сегодня



183 группы подтвердили участие в рамках HELLFEST 2026



IRON MAIDEN, BRING ME THE HORIZON, LIMP BIZKIT и THE OFFSPRING станут хэдлайнерами фестиваля Hellfest 2026, который пройдет с 18 по 21 июня в Клиссоне. На текущий момент свое участие подтвердили:



Thursday, June 18:



Mainstage 01:



BRING ME THE HORIZON

PAPA ROACH

BREAKING BENJAMIN

THE PLOT IN YOU

WE CAME AS ROMANS



Mainstage 02:



DEEP PURPLE

ALICE COOPER

THE PRETTY RECKLESS

ALESTORM

MIKKEY DEE With Friends Playing MOTÖRHEAD Classics



Warzone Stage:



SOCIAL DISTORTION

ALL TIME LOW

LAGWAGON

SHELTER

SATANIC SURFERS



Valley Stage:



KADAVAR

UNCLE ACID AND THE DEADBEATS

THE INSPECTOR CLUZO

ELDER

TRUCKFIGHTERS



Altar Stage:



IGORRR

THE HALO EFFECT

RIVERS OF NIHIL

DEVANGELIC

SKAPHOS



Temple Stage:



SKÁLD

FEUERSCHWANZ

BORKNAGAR

WINTERFYLLETH

PERCHTA



Friday, June 19:



Mainstage 01:



IRON MAIDEN

HELLOWEEN (40th-anniversary set)

ULTRA VOMIT

ACCEPT

QUEENSRŸCHE

SORTILÈGE

WINDS OF STEEL

BLACKRAIN



Mainstage 02:



SABATON

OPETH

SEPULTURA

BLOODYWOOD

TESSERACT

BROTHERS OF METAL

RETURN TO DUST

URAVENA



Warzone Stage:



THE DILLINGER ESCAPE PLAN

LA DISPUTE

MALEVOLENCE

CEREMONY

POGO CAR CRASH CONTROL

POINT MORT

DIE SPITZ

GRIDIRON

WAKE THE DEAD



Valley Stage:



MASTODON

SLIFT

LOATHE

TORCHE

STONED JESUS

PRIMITIVE MAN

REZN

YAROSTAN

DRAGUNOV



Altar Stage:



BLOOD INCANTATION

PERIPHERY

DECAPITATED

SYLOSIS

SINSAENUM

BLOOD RED THRONE

CRYPTA

ESODIC

IMPUREZA



Temple Stage:



THE GATHERING

MY DYING BRIDE

ROTTING CHRIST

CARACH ANGREN

TRELLDOM

EINJHERJER

PONTE DEL DIAVOLO

KILLUS

MOURIR



Saturday, June 20:



Mainstage 01:



LIMP BIZKIT

A PERFECT CIRCLE

TOM MORELLO

STATIC-X

ENHANCER

HOUSE OF PROTECTION

THORNHILL

SLAY SQUAD



Mainstage 02:



VOLBEAT

MEGADETH

ANTHRAX

CAVALERA ("Chaos A.D." set)

CRISIX

GATECREEPER

ESCUELA GRIND

INSANITY ALERT

LOCOMUERTE



Warzone Stage:



HATEBREED

LIONHEART

KUBLAI KHAN TX

CRO-MAGS

TRASH TALK

CANCER BATS

KING 810

COMBUST

FALSE REALITY



Valley Stage:



CULT OF LUNA

AMENRA

THE YOUNG GODS

GOD IS AN ASTRONAUT

PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS

PYSCHONAUT

FANGE

BRUIT ≤

COLD.CAPSULE



Altar Stage:



DEICIDE

CARCASS

SEPTICFLESH

OBSCURA

SEVERE TORTURE

DEFEATED SANITY

CABAL

PROFANATION

DVRK



Temple Stage:



BEHEMOTH

OLD MAN’S CHILD

AUROA NOIR

ORANSSI PAZUZU

GAEREA

1914

NON EST DEUS

HULDER

VÍGLJÓS



Sunday, June 21:



Mainstage 01:



THE OFFSPRING

THE HIVES

RISE AGAINST

PENNYWISE

THE ATARIS

THE BONES

THE DWARVES

NOT SCIENTISTS



Mainstage 02:



BAD OMENS

ARCHITECTS

THREE DAYS GRACE

BLACK VEIL BRIDES

PRESIDENT

RESOLVE

REVNOIR

THE FUNERAL PORTRAIT



Warzone Stage:



THE ADICTS

AGNOSTIC FRONT

CIRCLE JERKS

BUZZCOCKS

DRAIN

END IT

MAID OF ACE

KAREN DIÓ



Valley Stage:



DOWN

ACID BATH

CORROSION OF CONFORMITY

EYEHATEGOD

SOILENT GREEN

BLACK TUSK

GNOME

ALTA ROSSA



Altar Stage:



NAPALM DEATH

POSSESSED

FORBIDDEN

SIX FEET UNDER

FULCI

SUBLIMATE CADAVERIC DECOMPOSITION

BLOODSTAIN

TEMPT FATE



Temple Stage:



MAYHEM

MARDUK

WOLVES IN THE THRONE ROOM

SCOUR

GEHENNA

THY LIGHT

AUSTERE

SILHOUETTE







+0 -0



просмотров: 88

