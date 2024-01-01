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Led Zeppelin

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Фильм о LED ZEPPELIN выйдет на экраны



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Официальный документальный фильм LED ZEPPELIN "Becoming Led Zeppelin" был приобретен для выпуска компанией Sony Classics Pictures для Северной Америки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии (кроме Японии), Ближнего Востока и Бенилюкса.

В сентябре 2021 года на Венецианском международном кинофестивале в Италии была показана "незавершенная" версия фильма "Becoming Led Zeppelin", а в "завершенную" версию вошли "совершенно новый звуковой микс (и) вновь найденные материалы из архивов всех четырех участников группы", говорится в сообщении Sony Classics.

«Мы потратили годы на то, чтобы создать этот фильм для просмотра на большом экране с наилучшим звуком», — сказал режиссер Бернард Макмахон.

Продюсер и соавтор сценария Элисон МакГурти добавила: «Sony Pictures Classics — идеальные партнеры, потому что они искренне верят в театральный опыт и страстно желают дать миллионам поклонников LED ZEPPELIN шанс увидеть и услышать их на самых лучших экранах и звуковых системах в мире».




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