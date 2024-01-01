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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 73
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 36
*Умер Пол Ди'Анно 36
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 33
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
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Stryper

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30 окт 2024 : 		 Лидер STRYPER хотел бы, чтобы OZZY OSBOURNE представлял их в ЗСРнР

19 окт 2024 : 		 Новое видео STRYPER

26 сен 2024 : 		 Лидер STRYPER обещает крутую документальную ленту

15 сен 2024 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2024 : 		 OZ FOX надеется, что выступит со STRYPER: «Молитвы работают!»

17 авг 2024 : 		 Вокалист STRYPER: «Я вырос на IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST— для меня это и есть металл»

16 авг 2024 : 		 Новое видео STRYPER

7 авг 2024 : 		 Вокалист STRYPER: «С годами мы добавляем в тяжести»

19 июл 2024 : 		 Новые песни STRYPER

14 июл 2024 : 		 Новый альбом STRYPER выйдет осенью

9 июл 2024 : 		 Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!»

4 июл 2024 : 		 Вокалист STRYPER о подкладках

27 июн 2024 : 		 Новая песня STRYPER

12 июн 2024 : 		 STRYPER исполнили хит BON JOVI

21 май 2024 : 		 Лидер STRYPER о новом альбоме

20 май 2024 : 		 Гитарист STRYPER перенес оперецию

14 апр 2024 : 		 STRYPER переиздают акустическую пластинку

13 апр 2024 : 		 Лидер STRYPER: «Мы записали лучший альбом!»

30 мар 2024 : 		 Лидер STRYPER о новом альбоме

17 фев 2024 : 		 Новый релиз STRYPER выйдет зимой

28 янв 2024 : 		 Барабанщик STRYPER об акустическом туре

2 окт 2023 : 		 Видео полного выступления STRYPER

22 сен 2023 : 		 STRYPER планируют уйти немного в поп

25 авг 2023 : 		 Вокалист STRYPER: «У многих металлистов есть претензии к Иисусу, но у них нет никаких претензий к дьяволу»

29 июл 2023 : 		 STRYPER записали акустический альбом

7 мар 2023 : 		 Видео с выступления STRYPER
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Лидер STRYPER хотел бы, чтобы OZZY OSBOURNE представлял их в ЗСРнР



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MICHAEL SWEET в интервью 104.5 The Pick ответил на вопрос, кого бы он хотел видеть представляющим группу на вводе в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Я бы хотел что-нибудь действительно необычное и противоречивое, например, дай Бог, если он будет жив достаточно долго, кого-нибудь вроде Ozzy. Это было бы нечто особенное. Или Rob'a из [JUDAS] PRIEST. Он меня очень вдохновляет. Но никогда не говори "никогда". Я просто не вижу причин, чтобы это произошло. Вы же видите, как трудно таким группам, как FOREIGNER, попасть в список. Можете представить себе в этом качестве STRYPER? Это было бы нереально. Это было бы чудо, а чудеса случаются. Но да, чтобы это произошло, нужно многое. Но я скажу так, и я говорю это со всей скромностью, почему бы и нет? Мы заслужили это место, как и любая другая группа. Нужно ли нам ждать ещё 10 лет? Может быть. Ещё 20 лет? Может быть. Но у нас есть золотые и платиновые альбомы, мы преодолели барьеры, разрушили стены и добились того, чего никогда не добивались. Так почему бы и нет?»




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