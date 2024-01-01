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*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
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Stryper

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Новое видео STRYPER



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"Rhyme Of Time", новое видео группы STRYPER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "When We Were Kings", выпущенного 13 сентября на Frontiers Music Srl:

01. End Of Days
02. Unforgivable
03. When We Were Kings
04. Betrayed By Love
05. Loves Symphony
06. Trinity
07. Rhyme Of Time
08. Raptured
09. Grateful
10. Divided By Design
11. Imperfect World

STRYPER Share Visualizer For New Single




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