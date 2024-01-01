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Лидер STRYPER о новом альбоме



MICHAEL SWEET в недавней беседе рассказал о том, каким будет новая пластинка, предварительный выход которой намечен на сентябрь:



«Полагаю, что так было всегда в последние 10-12 лет. Это похоже на последний альбом и предыдущий. Но в этом альбоме есть несколько отличных от предыдущего изюминок и поворотов. И вы должны услышать его, чтобы понять это. Когда я писал песни, я хотел, чтобы припевы переходили от минорных аккордов к мажорным, немного более мрачным, а припевы переходили к мажорным аккордам, немного более светлым. Не светлее, а счастливее — более мажорные, мелодичные, больше похожие на гимн, напевы. Затем, когда дело доходит до куплета, бум, он слегка мрачнеет. Вы услышите больше такого рода композиций».







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