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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 104
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 57
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер OPETH о Поле Ди'Анно 30
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Stryper

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12 янв 2025 : 		 STRYPER подвели итоги года

11 янв 2025 : 		 Лидер STRYPER о красных линиях с подкладками

23 дек 2024 : 		 Лидер STRYPER о том, как эволюционировал как автор

17 дек 2024 : 		 C.C. DEVILLE не пошел в STRYPER из-за пчелайна

30 окт 2024 : 		 Лидер STRYPER хотел бы, чтобы OZZY OSBOURNE представлял их в ЗСРнР

19 окт 2024 : 		 Новое видео STRYPER

26 сен 2024 : 		 Лидер STRYPER обещает крутую документальную ленту

15 сен 2024 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2024 : 		 OZ FOX надеется, что выступит со STRYPER: «Молитвы работают!»

17 авг 2024 : 		 Вокалист STRYPER: «Я вырос на IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST— для меня это и есть металл»

16 авг 2024 : 		 Новое видео STRYPER

7 авг 2024 : 		 Вокалист STRYPER: «С годами мы добавляем в тяжести»

19 июл 2024 : 		 Новые песни STRYPER

14 июл 2024 : 		 Новый альбом STRYPER выйдет осенью

9 июл 2024 : 		 Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!»

4 июл 2024 : 		 Вокалист STRYPER о подкладках

27 июн 2024 : 		 Новая песня STRYPER

12 июн 2024 : 		 STRYPER исполнили хит BON JOVI

21 май 2024 : 		 Лидер STRYPER о новом альбоме

20 май 2024 : 		 Гитарист STRYPER перенес оперецию

14 апр 2024 : 		 STRYPER переиздают акустическую пластинку

13 апр 2024 : 		 Лидер STRYPER: «Мы записали лучший альбом!»

30 мар 2024 : 		 Лидер STRYPER о новом альбоме

17 фев 2024 : 		 Новый релиз STRYPER выйдет зимой

28 янв 2024 : 		 Барабанщик STRYPER об акустическом туре

2 окт 2023 : 		 Видео полного выступления STRYPER
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STRYPER подвели итоги года



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У нас был очень загруженный 2024 год. Спасибо лучшим фанатам на земле за такой замечательный год. Вот несколько самых знаковых событий года ушедшего и немного о планах на год наступивший:

Февраль 2024 года:

«Мы начали год с потрясающего фан-уикенда STRYPER в Спрингфилде, штат Массачусетс, где мы провели время с замечательными друзьями и фанатами, а также узнали, кто из нашей группы хорошо играет в боулинг, а кто нет. Следите за новостями о следующем фан-уикенде STRYPER».

Март/апрель 2024 года:

«Мы сыграли в двух наших любимых местах... Пуэрто-Рико, а вскоре после этого - фестиваль M3».

Апрель 2024 года:

«Вместе с King & Country и Lecrae мы выпустили песню «To Hell With The Devil (RISE)» в рамках фильма Unsung Hero. Фильм получил премию Dove Award за лучший вдохновляющий фильм года, а песня номинирована на премию We Love Award».

Май 2024 года:

«Мы выпустили наш самый первый акустический альбом To Hell With The Amps, а через пару недель отправились в наш самый первый акустический тур».

Июль 2024 года:

«В этом году мы вернулись, чтобы выступить на потрясающем музыкальном фестивале Alive и встретиться с нашими друзьями из For King and Country. Мы обожаем этот фестиваль!»

Сентябрь 2024 года:

«Мы начали наш юбилейный тур, посвященный 40-летию группы, в рамках которого мы исполнили два сета из классического и современного материала. В рамках этого тура мы посетили 37 городов, многие из них были распроданы, и мы получили огромное удовольствие!

В том же месяце мы выпустили наш 16-й студийный проект «When We Were Kings». Альбом попал в 5 чартов Billboard, включая #2 Christian Albums и #16 Top Current Album Sales».

Декабрь 2024 года:

«Michael выступил с несколькими сольными концертами, включая 8-е ежегодное рождественское шоу в Плимуте, штат Массачусетс (отметьте в календаре: 9-е ежегодное состоится 13 декабря 2024 года).

В 2024 году Michael и Lisa Sweet основали новый фонд под названием Faith In Music Foundation. Вы узнаете больше об этом в 2025 году».

Что ждет нас в 2025 году?

«2025 год также станет для нас насыщенным, поскольку мы отправимся в международное турне. Скоро на сайте Stryper.com появятся объявления о датах.

Мы продолжим работу над документальным фильмом о STRYPER, в создании которого мы добились невероятного прогресса в 2024 году, взяв интервью у нескольких десятков знаменитостей, фанатов и людей из окружения STRYPER.

Мы будем очень активны на нашей странице Patreon, также известной как The Stryper Fan Club Plus, с вечеринками прослушивания, чатами, библейскими лекциями и даже выпуском новой эксклюзивной музыки».

Спасибо вам за потрясающий год, за поддержку группы и за все, что вы делаете, чтобы мир стал лучше. Мы любим вас!

Благослови вас Бог, MS, RS, OF, PR».

STRYPER Recap 2024, Share Plans For The New Year Including




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