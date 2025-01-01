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Лидер STRYPER о красных линиях с подкладками



В рамках недавнего интервью у Michael'a Sweet'a спросили, готов ли он использовать заранее записанную музыку на своих шоу для улучшения впечатления:



«Ну, сейчас мы используем несколько бэк-треков. Никакого вокала. В прошлом бывали случаи, когда использовался определенный вокал, двойные линии, гармонические линии. Мне не нравится это делать.



Вот мое мнение о треках: пока группа исполняет все свои партии вживую и они действительно поют с любыми бэк-треками, которые у них есть для фонового вокала... Например, когда у нас есть фоновый вокал, скажем, в «Yahweh», там есть великолепный припев... Perry [Richardson, басист STRYPER] и Oz [Fox, гитарист STRYPER] поют вместе со мной, но если бы это были только они, это звучало бы абсолютно жалко и нелепо, и это было бы глупо, и мы, вероятно, не стали бы исполнять эту песню. Так что вам нужна помощь с определенными бэк-треками, с большим продюсированием, как у STRYPER, на некоторых песнях. И я упоминал в одном интервью, что представьте себе QUEEN, исполняющих « Bohemian Rhapsody» без каких-либо дорожек. Это было бы глупо. Это звучало бы неправильно. Но я считаю, что можно переступить черту, когда начинаешь использовать лид-вокал, соло лид-гитары — это уже слишком, чувак. И в этот момент нужно переоценить себя как музыканта. И я считаю, что таким образом ты обманываешь фанатов, и тебе нужно быть осторожным, идя по этому пути».







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