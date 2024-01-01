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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 52
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 33
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 30
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 27
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Stryper

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12 июн 2024 : 		 STRYPER исполнили хит BON JOVI

21 май 2024 : 		 Лидер STRYPER о новом альбоме

20 май 2024 : 		 Гитарист STRYPER перенес оперецию

14 апр 2024 : 		 STRYPER переиздают акустическую пластинку

13 апр 2024 : 		 Лидер STRYPER: «Мы записали лучший альбом!»

30 мар 2024 : 		 Лидер STRYPER о новом альбоме

17 фев 2024 : 		 Новый релиз STRYPER выйдет зимой

28 янв 2024 : 		 Барабанщик STRYPER об акустическом туре

2 окт 2023 : 		 Видео полного выступления STRYPER

22 сен 2023 : 		 STRYPER планируют уйти немного в поп

25 авг 2023 : 		 Вокалист STRYPER: «У многих металлистов есть претензии к Иисусу, но у них нет никаких претензий к дьяволу»

29 июл 2023 : 		 STRYPER записали акустический альбом

7 мар 2023 : 		 Видео с выступления STRYPER

1 мар 2023 : 		 Фронтмен STRYPER — о потенциальной возможности сотрудничества с лидером MEGADETH

27 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET — о юбилее STRYPER

23 дек 2022 : 		 Видео с текстом от STRYPER

26 ноя 2022 : 		 Вокалист STRYPER: «Старый конь борозды не портит!»

14 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления STRYPER

9 ноя 2022 : 		 STRYPER отключили

8 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления STRYPER

25 окт 2022 : 		 Лидер STRYPER: «Мы и в ЗСРнР? Да ну нет...»

23 окт 2022 : 		 Лидер STRYPER: «Ну не христианская мы группа, ну сколько ж...»

17 окт 2022 : 		 Почему STRYPER не исполняют песни в том виде, как они записаны

7 окт 2022 : 		 Новое видео STRYPER

15 сен 2022 : 		 Новое видео STRYPER

24 авг 2022 : 		 STRYPER переносят тур по экономическим причинам
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STRYPER исполнили хит BON JOVI



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STRYPER исполнили хит BON JOVI "Livin' On A Prayer" в рамках концерта, состоявшегося восьмого июня в Town Ballroom, Buffalo, New York.










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