Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
9 ноя 2025 : 		 DREAM THEATER, GHOST, SLEEP TOKEN And SPIRITBOX претендуют на Грэмми

29 окт 2025 : 		 COREY TAYLOR, SULLY ERNA, NUNO BETTENCOURT, GILBY CLARKE и другие в "Above Ground 4"

11 сен 2025 : 		 Первый трейлер "Into The Void: Life, Death & Heavy Metal"

1 сен 2025 : 		 BILLY SHEEHAN и PHIL DEMMEL с TOMMY ALDRIDGE и ART CRUZ в 'Songwriting Challenge'

15 авг 2025 : 		 SAXON, DIAMOND HEAD, MOTÖRHEAD на "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All"

1 апр 2025 : 		 LZZY HALE, CRISTINA SCABBIA и COURTNEY LAPLANTE в подкасте о женщинах в металле

18 мар 2025 : 		 ROB HALFORD, ALICE COOPER, COREY GLOVER, ROBIN ZANDER выступили на Coopstock 2025

6 мар 2025 : 		 KOLDBRANN, TRELLDOM претендуют на Spellemannprisen

2 мар 2025 : 		 Умер гитарист BADFINGER

25 фев 2025 : 		 Как прошел круиз 70000 TONS OF METAL

13 фев 2025 : 		 BAD COMPANY, THE BLACK CROWES, SOUNDGARDEN среди номинантов в ЗСРнР

21 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, ROB HALFORD в новом видео ROCK FOR CHILDREN

10 дек 2024 : 		 184 группы выступят на Hellfest 2025

6 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, SLASH в новом видео ROCK FOR CHILDREN

11 ноя 2024 : 		 METALLICA, JUDAS PRIEST и GOJIRA претендуют на Грэмми

20 окт 2024 : 		 «Дегенеративный барахольщик» поделится коллекцией ALICE COOPER, BAD COMPANY, JOURNEY, KISS, LED ZEPPELIN в серии книг

30 сен 2024 : 		 WACKEN OPEN AIR 2025 распродан

22 авг 2024 : 		 Трейлер документального фильма 'Nöthin' But A Good Time'

20 авг 2024 : 		 Организаторы о Wacken Open Air 2024

5 авг 2024 : 		 Лучшее с Wacken Open Air 2024

4 авг 2024 : 		 Первые участники Wacken 2025

22 июл 2024 : 		 METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худших обложек

24 май 2024 : 		 Альбомы AC/DC, METALLICA, GUNS N' ROSES в Top100 от Apple

22 апр 2024 : 		 OZZY OSBOURNE и FOREIGNER введут в ЗСРнР

30 мар 2024 : 		 TONY IOMMI, BRIAN MAY, ALEX LIFESON, SLASH в видео MARK KNOPFLER

27 мар 2024 : 		 Раскрась ...о как блэк-металлист
DREAM THEATER, GHOST, SLEEP TOKEN And SPIRITBOX претендуют на Грэмми



DREAM THEATER, GHOST, SLEEP TOKEN, SPIRITBOX and TURNSTILE претендуют на Грэмми в категории "Best Metal Performance". Церемония пройдет первого февраля на Crypto.com Arena, Los Angeles и всего будет вручено 95 наград.

Среди претендентов на награду:

"Best Metal Performance":

* DREAM THEATER - "Night Terror"
* GHOST - "Lachryma"
* SLEEP TOKEN - "Emergence"
* SPIRITBOX - "Soft Spine"
* TURNSTILE - "Birds"

"Best Rock Album":

* DEFTONES - "Private Music"
* HAIM - "I Quit"
* LINKIN PARK - "From Zero"
* TURNSTILE - "Never Enough"
* YUNGBLUD - "Idols"

"Best Rock Performance":

* AMYL AND THE SNIFFERS - "U Should Not Be Doing That"
* LINKIN PARK - "The Emptiness Machine"
* TURNSTILE - "Never Enough"
* HAYLEY WILLIAMS - "Mirtazapine"
* YUNGBLUD featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II - "Changes" (Live From Villa Park)

"Best Rock Song":

* NINE INCH NAILS - "As Alive As You Need Me to Be"
* SLEEP TOKEN - "Caramel"
* HAYLEY WILLIAMS - "Glum"
* TURNSTILE - "Never Enough"
* YUNGBLUD - "Zombie"




