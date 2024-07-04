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Вокалист STRYPER о подкладках



MICHAEL SWEET вновь решил вставить пару центов по вопросу об использовании группами заранее записанного материала в ходе живых концертов:



«Немного странно, когда группы выступают против фонограммы, в то время как на самом деле они их используют, не так ли?



Правда состоит в том, что многие группы используют фонограмму, даже если вы думаете, что они этого не делают. Большинство музыкантов могут услышать, когда используются подложки, а когда нет. Что действительно странно, так это то, что некоторые люди категорически утверждают, что это живое исполнение, когда на самом деле используются предзаписанные дорожки.



Мы всегда использовали какие-то подложки. Я всегда говорил об этом и был довольно прозрачен в этом вопросе. Но мы не полагаемся на фонограмму. Мы можем продолжать играть, если наш компьютер выйдет из строя или потеряется. Мы точно не отменим ни одного концерта из-за этого. У нас в группе 2 гитариста и 3 вокалиста, которые постоянно играют вживую на всех песнях. Мы используем подложки очень ограниченно и только для некоторых песен.



Мы используем их в таких песнях, как "Yahweh", "Honestly" и так далее. Это песни, над которыми проделана грандиозная продюсерская работа с хором, припевами или клавишами/фортепиано. Обычно мы не путешествуем с клавишником или хором. ;-)



QUEEN использовали подложки ещё в 1970-х, чтобы исполнить такие песни, как "Bohemian Rhapsody". Представьте, если бы они попытались исполнить такую эпическую песню вчетвером. Вероятно, это звучало бы совсем не так, как в записи.



Несмотря на то, что в наши дни это довольно спорная тема, я думаю, что в этом вопросе много недопонимания и путаницы. Некоторые говорят: "Если это не 100 % живое исполнение, значит, вы бездари и шуты". Правда? У некоторых групп есть гораздо более масштабные композиции, чем у других, и я думаю, что вполне приемлемо и достойно использовать несколько подложек, чтобы исполнить эти композиции вживую так же, как в студии. Если вы выступаете вживую и используете подложки понемногу, это совершенно нормально.



Тем, кто не уважает какие-то группы за использование фонограммы, скажу: некоторые из ваших любимых групп тоже так делают! И делали это на протяжении многих лет. И это не даёт право считать их менее успешными группами. Если они имитируют и полностью симулируют исполнение (часто используется термин "Milli Vanilli"), или даже не играли на записи, или не могут сыграть записанные партии, тогда я понимаю разочарование. Я просто думаю, что подобные дискуссии часто сродни стеганию дохлой лошади».











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