Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом!



Подводить итоги года многие любят, еще больше не особо, но куда больше тех, кому это делать абсолютно лень. Поборов, но немного, последнюю, в этом году на каникулы мы подвесим список из 30 релизов (опрос тут можно только из десяти, поэтому будет три части), которые, на наш взгляд, вправе претендовать на альбом года (далеко не все из них в этом списке, но тогда он был бы заметно длиннее). Также не стесняйтесь комментировать и советовать то, что понравилось лично вам — кто знает, может кто-то также сможет пересилить свою лень и поищет незнакомое название, проникнется и полюбит музыку совсем не в том жанре, в каком привык крутить все на постоянной основе. Год на релизы был не так плох, как принято о нем думать, ну а пока выбирайте, пишите и читайте мнения других (естественно уважая вкусы или их отсутствие у сочувствующих)















