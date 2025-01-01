Arts
Новости
183 группы подтвердили участие в рамках HELLFEST 2026



zoom
IRON MAIDEN, BRING ME THE HORIZON, LIMP BIZKIT и THE OFFSPRING станут хэдлайнерами фестиваля Hellfest 2026, который пройдет с 18 по 21 июня в Клиссоне. На текущий момент свое участие подтвердили:

Thursday, June 18:

Mainstage 01:

BRING ME THE HORIZON
PAPA ROACH
BREAKING BENJAMIN
THE PLOT IN YOU
WE CAME AS ROMANS

Mainstage 02:

DEEP PURPLE
ALICE COOPER
THE PRETTY RECKLESS
ALESTORM
MIKKEY DEE With Friends Playing MOTÖRHEAD Classics

Warzone Stage:

SOCIAL DISTORTION
ALL TIME LOW
LAGWAGON
SHELTER
SATANIC SURFERS

Valley Stage:

KADAVAR
UNCLE ACID AND THE DEADBEATS
THE INSPECTOR CLUZO
ELDER
TRUCKFIGHTERS

Altar Stage:

IGORRR
THE HALO EFFECT
RIVERS OF NIHIL
DEVANGELIC
SKAPHOS

Temple Stage:

SKÁLD
FEUERSCHWANZ
BORKNAGAR
WINTERFYLLETH
PERCHTA

Friday, June 19:

Mainstage 01:

IRON MAIDEN
HELLOWEEN (40th-anniversary set)
ULTRA VOMIT
ACCEPT
QUEENSRŸCHE
SORTILÈGE
WINDS OF STEEL
BLACKRAIN

Mainstage 02:

SABATON
OPETH
SEPULTURA
BLOODYWOOD
TESSERACT
BROTHERS OF METAL
RETURN TO DUST
URAVENA

Warzone Stage:

THE DILLINGER ESCAPE PLAN
LA DISPUTE
MALEVOLENCE
CEREMONY
POGO CAR CRASH CONTROL
POINT MORT
DIE SPITZ
GRIDIRON
WAKE THE DEAD

Valley Stage:

MASTODON
SLIFT
LOATHE
TORCHE
STONED JESUS
PRIMITIVE MAN
REZN
YAROSTAN
DRAGUNOV

Altar Stage:

BLOOD INCANTATION
PERIPHERY
DECAPITATED
SYLOSIS
SINSAENUM
BLOOD RED THRONE
CRYPTA
ESODIC
IMPUREZA

Temple Stage:

THE GATHERING
MY DYING BRIDE
ROTTING CHRIST
CARACH ANGREN
TRELLDOM
EINJHERJER
PONTE DEL DIAVOLO
KILLUS
MOURIR

Saturday, June 20:

Mainstage 01:

LIMP BIZKIT
A PERFECT CIRCLE
TOM MORELLO
STATIC-X
ENHANCER
HOUSE OF PROTECTION
THORNHILL
SLAY SQUAD

Mainstage 02:

VOLBEAT
MEGADETH
ANTHRAX
CAVALERA ("Chaos A.D." set)
CRISIX
GATECREEPER
ESCUELA GRIND
INSANITY ALERT
LOCOMUERTE

Warzone Stage:

HATEBREED
LIONHEART
KUBLAI KHAN TX
CRO-MAGS
TRASH TALK
CANCER BATS
KING 810
COMBUST
FALSE REALITY

Valley Stage:

CULT OF LUNA
AMENRA
THE YOUNG GODS
GOD IS AN ASTRONAUT
PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS
PYSCHONAUT
FANGE
BRUIT ≤
COLD.CAPSULE

Altar Stage:

DEICIDE
CARCASS
SEPTICFLESH
OBSCURA
SEVERE TORTURE
DEFEATED SANITY
CABAL
PROFANATION
DVRK

Temple Stage:

BEHEMOTH
OLD MAN’S CHILD
AUROA NOIR
ORANSSI PAZUZU
GAEREA
1914
NON EST DEUS
HULDER
VÍGLJÓS

Sunday, June 21:

Mainstage 01:

THE OFFSPRING
THE HIVES
RISE AGAINST
PENNYWISE
THE ATARIS
THE BONES
THE DWARVES
NOT SCIENTISTS

Mainstage 02:

BAD OMENS
ARCHITECTS
THREE DAYS GRACE
BLACK VEIL BRIDES
PRESIDENT
RESOLVE
REVNOIR
THE FUNERAL PORTRAIT

Warzone Stage:

THE ADICTS
AGNOSTIC FRONT
CIRCLE JERKS
BUZZCOCKS
DRAIN
END IT
MAID OF ACE
KAREN DIÓ

Valley Stage:

DOWN
ACID BATH
CORROSION OF CONFORMITY
EYEHATEGOD
SOILENT GREEN
BLACK TUSK
GNOME
ALTA ROSSA

Altar Stage:

NAPALM DEATH
POSSESSED
FORBIDDEN
SIX FEET UNDER
FULCI
SUBLIMATE CADAVERIC DECOMPOSITION
BLOODSTAIN
TEMPT FATE

Temple Stage:

MAYHEM
MARDUK
WOLVES IN THE THRONE ROOM
SCOUR
GEHENNA
THY LIGHT
AUSTERE
SILHOUETTE




