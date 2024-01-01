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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*Новая песня OPETH 38
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
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Stryper

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21 май 2024 : 		 Лидер STRYPER о новом альбоме

20 май 2024 : 		 Гитарист STRYPER перенес оперецию

14 апр 2024 : 		 STRYPER переиздают акустическую пластинку

13 апр 2024 : 		 Лидер STRYPER: «Мы записали лучший альбом!»

30 мар 2024 : 		 Лидер STRYPER о новом альбоме

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28 янв 2024 : 		 Барабанщик STRYPER об акустическом туре

2 окт 2023 : 		 Видео полного выступления STRYPER

22 сен 2023 : 		 STRYPER планируют уйти немного в поп

25 авг 2023 : 		 Вокалист STRYPER: «У многих металлистов есть претензии к Иисусу, но у них нет никаких претензий к дьяволу»

29 июл 2023 : 		 STRYPER записали акустический альбом

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1 мар 2023 : 		 Фронтмен STRYPER — о потенциальной возможности сотрудничества с лидером MEGADETH

27 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET — о юбилее STRYPER

23 дек 2022 : 		 Видео с текстом от STRYPER

26 ноя 2022 : 		 Вокалист STRYPER: «Старый конь борозды не портит!»

14 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления STRYPER

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Вокалист STRYPER: «С годами мы добавляем в тяжести»



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MICHAEL SWEET в недавнем интервью "What Else? With Corey Mann" рассказал о новом альбоме:

«Мы не изменили своего звучания. В этом вся суть - не менять. У нас все тот же звук. Мы пытаемся модернизировать его то тут, то там, добавляем небольшие повороты, чтобы удивить вас, но мы по-прежнему STRYPER. Любая песня с нового альбома звучит так: "Это же STRYPER!" Фирменное звучание, гитарный тембр, продакшн — все, что вы ожидаете, присутствует, но мы всегда стараемся привнести что-то новое. И мы определенно вернулись назад, я вернулся назад, когда писал альбом, и хотел дать людям что-то более попсовое, поэтому я написал песню "Grateful". Это что-то вроде нашей современной версии "Calling On You" или "Always There For You". Люди жаловались, что нам не хватает этого. Но с возрастом мы определенно стали тяжелее, и я не думаю, что это плохо. Это не принуждение. Мы не пытаемся этого добиться. Это просто естественное развитие. И мы очень довольны тем, на каком этапе мы находимся как группа. Но нет, мы не изменили наше звучание, кроме того, что пытаемся оставаться актуальными в 2024 году и не звучать как в 1986-м»




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