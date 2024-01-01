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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 19
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Stryper

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21 май 2024 : 		 Лидер STRYPER о новом альбоме

20 май 2024 : 		 Гитарист STRYPER перенес оперецию

14 апр 2024 : 		 STRYPER переиздают акустическую пластинку

13 апр 2024 : 		 Лидер STRYPER: «Мы записали лучший альбом!»

30 мар 2024 : 		 Лидер STRYPER о новом альбоме

17 фев 2024 : 		 Новый релиз STRYPER выйдет зимой

28 янв 2024 : 		 Барабанщик STRYPER об акустическом туре

2 окт 2023 : 		 Видео полного выступления STRYPER

22 сен 2023 : 		 STRYPER планируют уйти немного в поп

25 авг 2023 : 		 Вокалист STRYPER: «У многих металлистов есть претензии к Иисусу, но у них нет никаких претензий к дьяволу»

29 июл 2023 : 		 STRYPER записали акустический альбом

7 мар 2023 : 		 Видео с выступления STRYPER

1 мар 2023 : 		 Фронтмен STRYPER — о потенциальной возможности сотрудничества с лидером MEGADETH

27 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET — о юбилее STRYPER

23 дек 2022 : 		 Видео с текстом от STRYPER

26 ноя 2022 : 		 Вокалист STRYPER: «Старый конь борозды не портит!»

14 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления STRYPER

9 ноя 2022 : 		 STRYPER отключили

8 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления STRYPER

25 окт 2022 : 		 Лидер STRYPER: «Мы и в ЗСРнР? Да ну нет...»

23 окт 2022 : 		 Лидер STRYPER: «Ну не христианская мы группа, ну сколько ж...»

17 окт 2022 : 		 Почему STRYPER не исполняют песни в том виде, как они записаны

7 окт 2022 : 		 Новое видео STRYPER

15 сен 2022 : 		 Новое видео STRYPER

24 авг 2022 : 		 STRYPER переносят тур по экономическим причинам

17 авг 2022 : 		 Обложка нового альбома STRYPER
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Лидер STRYPER о новом альбоме



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MICHAEL SWEET в недавней беседе рассказал о том, каким будет новая пластинка, предварительный выход которой намечен на сентябрь:

«Полагаю, что так было всегда в последние 10-12 лет. Это похоже на последний альбом и предыдущий. Но в этом альбоме есть несколько отличных от предыдущего изюминок и поворотов. И вы должны услышать его, чтобы понять это. Когда я писал песни, я хотел, чтобы припевы переходили от минорных аккордов к мажорным, немного более мрачным, а припевы переходили к мажорным аккордам, немного более светлым. Не светлее, а счастливее — более мажорные, мелодичные, больше похожие на гимн, напевы. Затем, когда дело доходит до куплета, бум, он слегка мрачнеет. Вы услышите больше такого рода композиций».




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