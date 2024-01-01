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*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Видео с выступления SLAYER 23
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
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Stryper

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14 апр 2024 : 		 STRYPER переиздают акустическую пластинку

13 апр 2024 : 		 Лидер STRYPER: «Мы записали лучший альбом!»

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2 окт 2023 : 		 Видео полного выступления STRYPER

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25 авг 2023 : 		 Вокалист STRYPER: «У многих металлистов есть претензии к Иисусу, но у них нет никаких претензий к дьяволу»

29 июл 2023 : 		 STRYPER записали акустический альбом

7 мар 2023 : 		 Видео с выступления STRYPER

1 мар 2023 : 		 Фронтмен STRYPER — о потенциальной возможности сотрудничества с лидером MEGADETH

27 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET — о юбилее STRYPER
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Лидер STRYPER обещает крутую документальную ленту



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В рамках визита в программу "Trunk Nation With Eddie Trunk", у Michael'a Sweet'a спросили, как дела с документальным фильмом о STRYPER:

«Это медленный процесс. Мы пытаемся сделать его действительно необычным, особенным и уникальным по сравнению с другими рок-фильмами. В большинстве документальных фильмов о рок-музыке рассказывается история группы, много видеоматериалов о группе, и это здорово, но мы хотели включить в него точку зрения фанатов и таких людей, как вы, чтобы узнать, как вы относитесь к группе. И мы взяли интервью у многих людей. Мы все еще планируем взять еще много интервью. И у нас будет много видеоматериалов о группе и интервью с ней, но это будет очень особенный документальный фильм. И когда люди увидят его, я думаю, они поймут это, когда он будет завершен. Этого не будет, наверное... Мы приступим к монтажу в конце — возможно, в середине или конце следующего года. Он выйдет к 26-му году. Я не думаю, что он выйдет в конце 25-го. Это будет скорее начало 26-го. Но это будет мощно, чувак. Это будет действительно здорово».




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