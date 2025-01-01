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Барабанщик STRYPER: «Наш путь непрост, но мы к нему готовы!»



ROBERT'a SWEET'a в недавнем интервью спросили, не сложнее ли сейчас ему и его коллегам по группе вложить в песню свои христианские убеждения, чем когда STRYPER только начинали:



«Я бы не сказал, что это сложнее. Все равно мы это делаем. Мы всегда так делали, потому что искренне в это верим. Но в то же время, скажу вам честно, это всегда было тяжело, потому что для нас дорога была очень трудной, когда мы только появились. И [на самом деле] к нам подходили люди и говорили: «Чувак, если бы вы, ребята, не придерживались христианства, вы бы, наверное, имели в десять раз больший успех. Потому что вы - группа, которую все любят, но не все понимают, что такое христианство». Так что я полагаю, что в определенном смысле это причинило нам ущерб, но для нас это было достойно, потому что мы верим в Иисуса. Мы верим, что слова, которые мы произносим, меняют жизни людей, потому что нам говорили, что сотни, может быть, тысячи, десять тысяч раз люди, услышав музыку и слова, действительно что-то изменили для них. Так что для нас это большая честь. Так что, тяжело ли нам приходится? Да. А сейчас еще труднее? Нет, но всегда было тяжело, но для нас это оправдано».







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