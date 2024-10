сегодня



Новое видео STRYPER



Betrayed By Love, новое видео группы STRYPER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "When We Were Kings", выпущенного 13 сентября на Frontiers Music Srl:



01. End Of Days

02. Unforgivable

03. When We Were Kings

04. Betrayed By Love

05. Loves Symphony

06. Trinity

07. Rhyme Of Time

08. Raptured

09. Grateful

10. Divided By Design

11. Imperfect World







