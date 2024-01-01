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Концертная запись LED ZEPPELIN 1972 года



Ранее нереализованная концертная запись LED ZEPPELIN, сделанная первого декабря 1972 года в Ньюкасле, доступна для прослушивания ниже.



«Я с гордостью представляю совершенно новый источник 2-го концерта группы в Ньюкасле во время их зимнего 1972/1973 британского тура! Этот новый источник довольно приглушенный, шипящий и искаженный, с несколькими обрезанными фрагментами и отсутствием последней половины шоу. Но эй, новый источник - это новый источник, верно? А старый источник для этого шоу очень плохой (одна из худших записей группы за всю историю), так что любое улучшение приветствуется, каким бы маленьким оно ни было. Само шоу (по крайней мере, из того, что можно понять по этим записям) в целом довольно солидное и энергичное. Отдельное спасибо таперу за запись этого шоу, моему хорошему другу ledzepfilm за редактирование этой записи, а также Mysterii за миниатюру!»







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