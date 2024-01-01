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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 144
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 46
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 21
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 18
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Stryper

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Лидер STRYPER о том, как эволюционировал как автор



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В недавнем интервью у MICHAEL'a SWEET'a спросили, как изменился его подход к творчеству за сорок лет:

«Лично я считаю, что это мой величайший дар в плане способностей, которыми наделил меня Бог. Я гитарист, я певец, но мне кажется, что я больше проявляю себя в написании песен и получаю от этого больше удовольствия.

Когда я сажусь писать, это всегда происходит за несколько недель до начала записи. У меня нет никаких песен, и я сажусь в своей студии и пишу по песне в день. Как только я закончу одну песню, я сажусь на следующий день и пишу еще одну, пока не наберется 11 или 12 композиций. А потом мы идем в студию, я рассказываю ребятам о песнях, и мы их записываем. И так было с самого начала, начиная с EP 1984 года «The Yellow And Black Attack», но разница между тем временем и сегодняшним в том, что тогда мы тратили больше времени на работу над композициями. Сейчас процесс идет гораздо быстрее, и это не потому, что мы торопимся [или] потому, что мы должны; это просто потому, что так сложилось. Так мы работаем.

Но я люблю сочинять. У всех сложилось мнение, что мы всегда писали песни как группа. Это неправда. Так никогда не было. Я всегда открыто и честно говорил об этом. Иногда люди думают, что я диктатор, приставил пистолет к голове ребят и не даю им сочинять и все такое, но это неправда. Я постоянно передаю музыку своему брату и говорю: «Эй, почему бы тебе не написать текст?» Потому что Robert [Sweet, барабанщик STRYPER] — хороший текстовик. Я говорю: «Почему бы тебе не написать текст для этой песни?». А через три месяца, когда мне пришло время исполнять композицию, текст так и не был написан. Так что в итоге я делаю все сам. И это часто воспринимается как то, что я не позволяю ребятам ничего делать, а это не может быть дальше от истины. И я хочу сказать вам, что я немного отклоняюсь от темы, потому что я вижу это в Интернете каждый день. Я только что видел, как за завтраком час назад кто-то говорил то же самое»




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