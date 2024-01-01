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*KISS набрали миллиард 32
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 28
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 25
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 23
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Stryper

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19 июл 2024 : 		 Новые песни STRYPER

14 июл 2024 : 		 Новый альбом STRYPER выйдет осенью

9 июл 2024 : 		 Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!»

4 июл 2024 : 		 Вокалист STRYPER о подкладках

27 июн 2024 : 		 Новая песня STRYPER

12 июн 2024 : 		 STRYPER исполнили хит BON JOVI

21 май 2024 : 		 Лидер STRYPER о новом альбоме

20 май 2024 : 		 Гитарист STRYPER перенес оперецию

14 апр 2024 : 		 STRYPER переиздают акустическую пластинку

13 апр 2024 : 		 Лидер STRYPER: «Мы записали лучший альбом!»

30 мар 2024 : 		 Лидер STRYPER о новом альбоме

17 фев 2024 : 		 Новый релиз STRYPER выйдет зимой

28 янв 2024 : 		 Барабанщик STRYPER об акустическом туре

2 окт 2023 : 		 Видео полного выступления STRYPER

22 сен 2023 : 		 STRYPER планируют уйти немного в поп

25 авг 2023 : 		 Вокалист STRYPER: «У многих металлистов есть претензии к Иисусу, но у них нет никаких претензий к дьяволу»

29 июл 2023 : 		 STRYPER записали акустический альбом

7 мар 2023 : 		 Видео с выступления STRYPER

1 мар 2023 : 		 Фронтмен STRYPER — о потенциальной возможности сотрудничества с лидером MEGADETH

27 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET — о юбилее STRYPER

23 дек 2022 : 		 Видео с текстом от STRYPER

26 ноя 2022 : 		 Вокалист STRYPER: «Старый конь борозды не портит!»

14 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления STRYPER

9 ноя 2022 : 		 STRYPER отключили

8 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления STRYPER

25 окт 2022 : 		 Лидер STRYPER: «Мы и в ЗСРнР? Да ну нет...»
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Новые песни STRYPER



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"Loves Symphony" и "Grateful", новые песни STRYPER. доступны для прослушивания ниже. Они взята из нового альбома "When We Were Kings", выходящего в пятницу, 13 сентября:

01. End Of Days
02. Unforgivable
03. When We Were Kings
04. Betrayed By Love
05. Loves Symphony
06. Trinity
07. Rhyme Of Time
08. Raptured
09. Grateful
10. Divided By Design
11. Imperfect World




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