сегодня



DREAM THEATER, GHOST, SLEEP TOKEN And SPIRITBOX претендуют на Грэмми



DREAM THEATER, GHOST, SLEEP TOKEN, SPIRITBOX and TURNSTILE претендуют на Грэмми в категории "Best Metal Performance". Церемония пройдет первого февраля на Crypto.com Arena, Los Angeles и всего будет вручено 95 наград.



Среди претендентов на награду:



"Best Metal Performance":



* DREAM THEATER - "Night Terror"

* GHOST - "Lachryma"

* SLEEP TOKEN - "Emergence"

* SPIRITBOX - "Soft Spine"

* TURNSTILE - "Birds"



"Best Rock Album":



* DEFTONES - "Private Music"

* HAIM - "I Quit"

* LINKIN PARK - "From Zero"

* TURNSTILE - "Never Enough"

* YUNGBLUD - "Idols"



"Best Rock Performance":



* AMYL AND THE SNIFFERS - "U Should Not Be Doing That"

* LINKIN PARK - "The Emptiness Machine"

* TURNSTILE - "Never Enough"

* HAYLEY WILLIAMS - "Mirtazapine"

* YUNGBLUD featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II - "Changes" (Live From Villa Park)



"Best Rock Song":



* NINE INCH NAILS - "As Alive As You Need Me to Be"

* SLEEP TOKEN - "Caramel"

* HAYLEY WILLIAMS - "Glum"

* TURNSTILE - "Never Enough"

* YUNGBLUD - "Zombie"







+0 -0



просмотров: 62

