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*Видео с текстом от DESTINITY 327
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*Видео с текстом от DESTINITY 327
*Умер Джон Сайкс 124
*EXODUS меняют нового на старого 55
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 39
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Led Zeppelin

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23 янв 2025 : 		 Тизер фильма о LED ZEPPELIN

7 дек 2024 : 		 Альбомы LED ZEPPELIN вернулись в чарты

7 дек 2024 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN покажут в кино

7 сен 2024 : 		 CLASSIC ALBUMS исполнили LED ZEPPELIN

15 июл 2024 : 		 Концертная запись LED ZEPPELIN 1973 года

2 июн 2024 : 		 Концертная запись LED ZEPPELIN 1972 года

22 май 2024 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN выйдет на экраны

13 май 2024 : 		 ROBERT PLANT создал новый микс классики LED ZEPPELIN

20 апр 2024 : 		 Видео с выступления LED ZEPPELIN

8 апр 2024 : 		 Видео с выступления LED ZEPPELIN

20 фев 2024 : 		 Видео с выступления LED ZEPPELIN 1972 года

5 фев 2024 : 		 JIMMY PAGE по контракту мог уволить любого участника LED ZEPPELIN

21 ноя 2023 : 		 ROBERT PLANT о распаде LED ZEPPELIN: «Это было правильно для меня»

16 сен 2023 : 		 Альбом LED ZEPPELIN выйдет в честь юбилея Atlantic Records

6 сен 2023 : 		 Конверт альбома LED ZEPPELIN с автографами ушёл за 15 000 фунтов

21 авг 2023 : 		 LINDSEY STIRLING исполнила хит LED ZEPPELIN

22 июл 2023 : 		 LINDSEY STIRLING исполнила хит LED ZEPPELIN

4 июн 2023 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN

21 май 2023 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN

15 апр 2023 : 		 Песня LED ZEPPELIN в библиотеке Конгресса

29 мар 2023 : 		 Нереализованное демо LED ZEPPELIN

22 фев 2023 : 		 ORIANTHI в кавер-версии LED ZEPPELIN от KITT WAKELEY

11 янв 2023 : 		 Вокалист LED ZEPPELIN — об исполнении их песен группой HEART

9 янв 2023 : 		 ROBERT PLANT: «После того, как Джон ушёл из жизни и LED ZEPPELIN не стало, нужно было что-то решать»

10 дек 2022 : 		 Стрим от LED ZEPPELIN

16 окт 2022 : 		 Трейлер переиздания книги о LED ZEPPELIN
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|||| сегодня

Тизер фильма о LED ZEPPELIN



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Sony Pictures Classics/Sony Pictures UK опубликовали тизер к новому документальному фильму LED ZEPPELIN "Becoming Led Zeppelin".




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