май 2003 :
|
Перемены в составах
9 май 2003 :
|
Новые релизы
5 май 2003 :
|
Новости от Nuclear Blast
2 май 2003 :
|
Подписались
6 апр 2003 :
|
Новые релизы
28 мар 2003 :
|
Перемены в составах
7 мар 2003 :
|
Новые релизы
5 мар 2003 :
|
Переиздания и новые релизы PEACEVILLE
28 фев 2003 :
|
Новые релизы
21 фев 2003 :
|
План релизов
14 фев 2003 :
|
План релизов
17 янв 2003 :
|
Анонс передач на Darkside Special Radio
13 янв 2003 :
|
Новости
6 дек 2002 :
|
Новые релизы
24 ноя 2002 :
|
План релизов
15 ноя 2002 :
|
План релизов
1 ноя 2002 :
|
План релизов
25 окт 2002 :
|
План релизов
21 окт 2002 :
|
Трибьют METALLICA
18 окт 2002 :
|
План релизов
4 окт 2002 :
|
План релизов
27 сен 2002 :
|
План релизов
24 сен 2002 :
|
Хорошо японцам..
23 сен 2002 :
|
Новые польские релизы
20 сен 2002 :
|
Подписаны..
20 сен 2002 :
|
План релизов
18 сен 2002 :
|
Концертный DVD
17 сен 2002 :
|
Шведский TOP по продажам
6 сен 2002 :
|
Расписание релизов
5 сен 2002 :
|
Метроновости
12 авг 2002 :
|
Новый котракты
2 авг 2002 :
|
Расписание Релизов
2 авг 2002 :
|
Новые Контракты.
20 июл 2002 :
|
Новые контракты.
20 июл 2002 :
|
Расписание релизов
18 июл 2002 :
|
Новый трибьют Judas Priest
16 июл 2002 :
|
Новые контракты.
29 июн 2002 :
|
Расписание релизов
25 июн 2002 :
|
Новые релизы на Black Mark
7 июн 2002 :
|
Фестиваль LONG LIVE ROCK'N'ROLL в Москве
7 фев 2002 :
|
Релизы Nuclear Blast
25 янв 2002 :
|
Украинский трьбьют Death
3 дек 2001 :
|
Box-Set коллекция к десятилетию Century Media
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет