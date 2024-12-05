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Альбомы LED ZEPPELIN вернулись в чарты



По сообщению Forbes, два альбома LED ZEPPELIN, IV и II вновь вернулись в чарты сорока лучших пластинок Великобритании на 20 и 29 местах соответственно.



И Led Zeppelin II, и IV уже провели сотни недель в чарте Official Rock & Metal Albums. В общей сложности им удалось продержаться в списке самых продаваемых рок- и металл-альбомов за более 800 недель. Четвертый студийный альбом группы — самый успешный из них, так как набрал почти 600 недель, в то время как Led Zeppelin II скоро достигнет 250 в рейтинге.







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