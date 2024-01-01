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Новый альбом STRYPER выйдет осенью



STRYPER сообщили о том, что их новая работа, получившая название "When We Were Kings", будет выпущена в пятницу, 13 сентября:



01. End Of Days

02. Unforgivable

03. When We Were Kings

04. Betrayed By Love

05. Loves Symphony

06. Trinity

07. Rhyme Of Time

08. Raptured

09. Grateful

10. Divided By Design

11. Imperfect World











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