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Гитарист STRYPER перенес оперецию



Гитарист STRYPER Oz Fox недавно перенес операцию на мозге из-за чего пропустит акустический тур группы. И вот 18 мая он написал:



«Спасибо за ваши молитвы. Спасибо за поддержкув¦ А сейчас я собираюсь несколько дней восстанавливаться в соседнем отеле. А потом у меня будет встреча с моими врачами, посмотрим, как идут дела, и что они скажут. И я буду на ногах, как только смогу. Мы вернемся домой в Лас-Вегас, вероятно, примерно через неделю, примерно так.



Мы определенно были удивлены, когда узнали, что все они пришли сегодня утром и сказали: "Эй, мы собираемся вас отпустить". А мы такие: "Вы что, шутите?" Им пришлось сделать два снимка. Они сделали обычную магнитно-резонансную томографию. На нем они не смогли разглядеть столько деталей, поэтому им пришлось сделать мне компьютерную томографию, потому что они увидели что-то подозрительное или что-то вроде кровотечения. Полагаю, они решили, что все в порядке, и оставили меня в покое. Небольшая аналогия: место, где они увидели что-то растущее, плавало в мозговой жидкости и не было прикреплено ни к чему на моем мозге, что очень здорово. Им еще предстоит проанализировать эту штуку. Но мы посмотрим, как пойдут дела со временем и что они скажут».











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