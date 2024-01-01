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*KISS набрали миллиард 32
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 24
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 24
*PAUL STANLEY: «Я был убеждён, что могу играть на гитаре, хот... 20
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Led Zeppelin

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15 июл 2024 : 		 Концертная запись LED ZEPPELIN 1973 года

2 июн 2024 : 		 Концертная запись LED ZEPPELIN 1972 года

22 май 2024 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN выйдет на экраны

13 май 2024 : 		 ROBERT PLANT создал новый микс классики LED ZEPPELIN

20 апр 2024 : 		 Видео с выступления LED ZEPPELIN

8 апр 2024 : 		 Видео с выступления LED ZEPPELIN

20 фев 2024 : 		 Видео с выступления LED ZEPPELIN 1972 года

5 фев 2024 : 		 JIMMY PAGE по контракту мог уволить любого участника LED ZEPPELIN

21 ноя 2023 : 		 ROBERT PLANT о распаде LED ZEPPELIN: «Это было правильно для меня»

16 сен 2023 : 		 Альбом LED ZEPPELIN выйдет в честь юбилея Atlantic Records

6 сен 2023 : 		 Конверт альбома LED ZEPPELIN с автографами ушёл за 15 000 фунтов

21 авг 2023 : 		 LINDSEY STIRLING исполнила хит LED ZEPPELIN

22 июл 2023 : 		 LINDSEY STIRLING исполнила хит LED ZEPPELIN

4 июн 2023 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN

21 май 2023 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN

15 апр 2023 : 		 Песня LED ZEPPELIN в библиотеке Конгресса

29 мар 2023 : 		 Нереализованное демо LED ZEPPELIN

22 фев 2023 : 		 ORIANTHI в кавер-версии LED ZEPPELIN от KITT WAKELEY

11 янв 2023 : 		 Вокалист LED ZEPPELIN — об исполнении их песен группой HEART

9 янв 2023 : 		 ROBERT PLANT: «После того, как Джон ушёл из жизни и LED ZEPPELIN не стало, нужно было что-то решать»

10 дек 2022 : 		 Стрим от LED ZEPPELIN

16 окт 2022 : 		 Трейлер переиздания книги о LED ZEPPELIN

16 сен 2022 : 		 MYLES KENNEDY — о прослушивании в LED ZEPPELIN

22 авг 2022 : 		 ROBERT PLANT заявил, что у него нет стимула петь с LED ZEPPELIN

11 авг 2022 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN

6 июн 2022 : 		 LED ZEPPELIN поступило предложение выступить с аватарами в стиле ABBA
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Концертная запись LED ZEPPELIN 1973 года



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Ранее нереализованная концертная запись LED ZEPPELIN, снятая на выступлении 16 марта 1973 года, доступна ниже.

LED ZEPPELIN - Previously Unseen Concert Footage From 1973 In Vienna Surfaces Online




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