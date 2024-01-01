9 июл 2024



Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!»



MICHAEL SWEET решил развеять мнение, что все рокеры купаются в деньгах:



«Музыка — это чрезвычайно жёсткий бизнес. Если вы не выносливы, вы никогда не добьётесь успеха в этом бизнесе. Или, по крайней мере, далеко не продвинетесь. Нужны тяжёлая работа, дисциплина и решимость. Упорство. И даже тогда это нелегко. Постоянная борьба за то, чтобы соблюсти баланс. Тратить деньги, чтобы заработать деньги, зарабатывать деньги, чтобы потратить деньги. Балансировать с бюджетами и постоянно пытаться сделать так, чтобы всё работало в финансовом плане. И даже если вы очень успешны, вы всё равно должны быть очень осторожны и умны. Инвестируйте, экономьте, планируйте бюджет. Не совершайте ошибку, живя как рок-звезда. Живите скромно и думайте о будущем.



Успех в музыкальном бизнесе носит сезонный характер — он то появляется, то исчезает. Вот почему у вас должен быть отличный менеджмент. Люди, которые знают, как направить вас на путь истинный, но, что ещё важнее, не дать вам обанкротиться.



Большинство музыкантов не задумываются о финансах. Они слишком много тратят и мало экономят. В конце концов вы окажетесь в катастрофической ситуации. Вы должны с умом относиться к своему успеху. Существует также заблуждение, что все рок-звёзды богаты и состоятельны. Всё зависит от того, что вы вкладываете в дело (время, усилия, труд), но на самом деле это не бизнес с "большой отдачей". Для меня главное — заниматься тем, что я люблю! Это и есть моя награда! Что касается финансов, мне повезло, что у меня умная жена и отличный менеджмент, так что я не трачу все свои деньги на гитары и усилители. Но в то же время мы не так уж много зарабатываем. За то время и усилия, которые мы вкладываем, это, наверное, меньше, чем минимальная зарплата, если честно.



К чему я веду? Если вы занимаетесь музыкой или только начинаете заниматься ей, будьте умны. Будьте мудрыми. Будьте экономными. Это не будет лёгким путешествием или гладкой дорогой. Вы будете чувствовать удары на своём пути и даже попадёте в глубокие ямы (задаваясь вопросом, как выбраться). Если у вас есть призвание в жизни и вы знаете, что вы пришли на эту землю, чтобы вдохновлять людей музыкой, никогда не сдавайтесь. Никогда не останавливайтесь. Продолжайте вкладывать усилия в это призвание, и вы будете вознаграждены. Вы поблагодарите меня позже».



Один из подписчиков, похоже, усомнился в утверждениях фронтмена STRYPER, написав в разделе комментариев под этим постом:



«По информации CelebrityNetWorth твое состояние составляет 3 миллиона долларов, что действительно выходит за рамки доходов обычных людей, так что наслаждайтесь, но мы, фанаты, работающие с 9 до 17, можем только мечтать об этом».



Это побудило Michael'a ответить:



«И вы в это верите? По их мнению Perry [басист STRYPER и ex-FIREHOUSE] числится в списке людей, которые имеют миллионы. Мы постоянно смеёмся над этим. Мы не богаты, приятель».











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