COREY TAYLOR, SULLY ERNA, NUNO BETTENCOURT, GILBY CLARKE и другие в "Above Ground 4"



Видео полного благотворительного шоу "Above Ground 4", которое состоялось 26 октября в Fonda Theatre, Hollywood, California и в рамках которого были целиком исполнены альбомы NEW YORK DOLLS (1973) и THE CARS (1978), доступно для просмотра ниже:



NEW YORK DOLLS (1973 debut album):



00:00:00 Personality Crisis (ft. Corey Taylor, Steve Stevens, Billy Morrison, Matt McJunkins, Erik Eldenius & Paul Trudeau)

00:04:07 Looking For A Kiss (ft. Corey Taylor, Steve Stevens, Billy Morrison, Matt McJunkins & Erik Eldenius)

00:08:20 Vietnamese Baby (ft. Franky Perez, Steve Stevens, Billy Morrison, Matt McJunkins & Erik Eldenius)

00:14:14 Lonely Planet Boy (ft. Billy Morrison, Steve Stevens, Derek Day, Matt McJunkins, Erik Eldenius & Paul Trudeau)

00:19:52 Frankenstein (ft. Derek Day, Steve Stevens, Billy Morrison, Matt McJunkins, Erik Eldenius & Paul Trudeau)

00:26:02 Trash (ft. Billy Idol, Steve Stevens, Billy Morrison, Matt McJunkins & Erik Eldenius)

00:29:51 Bad Girl (ft. Marc LaBelle, Gilby Clarke, Billy Morrison, Matt McJunkins & Erik Eldenius)

00:33:26 Subway Train (ft. Marc LaBelle, Gilby Clarke, Billy Morrison, Matt McJunkins & Erik Eldenius)

00:39:00 Pills (ft. Gilby Clarke, Billy Morrison, Matt McJunkins, Erik Eldenius, Paul Trudeau & Franky Perez)

00:42:39 Private World (ft. Jesse Hughes, Gilby Clarke, Billy Morrison, Matt McJunkins, Erik Eldenius, Paul Trudeau & Franky Perez)

00:47:23 Jet Boy (ft. Corey Taylor, Gilby Clarke, Billy Morrison, Matt McJunkins & Erik Eldenius)



THE CARS (1978 debut album):



00:52:08 Good Times Roll (ft. Nuno Bettencourt, Billy Morrison, Scott Shriner, Fred Coury & Paul Trudeau)

00:56:40 My Best Friend's Girl (ft. Nuno Bettencourt, Billy Morrison, ???, Scott Shriner, Fred Coury & Paul Trudeau)

01:01:23 Just What I Needed (ft. Billy Idol, Steve Stevens, Billy Morrison, Scott Shriner, Fred Coury & Paul Trudeau)

01:06:00 I'm In Touch With Your World (ft. Franky Perez, Billy Morrison, ???, Scott Shriner, Fred Coury & Paul Trudeau)

01:10:04 Don't Cha Stop (ft. Donovan Leitch, Nuno Bettencourt, Billy Morrison, ???, Scott Shriner, Fred Coury & Paul Trudeau)

01:14:50 Bye Bye Love (ft. Sully Erna, Billy Howerdel, Billy Morrison, Scott Shriner, Josh Freese & Paul Trudeau)

01:19:54 You're All I've Got Tonight (ft. Corey Taylor, Billy Howerdel, Billy Morrison, Scott Shriner, Josh Freese & Paul Trudeau)

01:25:03 Moving In Stereo (ft. Corey Taylor, Elliot Easton, Billy Morrison, Scott Shriner, Josh Freese & Paul Trudeau)

01:30:51 All Mixed Up (ft. Rick Springfield, Elliot Easton, Billy Morrison, Scott Shriner, Josh Freese & Paul Trudeau)



Encore:



01:36:35 Jessie's Girl (snippet ft. Rick Springfield & Nuno Bettencourt)

01:37:22 You Really Got Me (ft. Rick Springfield, Nuno Bettencourt, Billy Morrison, Matt McJunkins, Erik Eldenius, Paul Trudeau & Billy Idol)

01:41:37 Rebel Yell (ft. Billy Idol, Steve Stevens, Billy Morrison, Matt McJunkins, Erik Eldenius & Paul Trudeau)

01:48:30 Rock Superstar (ft. B-Real, Steve Stevens, Billy Morrison, Matt McJunkins, Josh Freese & Paul Trudeau)

01:55:11 It's Tricky (ft. DMC, Donovan Leitch, Steve Stevens, Billy Morrison, Matt McJunkins, Josh Freese & Paul Trudeau)

01:59:08 Walk This Way (ft. DMC, Derek Day, Nuno Bettencourt, Billy Morrison, Matt McJunkins, Josh Freese & Paul Trudeau)







