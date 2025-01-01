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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 303
*Новое видео DEATH SS 181
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 25
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Led Zeppelin

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Документальный фильм LED ZEPPELIN стал самым успешным музыкальным релизом в IMAX



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"Becoming Led Zeppelin", первый санкционированный фильм о группе за почти 57 лет, прошедших с момента создания легендарной скрытной группы, стал рекордсменом по сборам в первый уик-энд проката и набрал впечатляющие 3 миллиона долларов в кинотеатрах IMAX в 16 странах и регионах. На внутреннем рынке стартовые 2,6 миллиона долларов (7 000 долларов в среднем на один экран) - это самый значительный дебютный уик-энд для музыкальных релизов, снятых в формате IMAX, поскольку зрители по всей стране стремятся увидеть захватывающий документальный концерт на самых больших экранах.

Успешно дебютировав, фильм «Becoming Led Zeppelin» занял 8-е место в отечественном топ-10 чарте за прошедшие выходные и показал особенно высокие результаты на обоих побережьях, а также в таких городах, как Торонто, Кливленд, Сент-Луис и Даллас. Документальный фильм, вышедший в пятницу, 7 февраля, на 369 североамериканских экранах в IMAX и прошедший в начале недели в восемнадцати кинотеатрах, будет показан по всей стране на 1000 экранах в пятницу, 14 февраля 2025 года.




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