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Фильм о LED ZEPPELIN покажут в кино



Официальный документальный фильм о LED ZEPPELIN "Becoming Led Zeppelin" будет представлен в почти 200 кинотеатрах IMAX седьмого февраля. Режиссёром выступил Bernard MacMahon ("American Epic"), за сценарий отвечали MacMahon и Allison McGourty.



"Becoming Led Zeppelin" исследует происхождение этой культовой группы и её стремительный взлет всего за один год вопреки всем трудностям. Впечатляющие, психоделические, никогда ранее не демонстрировавшиеся кадры выступлений и музыки создают впечатляющую кинематографическую одиссею от Bernard MacMahon'a, исследующую творческую, музыкальную и личную историю возникновения LED ZEPPELIN. Фильм повествует о LED ZEPPELIN их собственными словами и является первым официально поддерживаемым самими музыкантами фильмом о группе.



Гибридный документально-концертный фильм также открывает огромное количество редких и ранее неизвестных записей выступлений LED ZEPPELIN. В результате получился впечатляющий музыкальный спектакль, который перенесет зрителей в концертные залы самых ранних туров LED ZEPPELIN, сопровождаемый интимными, эксклюзивными комментариями участников группы, которые никогда не отличались открытостью.



Режиссер картины Bernard MacMahon: «Кинематографическая мощь IMAX в сочетании с аутентичным звуком фильма создает эффект погружения и переноса, позволяя зрителям почувствовать, что они находятся там, на концертных площадках вместе с участниками коллектива».



Фильм «Becoming Led Zeppelin» — это фильм, который с трудом был доведен до конца — создатели столкнулись с огромными трудностями, включая тот факт, что не было почти никаких кадров раннего периода существования коллектива. В поисках материала для истории группы MacMahon и McGourty занялись глобальным детективным поиском.



«Мы провели пять лет, летая туда-сюда через Атлантику и обшаривая чердаки и подвалы в поисках редких и невиданных кинокадров, фотографий и музыкальных записей», — говорит сценарист и продюсер фильма Allison McGourty. «Затем мы перенесли каждый кусочек носителя с помощью специальных технологий, чтобы в IMAX эти 55-летние клипы и музыка выглядели и звучали так, как будто они вышли из студии вчера.



Мы рады сотрудничеству с IMAX и Sony Pictures Classics, чтобы вывести этот фильм на большие экраны для всех зрителей. Конечно, для поклонников ZEPPELIN, но также для всех любителей музыки и всех, кто ищет вдохновляющую, поднимающую настроение историю с удивительной музыкой».



Сопредседатель и соучредитель Sony Pictures Classics Tom Bernard: «Я впервые увидел LED ZEPPELIN в августе 1969 года на Техасском международном поп-фестивале в Грейпвайне, штат Техас, и с тех пор у меня остались потрясающие впечатления об этом вечере. Эта легендарная группа заслуживает потрясающего североамериканского кинотеатрального релиза этого невероятного фильма! Я не могу придумать ни одной подобной картины, которая бы так блестяще вовлекала вас в историю артиста, показывала, как создавалась его музыка, и заставляла вас переживать её так, как будто она была совсем новой. Я знаю, что этот фильм будет вдохновлять молодых людей и станет определяющим наследием для последующих поколений».







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