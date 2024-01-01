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Новые песни STRYPER



"Loves Symphony" и "Grateful", новые песни STRYPER. доступны для прослушивания ниже. Они взята из нового альбома "When We Were Kings", выходящего в пятницу, 13 сентября:



01. End Of Days

02. Unforgivable

03. When We Were Kings

04. Betrayed By Love

05. Loves Symphony

06. Trinity

07. Rhyme Of Time

08. Raptured

09. Grateful

10. Divided By Design

11. Imperfect World







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