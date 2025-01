сегодня



STRYPER подвели итоги года



У нас был очень загруженный 2024 год. Спасибо лучшим фанатам на земле за такой замечательный год. Вот несколько самых знаковых событий года ушедшего и немного о планах на год наступивший:



Февраль 2024 года:



«Мы начали год с потрясающего фан-уикенда STRYPER в Спрингфилде, штат Массачусетс, где мы провели время с замечательными друзьями и фанатами, а также узнали, кто из нашей группы хорошо играет в боулинг, а кто нет. Следите за новостями о следующем фан-уикенде STRYPER».



Март/апрель 2024 года:



«Мы сыграли в двух наших любимых местах... Пуэрто-Рико, а вскоре после этого - фестиваль M3».



Апрель 2024 года:



«Вместе с King & Country и Lecrae мы выпустили песню «To Hell With The Devil (RISE)» в рамках фильма Unsung Hero. Фильм получил премию Dove Award за лучший вдохновляющий фильм года, а песня номинирована на премию We Love Award».



Май 2024 года:



«Мы выпустили наш самый первый акустический альбом To Hell With The Amps, а через пару недель отправились в наш самый первый акустический тур».



Июль 2024 года:



«В этом году мы вернулись, чтобы выступить на потрясающем музыкальном фестивале Alive и встретиться с нашими друзьями из For King and Country. Мы обожаем этот фестиваль!»



Сентябрь 2024 года:



«Мы начали наш юбилейный тур, посвященный 40-летию группы, в рамках которого мы исполнили два сета из классического и современного материала. В рамках этого тура мы посетили 37 городов, многие из них были распроданы, и мы получили огромное удовольствие!



В том же месяце мы выпустили наш 16-й студийный проект «When We Were Kings». Альбом попал в 5 чартов Billboard, включая #2 Christian Albums и #16 Top Current Album Sales».



Декабрь 2024 года:



«Michael выступил с несколькими сольными концертами, включая 8-е ежегодное рождественское шоу в Плимуте, штат Массачусетс (отметьте в календаре: 9-е ежегодное состоится 13 декабря 2024 года).



В 2024 году Michael и Lisa Sweet основали новый фонд под названием Faith In Music Foundation. Вы узнаете больше об этом в 2025 году».



Что ждет нас в 2025 году?



«2025 год также станет для нас насыщенным, поскольку мы отправимся в международное турне. Скоро на сайте Stryper.com появятся объявления о датах.



Мы продолжим работу над документальным фильмом о STRYPER, в создании которого мы добились невероятного прогресса в 2024 году, взяв интервью у нескольких десятков знаменитостей, фанатов и людей из окружения STRYPER.



Мы будем очень активны на нашей странице Patreon, также известной как The Stryper Fan Club Plus, с вечеринками прослушивания, чатами, библейскими лекциями и даже выпуском новой эксклюзивной музыки».



Спасибо вам за потрясающий год, за поддержку группы и за все, что вы делаете, чтобы мир стал лучше. Мы любим вас!



Благослови вас Бог, MS, RS, OF, PR».







