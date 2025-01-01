Arts
Новости
Первый трейлер "Into The Void: Life, Death & Heavy Metal"



HULU опубликовали первый трейлер к документальному фильму "Into The Void: Life, Death & Heavy Metal". Премьера первой из восьми серий намечена на 22 сентября. Фильм исследует эпическую борьбу и культурное влияние самых ярких исполнителей тяжелого металла. Их глубоко личные истории о том, как они добились успеха, представляют собой уникальное сочетание звука и искаженности благодаря рассказам об убийствах, наркомании, бунте и искуплении.

Сериал создан Джейсоном Эйснером и Эваном Хасни, соавторами документального сериала о профессиональном рестлинге "Темная сторона ринга", который стал самым популярным сериалом Vice TV за все время.

"Into The Void" обещает интимное, захватывающее путешествие за кулисы хэви-металла, которое раскрывает более глубокую, мрачную и гораздо более человечную сторону жанра, чем та, которую наблюдают большинство поклонников. За высокооктановыми выступлениями и визжащими гитарами скрываются глубокие переживания травм, потерь, самоидентификации, жизнестойкости и личностной трансформации.

Рассказанный на основе архивных материалов, смешанных с рассказами из первых рук и никогда ранее не озвученными историями, сериал обещает выйти за рамки ярких штампов и исследовать эмоциональные саги, которые сформировали некоторых из самых заметных — и непонятых — фигур в музыке.

Эпизод 1: Рэнди Роудс

Рэнди Роудс был музыкальным вундеркиндом, который зарекомендовал себя как один из величайших гитаристов тяжелого металла. Его коллеги по группе, включая Шэрон Осборн, размышляют о его наследии и ужасном несчастном случае, унесшем его жизнь.

Эпизод 2: Курт Стребинг из NME

В 1985 году казалось, что сиэтлский NME близок к успеху, пока фронтмен группы Курт Стребинг не совершил чудовищное преступление во время приступа психоза. После тюрьмы коллеги по группе приветствовали его возвращение на сцену вплоть до загадочной смерти Стребинга в 2005 году.

Эпизод 3: Суд над JUDAS PRIEST

В 1985 году Джеймс Вэнс пережил две попытки самоубийства, в результате которых погиб его лучший друг. Несколько месяцев спустя он обвинял музыкантов JUDAS PRIEST в том, что она повергла их в отчаяние. Последовавший судебный процесс поставил под угрозу будущее хэви-металла.

Эпизод 4: Чак Шульдинер

Чак Шульдинер, почитаемый как основатель дэт-металла, воплотил скорбь в новаторской музыке. Его смерть в возрасте 34 лет, когда он заканчивал свою последнюю работу, потрясла поклонников и семью, которая и без того была травмирована трагической гибелью старшего брата Чака.

Эпизод 5: Венди О. Уильямс.

В 1980-х годах Венди О. Уильямс (PLASMATICS) объединила панк и метал, выступая против консьюмеризма и угнетения. Обвинения в непристойном поведении и нападениях только придали ей смелости, сделав Венди иконой в борьбе за социальную справедливость.

Эпизод 6: CONFESS - Иранский металлический крестовый поход

В 2010 году иранские подростки Никан Хосрави и Араш Ильхани создали трэш-металлическую группу CONFESS, выступающую против истеблишмента. Под угрозой смертной казни за богохульство, пара предпринимает дерзкие попытки побега, надеясь продолжить производство металла и борьбу с режимом.

Эпизод 7: Ann Boleyn of HELLION.

Будучи лидером пионеров металла HELLION, Ann "Hull" Boleyn боролась с женоненавистничеством, предвзятостью индустрии и сексуальными домогательствами, пока череда пугающих событий не привела ее к занятиям юриспруденцией, благодаря которым теперь она защищает работников индустрии и женщин, сталкивающихся с эксплуатацией и жестоким обращением.

Эпизод 8: "Даймбэг" Даррелл Эббот

Когда в 2004 году сумасшедший фанат убил основателя PANTERA и легендарного гитариста "Даймбэга" Даррелла Эбботта, это ознаменовало собой один из самых мрачных дней метала. Эта трагедия усугубила разногласия между друзьями и коллегами по группе, которые недавно воссоединились, чтобы почтить его непреходящее наследие.




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
