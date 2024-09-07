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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 53
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 32
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*Гитарист SCORPIONS упал с лестницы 16
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Led Zeppelin

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7 сен 2024 : 		 CLASSIC ALBUMS исполнили LED ZEPPELIN

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16 сен 2023 : 		 Альбом LED ZEPPELIN выйдет в честь юбилея Atlantic Records

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22 июл 2023 : 		 LINDSEY STIRLING исполнила хит LED ZEPPELIN

4 июн 2023 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN

21 май 2023 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN

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11 янв 2023 : 		 Вокалист LED ZEPPELIN — об исполнении их песен группой HEART

9 янв 2023 : 		 ROBERT PLANT: «После того, как Джон ушёл из жизни и LED ZEPPELIN не стало, нужно было что-то решать»

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11 авг 2022 : 		 Исторические хроники LED ZEPPELIN
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CLASSIC ALBUMS исполнили LED ZEPPELIN



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CLASSIC ALBUMS (в состав которых входит Nick Walsh (Slik Toxik, Famous Underground, Moxy)) представили видео на собственное прочтение хита LED ZEPPELIN "Whole Lotta Love".




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