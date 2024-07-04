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Stryper

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Вокалист STRYPER о подкладках



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MICHAEL SWEET вновь решил вставить пару центов по вопросу об использовании группами заранее записанного материала в ходе живых концертов:

«Немного странно, когда группы выступают против фонограммы, в то время как на самом деле они их используют, не так ли?

Правда состоит в том, что многие группы используют фонограмму, даже если вы думаете, что они этого не делают. Большинство музыкантов могут услышать, когда используются подложки, а когда нет. Что действительно странно, так это то, что некоторые люди категорически утверждают, что это живое исполнение, когда на самом деле используются предзаписанные дорожки.

Мы всегда использовали какие-то подложки. Я всегда говорил об этом и был довольно прозрачен в этом вопросе. Но мы не полагаемся на фонограмму. Мы можем продолжать играть, если наш компьютер выйдет из строя или потеряется. Мы точно не отменим ни одного концерта из-за этого. У нас в группе 2 гитариста и 3 вокалиста, которые постоянно играют вживую на всех песнях. Мы используем подложки очень ограниченно и только для некоторых песен.

Мы используем их в таких песнях, как "Yahweh", "Honestly" и так далее. Это песни, над которыми проделана грандиозная продюсерская работа с хором, припевами или клавишами/фортепиано. Обычно мы не путешествуем с клавишником или хором. ;-)

QUEEN использовали подложки ещё в 1970-х, чтобы исполнить такие песни, как "Bohemian Rhapsody". Представьте, если бы они попытались исполнить такую эпическую песню вчетвером. Вероятно, это звучало бы совсем не так, как в записи.

Несмотря на то, что в наши дни это довольно спорная тема, я думаю, что в этом вопросе много недопонимания и путаницы. Некоторые говорят: "Если это не 100 % живое исполнение, значит, вы бездари и шуты". Правда? У некоторых групп есть гораздо более масштабные композиции, чем у других, и я думаю, что вполне приемлемо и достойно использовать несколько подложек, чтобы исполнить эти композиции вживую так же, как в студии. Если вы выступаете вживую и используете подложки понемногу, это совершенно нормально.

Тем, кто не уважает какие-то группы за использование фонограммы, скажу: некоторые из ваших любимых групп тоже так делают! И делали это на протяжении многих лет. И это не даёт право считать их менее успешными группами. Если они имитируют и полностью симулируют исполнение (часто используется термин "Milli Vanilli"), или даже не играли на записи, или не могут сыграть записанные партии, тогда я понимаю разочарование. Я просто думаю, что подобные дискуссии часто сродни стеганию дохлой лошади».






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4 июл 2024
WahrandPhain
подождите, давайте разберемся. подкладки это подкладки. Так например, разве у лайвов инквизишн их ударные фонограмма? Нет, это подкладка. Или когда группа в силу обстоятельств не везет в тур виолончель, или там хор, и делает подкладку, это ведь тоже не фонограмма. Фонограмма- это когда твой инструмент не подзвучен и ты просто шебуршишь пальцами по гитаре/басу, либо поешь просто открывая рот, полагаясь на запись. Так что почти все эти ракиры музыканты, как истинные, чистопопродные пидоры, врут чтобы оставлять себе пространство для маневра, чтобы не быть пойманными. Все они прекрасно осознают, где подкладка, а где фанера, но юлят и изворачиваются в силу вышеозвученных причин. Я поражаюсь, как вы еще не разочаровались в этом коммерческом блядстве.

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