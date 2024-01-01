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Лидер STRYPER хотел бы, чтобы OZZY OSBOURNE представлял их в ЗСРнР



MICHAEL SWEET в интервью 104.5 The Pick ответил на вопрос, кого бы он хотел видеть представляющим группу на вводе в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Я бы хотел что-нибудь действительно необычное и противоречивое, например, дай Бог, если он будет жив достаточно долго, кого-нибудь вроде Ozzy. Это было бы нечто особенное. Или Rob'a из [JUDAS] PRIEST. Он меня очень вдохновляет. Но никогда не говори "никогда". Я просто не вижу причин, чтобы это произошло. Вы же видите, как трудно таким группам, как FOREIGNER, попасть в список. Можете представить себе в этом качестве STRYPER? Это было бы нереально. Это было бы чудо, а чудеса случаются. Но да, чтобы это произошло, нужно многое. Но я скажу так, и я говорю это со всей скромностью, почему бы и нет? Мы заслужили это место, как и любая другая группа. Нужно ли нам ждать ещё 10 лет? Может быть. Ещё 20 лет? Может быть. Но у нас есть золотые и платиновые альбомы, мы преодолели барьеры, разрушили стены и добились того, чего никогда не добивались. Так почему бы и нет?»







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