Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом!



Подводить итоги года многие любят, еще больше не особо, но куда больше тех, кому это делать абсолютно лень. Поборов, но немного, последнюю, в этом году на каникулы мы подвесим список из 30 релизов (опрос тут можно только из десяти, поэтому будет три части), которые, на наш взгляд, вправе претендовать на альбом года (далеко не все из них в этом списке, но тогда он был бы заметно длиннее). Также не стесняйтесь комментировать и советовать то, что понравилось лично вам — кто знает, может кто-то также сможет пересилить свою лень и поищет незнакомое название, проникнется и полюбит музыку совсем не в том жанре, в каком привык крутить все на постоянной основе. Год на релизы был не так плох, как принято о нем думать, ну а пока выбирайте, пишите и читайте мнения других (естественно уважая вкусы или их отсутствие у сочувствующих)








Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

1 янв 2026
WahrandPhain
какая то хуета в голосовании. У меня так:

Logos Of All-That-Ends - Warloghe
Hitler Evgeniks Ostfeldzug - Aktion T4
Swastika of Satan - Gestapo 666
1 янв 2026
m
mohnatiy
WahrandPhain, от сердца к Солнцу!
1 янв 2026
IJzerklompje
Hooded Menace - Lachrymose Monuments of Obscuration, Igorrr - Amen, Teitanblood - From the Visceral Abyss из невошедшего
1 янв 2026
Z
Zmej Gorynych
Где новый Omnium Gatherum?(
1 янв 2026
M
Mt. Erebus
найс ссылки на нафталиновый говно-вк - админы дайксайда себе не изменяют
