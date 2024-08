сегодня



Вокалист STRYPER: «С годами мы добавляем в тяжести»



MICHAEL SWEET в недавнем интервью "What Else? With Corey Mann" рассказал о новом альбоме:



«Мы не изменили своего звучания. В этом вся суть - не менять. У нас все тот же звук. Мы пытаемся модернизировать его то тут, то там, добавляем небольшие повороты, чтобы удивить вас, но мы по-прежнему STRYPER. Любая песня с нового альбома звучит так: "Это же STRYPER!" Фирменное звучание, гитарный тембр, продакшн — все, что вы ожидаете, присутствует, но мы всегда стараемся привнести что-то новое. И мы определенно вернулись назад, я вернулся назад, когда писал альбом, и хотел дать людям что-то более попсовое, поэтому я написал песню "Grateful". Это что-то вроде нашей современной версии "Calling On You" или "Always There For You". Люди жаловались, что нам не хватает этого. Но с возрастом мы определенно стали тяжелее, и я не думаю, что это плохо. Это не принуждение. Мы не пытаемся этого добиться. Это просто естественное развитие. И мы очень довольны тем, на каком этапе мы находимся как группа. Но нет, мы не изменили наше звучание, кроме того, что пытаемся оставаться актуальными в 2024 году и не звучать как в 1986-м»







